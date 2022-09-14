https://ria.ru/20220914/otdykh-1816489754.html

В России стало больше туристов, довольных отдыхом внутри страны

В России стало больше туристов, довольных отдыхом внутри страны - РИА Новости, 14.09.2022

В России стало больше туристов, довольных отдыхом внутри страны

В России снизилось число туристов, не довольных отдыхом внутри страны, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T02:26

2022-09-14T02:26

2022-09-14T02:26

туризм

кирилл родин

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В России снизилось число туристов, не довольных отдыхом внутри страны, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин."Число тех, кто бранил в прошлом году условия отдыха в России,— их была почти пятая часть — сократилось до восьми процентов. Это хорошая, отрадная история", — сказал Родин на конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, все больше соотечественников отмечают улучшение качества отдыха в стране: 47 процентов против 43 в 2021-м.Родин также добавил, что имея неограниченный выбор, россияне поехали бы в отпуск или на каникулы на Байкал или в Крым. Среди других популярных направлений он назвал Алтай, Санкт-Петербург, Сочи, Адлер, Камчатку, Карелию, Дальний Восток и Краснодар.

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

кирилл родин, россия, вциом, отдых, новости - туризм, туризм, туристы