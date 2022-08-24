https://ria.ru/20220824/avtoturizm-1811527625.html

На колесах по стране: что нового в авто- и мототуризме в России

На колесах по стране: что нового в авто- и мототуризме в России - РИА Новости, 24.08.2022

На колесах по стране: что нового в авто- и мототуризме в России

Каждый третий в России — за рулем автомобиля, мотоцикла, грузовика или автобуса. И многие водители не ограничиваются маршрутом "дом — работа — дача", а... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T08:00

2022-08-24T08:00

2022-08-24T08:10

туризм

туризм

николай валуев

москва

санкт-петербург

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

госдума рф

проблемы - туризм

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Каждый третий в России — за рулем автомобиля, мотоцикла, грузовика или автобуса. И многие водители не ограничиваются маршрутом "дом — работа — дача", а путешествуют. Автотуризм позволяет сэкономить, особенно если отправиться в поездку всей семьей, а также в места, куда сложно добраться по железной дороге или самолетом. С закрытием аэропортов на юге России это стало еще актуальнее. Однако с инфраструктурой пока есть проблемы. Как их решают — в материале РИА Новости.Миллионная армия путешественников"В стране более 47 миллионов владельцев автомобилей, 2,3 миллиона мотоциклистов, 1,3 миллиона человек с ограниченными возможностями по здоровью, но без препятствий к управлению личным транспортом, семь тысяч обладателей автодомов, — перечисляет президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев. — Вся эта армия готова путешествовать".Мало автомаршрутов. Да, Ростуризм предлагает более 130, но это преимущественно направления для опытных водителей. Новичкам же нужна информация об АЗС (найдется ли там подходящее топливо), о мотелях, где можно безопасно переночевать, о парковках у музеев и на туристских объектах. Люди с ограниченными возможностями тоже не откажутся от поездок, уточняет Лобарев, но не обязательно за рулем, а, например, пассажиром в кругу семьи. А с инклюзивными маршрутами тем более пока непросто. На ночевку — в девять вечера"Двенадцать лет назад, когда Москва задыхалась от жары и смога, мы с подругой решили рвануть на мотоциклах в Санкт-Петербург. Сил из-за погоды и пробок хватило до Вышнего Волочка, — вспоминает москвичка Инга Батаева. — Все мотели на трассе были заняты, нашли лишь одну гостиницу в центре города. Там не оказалось холодной воды — только горячая.Проблема ночевки на трассе по-прежнему острая. По словам Сергея Лобарева, маршрут "Государева дорога" — из Москвы в Санкт-Петербург — пользуется спросом, но мест в гостиницах не хватает."На южном направлении — совсем другое дело. Ситуация также улучшается в Карелии, на Алтае, Транссибирской магистрали", — отмечает руководитель объединения "МотоРоссия" Андрей Иванов. Сейчас много говорят о модульных гостиницах и кемпингах. Они необходимы, но, по словам экспертов, важно, где их строить. Понятно, что отель в глухом лесу, куда нет дороги, вряд ли будет пользоваться спросом.Качество и инфраструктура"Главное для авто- и мототуризма — качество трасс, и оно выросло многократно, — продолжает Андрей Иванов. — В Якутии, Магаданской области появляются дороги с хорошим покрытием, пусть и не асфальтированным. Если раньше поездки по этим регионам были экспедициями на специально подготовленной технике, то теперь можно и на внедорожнике".С заправками также лучше, но пока мало станций для электрического транспорта, который все популярнее.Еще на трассе не всегда найдешь кафе. В частности, по дороге из Мурманска в Териберку — популярное направление — оказалось одно, и то было закрыто.Сергей Лобарев приводит в пример Республику Алтай. Два года назад руководство региона пригласило членов ассоциации проинспектировать туристические маршруты Чуйского тракта на Р-256. Попросили подсказать, где поставить санитарные кабины, организовать глэмпинги, кемпинги. Результат: до этого на 520 километров был один туалет, теперь — более 20, есть места для отдыха и ночевок.Вопрос безопасностиНа платных дорогах и бензин подвезут, и сервис обеспечат. Сразу за Крымским мостом в Краснодарском крае и пяти минут не простояли, разглядывая карту: тут же подъехали аварийные комиссары и спросили, все ли в порядке.Но бывают и подставы, и даже убийства. Резонансный случай: в феврале в Карачаево-Черкесии зарезали туриста из Москвы."Хороший парень. Добрый, открытый. Волонтер, участник программы помощи мотоциклистам на дорогах: если вдруг попал в ДТП, ребята садятся и приезжают, чтобы помочь, проконсультировать с оформлением", — рассказал РИА Новости о погибшем руководитель объединения "МотоРоссия" Андрей Иванов."Вопрос безопасности решен в первую очередь на платных скоростных трассах, а это примерно полторы тысячи километров. Остальные почти полтора миллиона — дороги общего пользования, в том числе федерального, регионального значения. И нередко там нет связи, интернета, чтобы сообщить о проблеме или ДТП", — объясняет Сергей Лобарев.Ассоциация автотуризма создает собственную информационно-навигационную систему, чтобы любой автомобилист и караванер мог выйти в сеть, попросить обратную связь от самостоятельных автотуристов, получить помощь МЧС, медиков, ремонтников и юристов.Туристы в законеУже около трех лет депутаты разрабатывают закон о туризме, где особое внимание уделят авто- и мотопутешествиям. Среди предложений — кешбэк или скидки на платных трассах. Для мотоциклистов, по мнению экспертов, нужно снизить стоимость проезда: 200-килограммовый байк не так изнашивает дорогу, как автомобили весом в 3,5 тонны. Еще одна идея — островки безопасности для отдыха тех, кто на двух колесах. Стоянки для машин есть, но мотоциклистам очень помогли бы навесы, где можно укрыться от дождя или солнца."В 99 процентах случаев байкеры пользуются инфраструктурой для автомобилистов или самоорганизовываются: создают мотодома, байкпосты, — уточняет Андрей Иванов. — Это все на общественных началах, но могло бы быть и коммерческим".Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев подчеркнул, что можно создать такую среду для путешествий выходного дня, которая хороша и для крупных городов-миллионников, и для более мелких агломераций.По его мнению, в новом документе о туризме должен упоминаться и такой вид поездок.Еще два года назад глава Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин говорил о кластерах, проработке карты национальных автомобильных маршрутов. А "особый упор — на развитие дорожной инфраструктуры, которая сегодня не отвечает современным требованиям". Этим летом ряд проблем выявило закрытие аэропортов на юге России. На трассах к морю образовались пробки. Вероятно, вскоре документ доработают с учетом ситуации. И есть шанс, что после этого более 50 миллионов россиян — владельцев машин, мотоциклов, автодомов — смогут путешествовать с большим комфортом.

https://ria.ru/20220822/kuban-1811316797.html

https://ria.ru/20220217/ubiystvo-1773425633.html

https://ria.ru/20220823/puteshestviya-1811480856.html

https://ria.ru/20220719/turisty-1803520992.html

https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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