Названы пять самых популярных у туристов городов Кавказа
Эксперты назвали пять самых популярных у российских туристов городов Кавказа
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Аналитики сервиса бронирования отелей провели исследование и выделили ТОП-5 наиболее популярных по числу заказов городов Кавказа, сообщает Bronevik.com.
Махачкала
Город на берегу Каспийского моря — излюбленное место гостей Кавказа, предпочитающих пляжный отдых. Побережье впечатляет своими размерами: его протяженность составляет практически 50 километров. Много пляжей, солнечная погода и чистая морская вода — главные преимущества курорта.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкИсторический парк "Россия - моя история" в Махачкале.
2 из 5
Исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале.
2 из 5
Исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале.
В итоге Махачкала занимает лидирующую позицию по числу бронирований в регионе — 26,39 процента.
Пятигорск
Крупнейший город-курорт в Ставропольском крае по-своему уникален: несмотря на отсутствие моря, Пятигорск пользуется огромным спросом среди туристов. На его территории находится Новопятигорское озеро, которое наполняется водами реки Подкумок. Зона полностью оборудована для летнего пляжного отдыха и уже долгие годы остается наиболее популярным местом у гостей города.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЛермонтовская галерея в парке "Цветник" в Пятигорске.
4 из 5
Лермонтовская галерея в парке "Цветник" в Пятигорске.
4 из 5
Лермонтовская галерея в парке "Цветник" в Пятигорске.
Помимо этого, Пятигорск славится своими пансионатами и санаториями, расположенными в горах. По статистике сервиса, уже сейчас город имеет 13,89 процента от общего числа бронирований на Кавказе.
Минеральные Воды
Минеральные Воды находятся между Каспийским и Черным морями, в 90 километрах от Эльбруса. Необычное название город получил в честь минеральных источников и целебных вод. Многие гости отмечают, что приезжают сюда уже не первый год. Это одно из мест, где можно и поправить здоровье, и отдохнуть в спокойной атмосфере.
CC BY-SA 4.0 / Legioner2016 / Памятник Ленину в Минеральных Водах (cropped a photo)Памятник Ленину в Минеральных Водах
1 из 4
Памятник Ленину в Минеральных Водах
Улица XXII партсъезда в городе Минеральные Воды
2 из 4
Улица XXII партсъезда в городе Минеральные Воды
CC BY-SA 4.0 / Лукашенко Семён / Гора-лакколит ВерблюдГора Верблюд в Пятигорье, на Кавказских Минеральных Водах
3 из 4
Гора Верблюд в Пятигорье, на Кавказских Минеральных Водах
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту "Минеральные воды" в Ставропольском крае.
4 из 4
Самолет в аэропорту "Минеральные воды" в Ставропольском крае.
1 из 4
Памятник Ленину в Минеральных Водах
2 из 4
Улица XXII партсъезда в городе Минеральные Воды
3 из 4
Гора Верблюд в Пятигорье, на Кавказских Минеральных Водах
4 из 4
Самолет в аэропорту "Минеральные воды" в Ставропольском крае.
Этим объясняется и 9,72 процента от общего числа бронирований в регионе и третье место в рейтинге.
Каспийск
Преимущество Каспийска – удобный подход к морю и оборудованный для туристов общественный пляж. Город прекрасно подойдет для отдыха с детьми, ведь на его территории находится крупный парк развлечений, посвященный динозаврам.
© Фото : ПО АНО "Энергетический колледж"ПО АНО "Энергетический колледж", г.Каспийск
2 из 2
ПО АНО "Энергетический колледж", г.Каспийск
© Фото : ПО АНО "Энергетический колледж"
2 из 2
ПО АНО "Энергетический колледж", г.Каспийск
© Фото : ПО АНО "Энергетический колледж"
По данным сервиса, Каспийск имеет 8,33 процента от общего числа бронирований на Кавказе, незначительно уступая Минеральным Водам.
Архыз
Замыкает пятерку известный поселок, расположившийся среди величественных гор. Архыз — популярное место на Кавказе для любителей горных лыж, но и летом здесь много туристов.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВид на поселок Архыз с территории Софийской долины в Республике Карачаево-Черкессия.
2 из 4
Вид на поселок Архыз с территории Софийской долины в Республике Карачаево-Черкессия.
2 из 4
Вид на поселок Архыз с территории Софийской долины в Республике Карачаево-Черкессия.
На территории находится множество баз отдыха, санаториев и пансионатов, проводятся горные походы. Процент бронирований за 2022 год уже сейчас достиг цифры 6,94.
30 апреля, 12:39ТуризмПо России полетели новые туристические чартеры