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Чиновники планируют поддержать этнотуризм в Арктике - РИА Новости, 21.10.2022
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Туризм
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Чиновники планируют поддержать этнотуризм в Арктике
Чиновники планируют поддержать этнотуризм в Арктике - РИА Новости, 21.10.2022
Чиновники планируют поддержать этнотуризм в Арктике
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России ищет механизм, который позволит коренным малочисленным народам Севера развивать этнографический... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:42
2022-10-21T19:18
туризм
туризм
новости - туризм
арктика
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
россия
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России ищет механизм, который позволит коренным малочисленным народам Севера развивать этнографический туризм в Арктической зоне РФ, сообщила статс-секретарь замглавы ведомства Анна Котова.Сложность в том, что этнотуризм как новый вид деятельности не может быть признан традиционным для этой категории жителей и включен в соответствующий перечень.Необходимо проработать иные механизмы, позволяющие развивать эту отрасль, сказала она на совещании в Совете Федерации, посвященном совершенствованию законодательства о господдержке традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике."Прорабатываем этот вопрос вместе с коллегами из других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти", — пояснила замглавы ФАДН России.
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туризм, новости - туризм, арктика, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Арктика, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Россия
18:42 21.10.2022 (обновлено: 19:18 21.10.2022)
 
Чиновники планируют поддержать этнотуризм в Арктике

В ФАДН изучают возможности для развития коренными народами этнотуризма в Арктике

© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в медиабанкБелый медведь на льдине в Северном ледовитом океане
Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Вера Костамо
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России ищет механизм, который позволит коренным малочисленным народам Севера развивать этнографический туризм в Арктической зоне РФ, сообщила статс-секретарь замглавы ведомства Анна Котова.
Сложность в том, что этнотуризм как новый вид деятельности не может быть признан традиционным для этой категории жителей и включен в соответствующий перечень.
Необходимо проработать иные механизмы, позволяющие развивать эту отрасль, сказала она на совещании в Совете Федерации, посвященном совершенствованию законодательства о господдержке традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике.
"Прорабатываем этот вопрос вместе с коллегами из других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти", — пояснила замглавы ФАДН России.
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