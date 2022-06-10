https://ria.ru/20220610/chechnya-1794495349.html

Первый туристический чартер в Чечню приземлился со стопроцентной загрузкой

Первый туристический чартер в Чечню приземлился со стопроцентной загрузкой - РИА Новости, 10.06.2022

Первый туристический чартер в Чечню приземлился со стопроцентной загрузкой

Первый туристический чартер приземлился в Чечне с загрузкой в 100 процентов — даже с учетом того факта, что борт заменили на более вместительный, сообщили РИА... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:00

2022-06-10T12:00

2022-06-10T12:00

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Первый туристический чартер приземлился в Чечне с загрузкой в 100 процентов — даже с учетом того факта, что борт заменили на более вместительный, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.Чартерные рейсы в Чечню организует туроператор Fun&Sun (бывший "TUI Россия"). В компании агентству уточнили, что программа продлится до 28 июня. Стоимость турпакетов, в которые входят перелет, проживание, питание, а также экскурсии, начинается от 20,5 тысячи рублей на человека. Туристов встречали артисты в национальных костюмах, красная дорожка от трапа. Сейчас путешественники едут по программам, причем это не только туры по Чеченской республике, но и по Дагестану, Ингушетии, Северной Осетии, межрегиональные маршруты, а также отдых на побережье Каспийского моря."Мы видим, что запрос на атмосферный культурно-познавательный отдых с возможностью одновременно погрузиться в национальный колорит, традиции у нас в стране активно растет. И один из лидеров здесь, безусловно, — Кавказ", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.По ее словам, спрос на чартеры в Чечню огромный, поэтому туроператор поменял самолеты на более вместительные. Теперь на маршруте до Грозного будет летать борт на 220 креселПрограмма туристических чартеров в регионы России нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется с 2021 года по инициативе правительства РФ. Она предполагает субсидирование из федерального бюджета половины стоимости фрахта самолета, что позволяет туроператорам компенсировать 50 процентов затрат на обслуживание воздушного судна. Ростуризм к летнему сезону в 2022 году расширил географию чартерной программы до 12 регионов, тогда как в 2021 году общее их количество составляло семь.

https://ria.ru/20220525/dagestan-1790728653.html

https://ria.ru/20220609/rosturizm-1794183914.html

https://ria.ru/20220526/chechnya-1790925576.html

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Лана Баева

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