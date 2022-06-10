https://ria.ru/20220610/chechnya-1794495349.html
Первый туристический чартер в Чечню приземлился со стопроцентной загрузкой
Первый туристический чартер в Чечню приземлился со стопроцентной загрузкой - РИА Новости, 10.06.2022
Первый туристический чартер в Чечню приземлился со стопроцентной загрузкой
Первый туристический чартер приземлился в Чечне с загрузкой в 100 процентов — даже с учетом того факта, что борт заменили на более вместительный, сообщили РИА... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:00
2022-06-10T12:00
2022-06-10T12:00
туризм
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зарина догузова
россия
кавказ
грозный
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Первый туристический чартер приземлился в Чечне с загрузкой в 100 процентов — даже с учетом того факта, что борт заменили на более вместительный, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.Чартерные рейсы в Чечню организует туроператор Fun&Sun (бывший "TUI Россия"). В компании агентству уточнили, что программа продлится до 28 июня. Стоимость турпакетов, в которые входят перелет, проживание, питание, а также экскурсии, начинается от 20,5 тысячи рублей на человека. Туристов встречали артисты в национальных костюмах, красная дорожка от трапа. Сейчас путешественники едут по программам, причем это не только туры по Чеченской республике, но и по Дагестану, Ингушетии, Северной Осетии, межрегиональные маршруты, а также отдых на побережье Каспийского моря."Мы видим, что запрос на атмосферный культурно-познавательный отдых с возможностью одновременно погрузиться в национальный колорит, традиции у нас в стране активно растет. И один из лидеров здесь, безусловно, — Кавказ", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.По ее словам, спрос на чартеры в Чечню огромный, поэтому туроператор поменял самолеты на более вместительные. Теперь на маршруте до Грозного будет летать борт на 220 креселПрограмма туристических чартеров в регионы России нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется с 2021 года по инициативе правительства РФ. Она предполагает субсидирование из федерального бюджета половины стоимости фрахта самолета, что позволяет туроператорам компенсировать 50 процентов затрат на обслуживание воздушного судна. Ростуризм к летнему сезону в 2022 году расширил географию чартерной программы до 12 регионов, тогда как в 2021 году общее их количество составляло семь.
https://ria.ru/20220525/dagestan-1790728653.html
https://ria.ru/20220609/rosturizm-1794183914.html
https://ria.ru/20220526/chechnya-1790925576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, зарина догузова, россия, кавказ, грозный, федеральное агентство по туризму (ростуризм), чеченская республика (чечня), республика дагестан, республика ингушетия, республика северная осетия - алания, куда поехать, куда можно лететь, туристы
Первый туристический чартер в Чечню приземлился со стопроцентной загрузкой
Первый туристический чартер приземлился в Чечне, рейсы запланированы до 28 июня
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Первый туристический чартер приземлился в Чечне с загрузкой в 100 процентов — даже с учетом того факта, что борт заменили на более вместительный, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.
Чартерные рейсы в Чечню организует туроператор Fun&Sun (бывший "TUI Россия"). В компании агентству уточнили, что программа продлится до 28 июня. Стоимость турпакетов, в которые входят перелет, проживание, питание, а также экскурсии, начинается от 20,5 тысячи рублей на человека.
Туристов встречали артисты в национальных костюмах, красная дорожка от трапа. Сейчас путешественники едут по программам, причем это не только туры по Чеченской республике, но и по Дагестану, Ингушетии, Северной Осетии, межрегиональные маршруты, а также отдых на побережье Каспийского моря.
"Мы видим, что запрос на атмосферный культурно-познавательный отдых с возможностью одновременно погрузиться в национальный колорит, традиции у нас в стране активно растет. И один из лидеров здесь, безусловно, — Кавказ", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
По ее словам, спрос на чартеры в Чечню огромный, поэтому туроператор поменял самолеты на более вместительные. Теперь на маршруте до Грозного будет летать борт на 220 кресел
"Чечня — настоящая жемчужина Кавказа. Грозный – один из самых современных городов России с развитой инфраструктурой, отличными гостиницами. Чечня – это еще и богатая культура, история, кухня, природа. Все, что нужно туристу для яркого незабываемого путешествия", – добавила Догузова.
Программа туристических чартеров в регионы России нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется с 2021 года по инициативе правительства РФ. Она предполагает субсидирование из федерального бюджета половины стоимости фрахта самолета, что позволяет туроператорам компенсировать 50 процентов затрат на обслуживание воздушного судна. Ростуризм к летнему сезону в 2022 году расширил географию чартерной программы до 12 регионов, тогда как в 2021 году общее их количество составляло семь.