https://ria.ru/20220914/otdykh-1816489754.html
В России стало больше туристов, довольных отдыхом внутри страны
В России стало больше туристов, довольных отдыхом внутри страны - РИА Новости, 14.09.2022
В России стало больше туристов, довольных отдыхом внутри страны
В России снизилось число туристов, не довольных отдыхом внутри страны, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T02:26
2022-09-14T02:26
2022-09-14T02:26
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россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В России снизилось число туристов, не довольных отдыхом внутри страны, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин."Число тех, кто бранил в прошлом году условия отдыха в России,— их была почти пятая часть — сократилось до восьми процентов. Это хорошая, отрадная история", — сказал Родин на конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, все больше соотечественников отмечают улучшение качества отдыха в стране: 47 процентов против 43 в 2021-м.Родин также добавил, что имея неограниченный выбор, россияне поехали бы в отпуск или на каникулы на Байкал или в Крым. Среди других популярных направлений он назвал Алтай, Санкт-Петербург, Сочи, Адлер, Камчатку, Карелию, Дальний Восток и Краснодар.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл родин, россия, вциом, отдых, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Кирилл Родин, Россия, ВЦИОМ, Отдых, Новости - Туризм, Туризм, туристы
В России стало больше туристов, довольных отдыхом внутри страны
Эксперт ВЦИОМ: в России снизилось число туристов, недовольных отдыхом внутри страны
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В России снизилось число туристов, не довольных отдыхом внутри страны, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
"Число тех, кто бранил в прошлом году условия отдыха в России,— их была почти пятая часть — сократилось до восьми процентов. Это хорошая, отрадная история", — сказал Родин на конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, все больше соотечественников отмечают улучшение качества отдыха в стране: 47 процентов против 43 в 2021-м.
Родин также добавил, что имея неограниченный выбор, россияне поехали бы в отпуск или на каникулы на Байкал или в Крым. Среди других популярных направлений он назвал Алтай, Санкт-Петербург, Сочи, Адлер, Камчатку, Карелию, Дальний Восток и Краснодар.