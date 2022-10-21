https://ria.ru/20221021/arktika-1825674768.html

Чиновники планируют поддержать этнотуризм в Арктике

Чиновники планируют поддержать этнотуризм в Арктике - РИА Новости, 21.10.2022

Чиновники планируют поддержать этнотуризм в Арктике

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России ищет механизм, который позволит коренным малочисленным народам Севера развивать этнографический... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T18:42

2022-10-21T18:42

2022-10-21T19:18

туризм

туризм

новости - туризм

арктика

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

россия

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России ищет механизм, который позволит коренным малочисленным народам Севера развивать этнографический туризм в Арктической зоне РФ, сообщила статс-секретарь замглавы ведомства Анна Котова.Сложность в том, что этнотуризм как новый вид деятельности не может быть признан традиционным для этой категории жителей и включен в соответствующий перечень.Необходимо проработать иные механизмы, позволяющие развивать эту отрасль, сказала она на совещании в Совете Федерации, посвященном совершенствованию законодательства о господдержке традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике."Прорабатываем этот вопрос вместе с коллегами из других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти", — пояснила замглавы ФАДН России.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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Мария Селиванова

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