https://ria.ru/20221021/arktika-1825674768.html
Чиновники планируют поддержать этнотуризм в Арктике
Чиновники планируют поддержать этнотуризм в Арктике - РИА Новости, 21.10.2022
Чиновники планируют поддержать этнотуризм в Арктике
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России ищет механизм, который позволит коренным малочисленным народам Севера развивать этнографический... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:42
2022-10-21T18:42
2022-10-21T19:18
туризм
туризм
новости - туризм
арктика
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155069/51/1550695119_0:16:2852:1620_1920x0_80_0_0_d2b0d5c55e2bb9c0bd26e3b3953ffcdf.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России ищет механизм, который позволит коренным малочисленным народам Севера развивать этнографический туризм в Арктической зоне РФ, сообщила статс-секретарь замглавы ведомства Анна Котова.Сложность в том, что этнотуризм как новый вид деятельности не может быть признан традиционным для этой категории жителей и включен в соответствующий перечень.Необходимо проработать иные механизмы, позволяющие развивать эту отрасль, сказала она на совещании в Совете Федерации, посвященном совершенствованию законодательства о господдержке традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике."Прорабатываем этот вопрос вместе с коллегами из других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти", — пояснила замглавы ФАДН России.
https://ria.ru/20220830/bulychev-1811870733.html
арктика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155069/51/1550695119_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_123312cec66ba200229f368ce5a6bd20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, арктика, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Арктика, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Россия
18:42 21.10.2022 (обновлено: 19:18 21.10.2022)
Чиновники планируют поддержать этнотуризм в Арктике
В ФАДН изучают возможности для развития коренными народами этнотуризма в Арктике