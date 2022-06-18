"Форт Боярд" и бархатные пляжи: Каспийск — место для семейного отдыха
Отдых в Каспийске. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Каспийск — город в Дагестане, который пользуется спросом у туристов, предпочитающих отдых рядом с морем. О том, какие достопримечательности и развлечения есть в Каспийске, как добраться до города и какие цены на отдых с детьми в 2022 году — в материале РИА Новости.
Каспийск
Каспийск с населением около 130 тысяч жителей расположен на берегу Каспийского моря. Это один из самых молодых городов Дагестана и всей страны. Иногда его называют “Питером-на-Каспии” по той причине, что он был спроектирован ленинградскими специалистами, привнесшими в его архитектуру “петербургский“ колорит. До сих пор в деталях чувствуются питерские традиции — это и прекрасная чугунная решетка парка, окружающего Дворец культуры, и линейная планировка города, и его обращение к морю.
23 ноября 2018, 13:33Россия и Иран обсудили создание туристического сообщения по Каспию
Несмотря на то, что Каспийск в первую очередь промышленный город, он является рекреационной зоной Махачкалы благодаря песчаным пляжам и живописным видам. Здесь часто проводят время жители ближайших населенных пунктов, а также приезжают туристы со всей страны, предпочитающие спокойный отдых. В городе есть много санаториев, пансионатов, отелей для пребывания всей семьей и другая инфраструктура, чтобы хорошо провести отпуск — кафе, рестораны, аквапарки, музеи, концертно-развлекательные центры, спортивные сооружения и др.
Сам город находится недалеко от столицы региона, Махачкалы — всего 18 км по трассе. Отдыхающие в Каспийске могут посетить природные и исторические достопримечательности всей республики:
- —крупнейший песчаный бархан Европы, Сарыкум, находится примерно в 30 км;
- —до древнейшего города России Дербента — около 100 км;
- —до Гунибской крепости — 80 км;
- —до древней столицы Аварского каганата Хунзаха и водопада Тобот – 86 км;
- —до Сулакского каньона – 69 км.
CC BY-SA 3.0 / ArgoDag / Церковь во имя иконы Казанской Божьей матери, г.КаспийскХрам Казанской иконы Божией Матери в Каспийске
CC BY-SA 3.0 / ArgoDag / Церковь во имя иконы Казанской Божьей матери, г.Каспийск
Храм Казанской иконы Божией Матери в Каспийске
История города
Когда-то у Каспийска было другое название — Двигательстрой. Под таким именем населенный пункт существовал до 1947 года. Появление города связано со строительством на территории Дагестана предприятия по производству морских вооружений (“Дагдизель”) в 1932 году. Одновременно с возведением завода был разбит палаточный городок, который вырос в населенный пункт, в 1947 году получивший официальный статус города.
Именно в этих местах снимали основные сцены кинофильма "Белое солнце пустыни" в 1969 году.
В строительстве “Дагдизеля” и города участвовали ленинградские архитекторы, кубанские землекопы, архангельские опалубщики, камнетесы из Дагестана, мастера каменной кладки из Армении и представители других регионов.
В советское время здесь преобладали христиане, сейчас же православных в Каспийске не более 15% населения. Остальные горожане исповедуют ислам.
Климат
Каспийск отличается мягким, теплым климатом и длительным курортным сезоном (с мая по сентябрь — это дольше, чем в Анапе или Ялте) со средней температурой воздуха от 22 до 30 градусов. Это связано с особенностями гидрологии Каспийского моря — крупнейшего замкнутого водоема в мире. Лето в Каспийске жаркое и сухое, а зима малоснежная.
Воздух здесь насыщен ионами йода и полезен для людей, страдающих бронхо-легочными заболеваниями.
Достопримечательности Каспийска
Каспийск живет жизнью современного южного города — есть пляжи, парки, памятники, музеи, стадионы, развлекательные центры, храмы и многое другое.
Однако главной достопримечательностью Каспийска считается восьмой цех завода “Дагдизель” (испытательная станция морского оружия), построенный в 1937 году и заброшенный в 1966-м. Его можно заметить издалека, гуляя на городской набережной: находится он не очень далеко — 2,7 км от берега, а высота у него — 42 метра. Чтобы поближе рассмотреть “заброшку”, которую часто сравнивают с фортом Боярд, нужно проплыть на катере с экскурсоводом примерно 40 минут. Но заходить внутрь здания не рекомендуется, так как это может быть опасно: цех постепенно разрушается, а на территории нет охраны и спасателей. Экскурсии с вылазкой на платформу экстремальны и рискованны.
CC BY-SA 3.0 / ArgoDag / Памятник С.М. Кирову в г.Каспийск
Памятник С.М. Кирову в Каспийске
Памятники и объекты культуры
В Каспийске много памятников и монументов, в том числе посвященных событиям Великой Отечественной войны — жители города внесли значимый вклад в Победу над фашизмом.
В городе есть культурно-просветительские учреждения, такие как Дворец культуры, музей истории завода “Дагдизель”, краеведческий музей и “Первая галерея”.
Дворец культуры завода “Дагдизель”. Здание в стиле сталинского ампира внесено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия по Республике Дагестан и является памятником архитектуры XX века. Сейчас оно используется мало. Театральная часть дворца закрыта, а в другом крыле лишь иногда проводятся детские занятия.
Обелиск-памятник “Скорбящей матери”. Монумент посвящен солдатам, погибшим во времена Великой Отечественной войны, и не дождавшихся своих сыновей матерям — на нем высечены имена 1300 павших горожан. Автор памятника — Исмаил Ибрагимов, участник войны и командир зенитных установок.
5 октября 2020, 08:00ТуризмМоре и черная икра — дешево? Лучшие курорты для отдыха в октябре
Памятник Александру Назарову. Объект установлен рядом со школой, где учился Герой Советского Союза, младший лейтенант и командир взвода. В скульптуре запечатлен тот момент, когда Александр Назаров бросился под вражеский танк со связкой гранат, взорвав технику и самого себя.
Памятник С.М. Кирову. Скульптурный монумент перед Домом культуры в Каспийске, созданный в 1950 году, посвящен советскому государственному и политическому деятелю Сергею Кирову. Объект входит в перечень памятников монументального искусства регионального значения.
Памятник Магомеду Гаджиеву. Скульптура установлена в честь участника Великой Отечественной войны, моряка-подводника и капитана второго ранга Магомеда Гаджиева, погибшего в 1942 году. Магомед Гаджиев считается первым дагестанцем, которому присвоено звание Героя Советского Союза.
Памятник первостроителям завода “Дагдизель”. “Дагдизель” является одним из старейших промышленных предприятий Дагестана. Среди первостроителей завода были представители многих регионов и союзных республик. К маю 1932 года численность рабочих достигала уже двух тысяч. Заболоченная почва осложняла работу и была причиной распространения малярии, от которой страдали многие участники стройки. Спустя два года после начала строительства объект посетил нарком Серго Орджоникидзе, чтобы лично поблагодарить строителей за тяжелый труд. Предприятие ввели в строй в 1937 году, в 1940-м его производственные площади составили почти 113 тысяч квадратных метров, здесь трудилось 6 тысяч человек. Предприятие было одним из ведущих дизеле- и торпедостроительных заводов СССР.
Краеведческий музей. Место, в котором можно изучить подробнее историю города и завода, а также нелегкую жизнь его рабочих. Музей небольшой, но обладает разными интересными экспонатами и фотографиями людей, которые внесли свой вклад в развитие Каспийска.
Галерея современного искусства “Первая галерея”. Культурная площадка, созданная в 1998 году, которая предоставляет посетителям возможность познакомиться с работами дагестанских художников в разных областях — скульптура, живопись, графика, фото, видео, перфомансы и др. Основная идея учреждения — популяризировать современное искусство Дагестана. В галерее регулярно проходят бесплатные выставки, которые может посетить любой желающий.
Болельщики у стадиона "Анжи-Арена" в Каспийске
Спортивные и развлекательные сооружения
Разнообразить свой отдых в Каспийске можно посещением спортивных и развлекательных объектов. Например, сходить на матч по футболу на стадионе “Анжи-Арена” или посмотреть кино в развлекательном центре “Москва”.
Дворец спорта и молодежи им. Али Алиева. Это самый большой спортивный крытый комплекс в Северо-Кавказском федеральном округе. Дворецназван в честь дагестанского спортсмена и пятикратного чемпиона мира по вольной борьбе Али Алиева. Здесь регулярно проходят различные турниры и чемпионаты.
Стадион “Анжи-Арена”. Крупнейший стадион на территории Дагестана был домашней площадкой знаменитого футбольного клуба “Анжи”, бронзового призера и финалиста чемпионата России, пока тот не прекратил свое существование. Помимо просмотра матчей на территории спортивного комплекса можно переночевать в отеле, посетить ресторан, бильярдный клуб, спа-центр, тренажерный зал и др.
Развлекательный центр “Москва”. Двухэтажный комплекс вблизи набережной Каспийска предлагает гостям разные виды досуга — рестораны, караоке-клуб, банный комплекс с бассейном и сауной, кинотеатр, боулинг, бильярд, фитнес-клуб, а также ночной клуб.
Аквапарк “Акваленд”. На территории водного комплекса есть разные виды горок, бассейны для взрослых и детей, кафе, душ, а также работают спасатели для безопасности отдыхающих. Цена взрослого билета — 800 руб., детского (рост до 120 см) — 500 руб.
CC BY-SA 4.0 / Lizafoka / Дворец спорта и молодежи им. Али Алиева. просп. Акулиничева, 19, Каспийск, Республика Дагестан.Дворец спорта и молодежи им. Али Алиева в Каспийске
Дворец спорта и молодежи им. Али Алиева в Каспийске
Набережная и пляжи
Для неспешных прогулок в летнем Каспийске можно посетить городскую набережную, протяженность которой 450 метров. Зона, вымощенная плиткой находится рядом с парком и заканчивается смотровой площадкой с беседкой. Днем здесь открываются виды на морскую гладь и цех завода “Дальдизель”, а вечерами играют музыканты.
Отличительная черта прибрежной полосы в Каспийске — бархатистый кварцевый песок, смешанный с битыми ракушками. Вода в море в сезон прогревается хорошо, на мелководье ее температура поднимается до +27 градусов, в ста метрах и более, где нарастает глубина, прохладнее, +24-25 градусов. Пляжи отлично подходят для малышей, т.к дно пологое и на достаточно большом расстоянии от берега может быть мелко.
17 июля 2021, 12:34ТуризмТуроператор назвал неочевидные направления для путешествий по России
Основных пляжей в городе три:
- —Пляж “Джами” — обустроенная, платная зона для отдыха между Махачкалой и Каспийском на территории частного отеля. Здесь есть зонтики, лежаки, детская площадка, вход в воду плавный, а сам пляж чистый, благодаря регулярной уборке сотрудников гостиничного комплекса.
- —Пляж “Лагуна” — прибрежная полоса с белым песком, которая находится в черте города. Считается одной из самых комфортабельных зон для пляжного отдыха — вода чистая и прозрачная, есть кафе и водные развлечения, кабинки и душевые, беседки в аренду и платная парковка. Пляж является бесплатным, но береговая линия не очень широка — в случае наплыва отдыхающих там может быть мало места.
- —Городской пляж Каспийска — место для отдыха без большого количества удобств. Здесь есть только самое необходимое — море, песок, раздевалки, туалеты и вода, чтобы смыть песок с ног. Лежаков и зонтиков на берегу нет, поэтому стоит брать нужные вещи с собой.
Другие пляжи можно посетить, если выехать за пределы Каспийска, самые ближние — “Оазис”, “Прибой” и “Маяк”.
Парки
В Каспийске есть несколько парковых зон для прогулок. Самая большая — парк им. Халилова. Он примыкает к городской набережной и имеет инфраструктуру для отдыха — аттракционы, кафе, ландшафтные зоны, аллеи, памятники, лавочки и др.
В городе также можно посетить и более тихие места для пешего отдыха, например, бульвар Абдуллаева и площадь напротив администрации города.
Набережная в Каспийске
Церкви и мечети
В начале своего существования Каспийск шел в русле антирелигиозной политики советских времен, и потому на его территории отсутствовали какие-либо православные святыни. Только в 1994 году был официально зарегистрирован первый храм в городе — в честь Казанской иконы Божией Матери. Он находится рядом с парком им. Халилова.
К тому же, в городе есть и мусульманские святыни, так как большинство горожан исповедуют ислам. Среди них мечеть им. Саида Афанди, центральная мечеть Фатхуль Ислам и другие.
Например, мечеть им. Саида Афанди была открыта в 2013 году в честь известного религиозного деятеля и миротворца Саида Ацаева. Культовое здание часто включается в список экскурсионных мест Каспийска из-за его необыкновенной красоты.
CC BY-SA 3.0 / Аль-Гимравий / Mosque in Kaspiysk (Dagestan)
Мечеть им. Саида Ацаева
Отдых в Каспийске
Каспийск — подходящий город для летнего семейного отдыха, так как в нем есть вся инфраструктура, интересная для взрослых и детей. На его территории можно посетить разнообразные гостиничные комплексы, базы отдыха, пляжные развлечения, доступные для всех виды активного отдыха и места, где можно вкусно поесть. Например, наиболее популярными заведениями считаются кафе “Лаваш” с кавказской кухней, “Сосновый бор”, “Бриз” и “Щербет”.
С детьми
В городе много развлекательных мест, которые будут интересны детям:
- —“Ниндзя парк Арена” — парк со множеством препятствий и ловушек, которые можно пройти вместе в ребенком. Зона с активностями оборудована специальными мягкими матами и округленными углами, чтобы дети были в полной безопасности. Комплекс находится на территории стадиона “Анжи-Арена”. Стоимость билета на 1 час — 300 руб.
- —“Парк динозавров” — локация стадиона “Анжи-Арена”, где можно встретить рептилию Юрского периода до 15 м в высоту. Динозавры в парке выполнены в натуральную величину и могут моргать, двигаться и издавать звуки. Стоимость детского билета от трех лет — 200 руб., взрослого — 250 руб. Для малышей до трех лет — вход бесплатный.
- —Батутный центр — место для активного отдыха взрослых и детей на базе стадиона “Анжи-Арена”. В центре есть отдельные зоны для женщин, детей, а также общая и профессиональная для мужчин. Желающие могут взять индивидуальное занятие с инструктором, чтобы научиться прыжкам на батуте и другим акробатическим элементам.
“В Каспийске для детей оборудован специальный детский пляж, за его чистотой тщательно следят, а также расчищают морское дно для максимально комфортного захода в воду. Глубина наступает постепенно, волны на побережье не сильные. В самом городе детей можно развлечь походом в аквапарк с горками и бассейнами как для самых маленьких, так и для детей постарше, посетить городской парк или покататься на аттракционах, а также вдоволь напрыгаться на разнообразных батутах”, — добавила Анна Михайлова, эксперт в области туризма.
Информация для туристов
Перед путешествием в Каспийск стоит заранее позаботиться о билетах и жилье, так как ожидается повышение спроса на отдых в рамках страны по сравнению с прошлыми годами. Город входит в топ пять самых популярных мест отдыха на Кавказе — имеет 8,33 процента от общего числа бронирований, незначительно уступая Минеральным Водам.
Также планируя поездку стоит учитывать, что этим летом могут быть более продолжительные пробки на трассах в сторону южных городов.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОдин из цехов завода "Дагдизель" в Каспийске, Дагестан
Один из цехов завода "Дагдизель" в Каспийске, Дагестан
Как добраться
Каспийск расположен в 5 км от аэропорта Махачкалы “Уйташ” и в 15 км от железнодорожного вокзала. Такая инфраструктура позволяет без труда добраться до города из любого уголка страны. Например, стоимость одного билета на самолет из Москвы варьируется от 5 до 7 тыс. рублей. По прибытии в аэропорт можно взять такси до базы отдыха в Каспийске, которое обойдется в сумму до 300 рублей.
Другой способ добраться сюда из Москвы, до которой отсюда 1800 км — на автобусе. Такая поездка будет долгой (29 ч. 40 мин.), но менее затратной — около 3500 руб. за человека.
Если поехать на машине, это займет еще больше времени, если будет только один водитель, так как понадобится продолжительная остановка для отдыха. Также в этом случае нужно закладывать в бюджет платные участки дорог.
Жилье
По данным российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, Каспийск входит в десятку популярных направлений для отдыха летом 2022 года:
“Российские туристы бронируют жилье на побережье Каспийского моря в Дагестане в среднем за 3,6 тысячи рублей в сутки и планируют провести в городе одну неделю. Стоит также отметить, что в Каспийск за последние два года туристы практически не ездили. В этом году из-за недоступности европейских курортов россияне стали открывать для себя альтернативные направления отдыха в своей стране”, — рассказывает редактор сервиса бронирования жилья Tvil.ru Дарья Савельева.
В летний период в Каспийске можно найти разные варианты жилья на посуточную аренду — комнаты в индивидуальных домах, коттеджи, студии, квартиры и апартаменты. Например, недвижимость в частном секторе чаще выбирают для отдыха большой компанией или для проведения банкетов с последующим отдыхом на море.
Жилье в городе, как правило, сдается владельцами не менее чем на двое суток. Поэтому поездку лучше планировать сразу на несколько дней. При этом стоит изучить инфраструктуру вокруг жилья — есть ли рядом продуктовые магазины, аптеки, кафе, а также насколько далеко находится пляж. Если ключевая цель поездки в Каспийск — отдохнуть на море, то лучше всего выбирать жилье в шаговой доступности от него.
Базы отдыха
В Каспийске много отелей, гостиниц и турбаз. Отдых в них обходится дороже, чем снимать жилье у частников, но и услуг в таком случае гораздо больше — бассейны, кафе и бары, спа-центры, тренажерные залы, бильярд, спортивные и детские площадки, и многое другое на одной территории.
Цены
Стоимость жилья в Каспийске на 2022 год зависит от отеля, условий и времени в пути до берега моря:
Цены на популярные отели в Каспийске летом 2022 года
Гостиница “Арена” 5*
“Гранд отель” 4*
Отель “Азимут” 4*
Гостевой дом “Морской” 3*
Время до моря пешком
9 минут
2 минуты
1 минута
1 минута
Ресторан при отеле
да
да
да
да
Бесплатная парковка на территории
да
нет
нет
да
Спа-центр
да
нет
да
да
Бассейн
да
да
нет
нет
Стоимость номера
от 5 тысяч рублей
от 4,3 тысяч рублей
от 3,2 тысяч рублей
от 2 тысяч рублей
Рыбаки на набережной города Каспийска