https://ria.ru/20220519/kavkaz-1789307540.html

Названы пять самых популярных у туристов городов Кавказа

Названы пять самых популярных у туристов городов Кавказа - РИА Новости, 19.05.2022

Названы пять самых популярных у туристов городов Кавказа

Аналитики сервиса бронирования отелей провели исследование и выделили ТОП-5 наиболее популярных по числу заказов городов Кавказа, сообщает Bronevik.com. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T07:01

2022-05-19T07:01

2022-05-19T07:01

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кавказ

минеральные воды

каспийск

пятигорск

махачкала

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Аналитики сервиса бронирования отелей провели исследование и выделили ТОП-5 наиболее популярных по числу заказов городов Кавказа, сообщает Bronevik.com.МахачкалаГород на берегу Каспийского моря — излюбленное место гостей Кавказа, предпочитающих пляжный отдых. Побережье впечатляет своими размерами: его протяженность составляет практически 50 километров. Много пляжей, солнечная погода и чистая морская вода — главные преимущества курорта. В итоге Махачкала занимает лидирующую позицию по числу бронирований в регионе — 26,39 процента.ПятигорскКрупнейший город-курорт в Ставропольском крае по-своему уникален: несмотря на отсутствие моря, Пятигорск пользуется огромным спросом среди туристов. На его территории находится Новопятигорское озеро, которое наполняется водами реки Подкумок. Зона полностью оборудована для летнего пляжного отдыха и уже долгие годы остается наиболее популярным местом у гостей города. Помимо этого, Пятигорск славится своими пансионатами и санаториями, расположенными в горах. По статистике сервиса, уже сейчас город имеет 13,89 процента от общего числа бронирований на Кавказе.Минеральные ВодыМинеральные Воды находятся между Каспийским и Черным морями, в 90 километрах от Эльбруса. Необычное название город получил в честь минеральных источников и целебных вод. Многие гости отмечают, что приезжают сюда уже не первый год. Это одно из мест, где можно и поправить здоровье, и отдохнуть в спокойной атмосфере. Этим объясняется и 9,72 процента от общего числа бронирований в регионе и третье место в рейтинге.КаспийскПреимущество Каспийска – удобный подход к морю и оборудованный для туристов общественный пляж. Город прекрасно подойдет для отдыха с детьми, ведь на его территории находится крупный парк развлечений, посвященный динозаврам. По данным сервиса, Каспийск имеет 8,33 процента от общего числа бронирований на Кавказе, незначительно уступая Минеральным Водам.АрхызЗамыкает пятерку известный поселок, расположившийся среди величественных гор. Архыз — популярное место на Кавказе для любителей горных лыж, но и летом здесь много туристов. На территории находится множество баз отдыха, санаториев и пансионатов, проводятся горные походы. Процент бронирований за 2022 год уже сейчас достиг цифры 6,94.

https://ria.ru/20220430/chartery-1786321107.html

кавказ

минеральные воды

каспийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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