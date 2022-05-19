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Названы пять самых популярных у туристов городов Кавказа - РИА Новости, 19.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220519/kavkaz-1789307540.html
Названы пять самых популярных у туристов городов Кавказа
Названы пять самых популярных у туристов городов Кавказа - РИА Новости, 19.05.2022
Названы пять самых популярных у туристов городов Кавказа
Аналитики сервиса бронирования отелей провели исследование и выделили ТОП-5 наиболее популярных по числу заказов городов Кавказа, сообщает Bronevik.com. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T07:01
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туризм
туризм
новости - туризм
кавказ
минеральные воды
каспийск
пятигорск
махачкала
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Аналитики сервиса бронирования отелей провели исследование и выделили ТОП-5 наиболее популярных по числу заказов городов Кавказа, сообщает Bronevik.com.МахачкалаГород на берегу Каспийского моря — излюбленное место гостей Кавказа, предпочитающих пляжный отдых. Побережье впечатляет своими размерами: его протяженность составляет практически 50 километров. Много пляжей, солнечная погода и чистая морская вода — главные преимущества курорта. В итоге Махачкала занимает лидирующую позицию по числу бронирований в регионе — 26,39 процента.ПятигорскКрупнейший город-курорт в Ставропольском крае по-своему уникален: несмотря на отсутствие моря, Пятигорск пользуется огромным спросом среди туристов. На его территории находится Новопятигорское озеро, которое наполняется водами реки Подкумок. Зона полностью оборудована для летнего пляжного отдыха и уже долгие годы остается наиболее популярным местом у гостей города. Помимо этого, Пятигорск славится своими пансионатами и санаториями, расположенными в горах. По статистике сервиса, уже сейчас город имеет 13,89 процента от общего числа бронирований на Кавказе.Минеральные ВодыМинеральные Воды находятся между Каспийским и Черным морями, в 90 километрах от Эльбруса. Необычное название город получил в честь минеральных источников и целебных вод. Многие гости отмечают, что приезжают сюда уже не первый год. Это одно из мест, где можно и поправить здоровье, и отдохнуть в спокойной атмосфере. Этим объясняется и 9,72 процента от общего числа бронирований в регионе и третье место в рейтинге.КаспийскПреимущество Каспийска – удобный подход к морю и оборудованный для туристов общественный пляж. Город прекрасно подойдет для отдыха с детьми, ведь на его территории находится крупный парк развлечений, посвященный динозаврам. По данным сервиса, Каспийск имеет 8,33 процента от общего числа бронирований на Кавказе, незначительно уступая Минеральным Водам.АрхызЗамыкает пятерку известный поселок, расположившийся среди величественных гор. Архыз — популярное место на Кавказе для любителей горных лыж, но и летом здесь много туристов. На территории находится множество баз отдыха, санаториев и пансионатов, проводятся горные походы. Процент бронирований за 2022 год уже сейчас достиг цифры 6,94.
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туризм, новости - туризм, кавказ, минеральные воды, каспийск, пятигорск, махачкала, архыз, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, туристы
07:01 19.05.2022
 
Названы пять самых популярных у туристов городов Кавказа

Эксперты назвали пять самых популярных у российских туристов городов Кавказа

© Фото : WebelementВид на город Пятигорск
Вид на город Пятигорск - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : Webelement
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Аналитики сервиса бронирования отелей провели исследование и выделили ТОП-5 наиболее популярных по числу заказов городов Кавказа, сообщает Bronevik.com.

Махачкала

Город на берегу Каспийского моря — излюбленное место гостей Кавказа, предпочитающих пляжный отдых. Побережье впечатляет своими размерами: его протяженность составляет практически 50 километров. Много пляжей, солнечная погода и чистая морская вода — главные преимущества курорта.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГородской пляж в Махачкале.
Городской пляж в Махачкале
1 из 5
Городской пляж в Махачкале.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкИсторический парк "Россия - моя история" в Махачкале.
Исторический парк Россия - моя история в Махачкале
2 из 5
Исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале.
© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЦентральная Джума-мечеть в Махачкале.
Центральная Джума-мечеть в Махачкале
3 из 5
Центральная Джума-мечеть в Махачкале.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПамятник Махачу Дахадаеву в Махачкале.
Памятник Махачу Дахадаеву в Махачкале
4 из 5
Памятник Махачу Дахадаеву в Махачкале.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУлица Буйнакского в Махачкале.
Улица Буйнакского в Махачкале
5 из 5
Улица Буйнакского в Махачкале.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
1 из 5
Городской пляж в Махачкале.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
2 из 5
Исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
3 из 5
Центральная Джума-мечеть в Махачкале.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
4 из 5
Памятник Махачу Дахадаеву в Махачкале.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
5 из 5
Улица Буйнакского в Махачкале.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
В итоге Махачкала занимает лидирующую позицию по числу бронирований в регионе — 26,39 процента.

Пятигорск

Крупнейший город-курорт в Ставропольском крае по-своему уникален: несмотря на отсутствие моря, Пятигорск пользуется огромным спросом среди туристов. На его территории находится Новопятигорское озеро, которое наполняется водами реки Подкумок. Зона полностью оборудована для летнего пляжного отдыха и уже долгие годы остается наиболее популярным местом у гостей города.
© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкульптура Орла, Пятигорск.
Скульптура Орла, Пятигорск
1 из 5
Скульптура Орла, Пятигорск.
© РИА Новости / Виктория Виатрис
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБеседка "Эолова Арфа" в Пятигорске.
Беседка Эолова Арфа в Пятигорске
2 из 5
Беседка "Эолова Арфа" в Пятигорске.
© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПарк "Цветник" в Пятигорске.
Парк Цветник в Пятигорске
3 из 5
Парк "Цветник" в Пятигорске.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЛермонтовская галерея в парке "Цветник" в Пятигорске.
Города России. Пятигорск
4 из 5
Лермонтовская галерея в парке "Цветник" в Пятигорске.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на город Пятигорск с горы Машук.
Вид на город Пятигорск с горы Машук
5 из 5
Вид на город Пятигорск с горы Машук.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 5
Скульптура Орла, Пятигорск.
© РИА Новости / Виктория Виатрис
2 из 5
Беседка "Эолова Арфа" в Пятигорске.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
3 из 5
Парк "Цветник" в Пятигорске.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
4 из 5
Лермонтовская галерея в парке "Цветник" в Пятигорске.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
5 из 5
Вид на город Пятигорск с горы Машук.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Помимо этого, Пятигорск славится своими пансионатами и санаториями, расположенными в горах. По статистике сервиса, уже сейчас город имеет 13,89 процента от общего числа бронирований на Кавказе.

Минеральные Воды

Минеральные Воды находятся между Каспийским и Черным морями, в 90 километрах от Эльбруса. Необычное название город получил в честь минеральных источников и целебных вод. Многие гости отмечают, что приезжают сюда уже не первый год. Это одно из мест, где можно и поправить здоровье, и отдохнуть в спокойной атмосфере.
CC BY-SA 4.0 / Legioner2016 / Памятник Ленину в Минеральных Водах (cropped a photo)Памятник Ленину в Минеральных Водах
Памятник Ленину в Минеральных Водах
1 из 4
Памятник Ленину в Минеральных Водах
CC BY-SA 4.0 / Legioner2016 / Памятник Ленину в Минеральных Водах (cropped a photo)
Улица XXII партсъезда в городе Минеральные Воды
Улица XXII партсъезда в городе Минеральные Воды
2 из 4
Улица XXII партсъезда в городе Минеральные Воды
CC BY-SA 4.0 / Лукашенко Семён / Гора-лакколит ВерблюдГора Верблюд в Пятигорье, на Кавказских Минеральных Водах
Гора Верблюд в Пятигорье, на Кавказских Минеральных Водах
3 из 4
Гора Верблюд в Пятигорье, на Кавказских Минеральных Водах
CC BY-SA 4.0 / Лукашенко Семён / Гора-лакколит Верблюд
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту "Минеральные воды" в Ставропольском крае.
Самолет в аэропорту Минеральные воды в Ставропольском крае
4 из 4
Самолет в аэропорту "Минеральные воды" в Ставропольском крае.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
1 из 4
Памятник Ленину в Минеральных Водах
CC BY-SA 4.0 / Legioner2016 / Памятник Ленину в Минеральных Водах (cropped a photo)
2 из 4
Улица XXII партсъезда в городе Минеральные Воды
3 из 4
Гора Верблюд в Пятигорье, на Кавказских Минеральных Водах
CC BY-SA 4.0 / Лукашенко Семён / Гора-лакколит Верблюд
4 из 4
Самолет в аэропорту "Минеральные воды" в Ставропольском крае.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Этим объясняется и 9,72 процента от общего числа бронирований в регионе и третье место в рейтинге.

Каспийск

Преимущество Каспийска – удобный подход к морю и оборудованный для туристов общественный пляж. Город прекрасно подойдет для отдыха с детьми, ведь на его территории находится крупный парк развлечений, посвященный динозаврам.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНабережная в Каспийске.
Набережная в Каспийске
1 из 2
Набережная в Каспийске.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
© Фото : ПО АНО "Энергетический колледж"ПО АНО "Энергетический колледж", г.Каспийск
ПО АНО Энергетический колледж, г.Каспийск
2 из 2
ПО АНО "Энергетический колледж", г.Каспийск
© Фото : ПО АНО "Энергетический колледж"
1 из 2
Набережная в Каспийске.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
2 из 2
ПО АНО "Энергетический колледж", г.Каспийск
© Фото : ПО АНО "Энергетический колледж"
По данным сервиса, Каспийск имеет 8,33 процента от общего числа бронирований на Кавказе, незначительно уступая Минеральным Водам.

Архыз

Замыкает пятерку известный поселок, расположившийся среди величественных гор. Архыз — популярное место на Кавказе для любителей горных лыж, но и летом здесь много туристов.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПоселок Архыз в Карачаево-Черкесии.
Поселок Архыз в Карачаево-Черкесии
1 из 4
Поселок Архыз в Карачаево-Черкесии.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВид на поселок Архыз с территории Софийской долины в Республике Карачаево-Черкессия.
Вид на поселок Архыз с территории Софийской долины в Республике Карачаево-Черкессия
2 из 4
Вид на поселок Архыз с территории Софийской долины в Республике Карачаево-Черкессия.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПоселок Архыз в Карачаево-Черкесии.
Поселок Архыз в Карачаево-Черкесии
3 из 4
Поселок Архыз в Карачаево-Черкесии.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Бушкин / Перейти в фотобанкСело Нижний Архыз.
Село Нижний Архыз
4 из 4
Село Нижний Архыз.
© РИА Новости / Алексей Бушкин
Перейти в фотобанк
1 из 4
Поселок Архыз в Карачаево-Черкесии.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
2 из 4
Вид на поселок Архыз с территории Софийской долины в Республике Карачаево-Черкессия.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
3 из 4
Поселок Архыз в Карачаево-Черкесии.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
4 из 4
Село Нижний Архыз.
© РИА Новости / Алексей Бушкин
Перейти в фотобанк
На территории находится множество баз отдыха, санаториев и пансионатов, проводятся горные походы. Процент бронирований за 2022 год уже сейчас достиг цифры 6,94.
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