https://ria.ru/20220531/avtoputeshestviya-1791955457.html
Для автотуристов в России организовали 133 новых маршрута
Для автотуристов в России организовали 133 новых маршрута - РИА Новости, 31.05.2022
Для автотуристов в России организовали 133 новых маршрута
Ростуризм предлагает 133 автомобильных маршрута для путешествий по всей России, в том числе по Золотому кольцу, Карелии, Крыму и Кавказу, рассказали в... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:12
2022-05-31T15:12
2022-05-31T15:12
туризм
туризм
новости - туризм
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
вциом
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ростуризм предлагает 133 автомобильных маршрута для путешествий по всей России, в том числе по Золотому кольцу, Карелии, Крыму и Кавказу, рассказали в пресс-службе ведомства.Она отметила, что автомобильные путешествия очень востребованы у россиян. Согласно исследованию ВЦИОМ о планах соотечественников на летний отпуск в 2022 году, 24 процента опрошенных предпочитают ездить на отдых на машине."Кроме того, по данным Росстата, так по России путешествует каждый третий, а из-за пандемии этот вид проведения отпуска окончательно оформился в тренд еще в 2020 году", – уточняют в Ростуризме. Большинство туристов – 76 процентов – едут, чтобы отдохнуть в глэмпинге на территории природного заповедника, практически так же популярны экскурсионно-познавательные и гастрономические поездки.При этом автотуристы любят как хорошо знакомые маршруты (81 процент), так и новые пути (68 процентов респондентов).
https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), вциом, федеральная служба государственной статистики (росстат), туристы, куда поехать
Для автотуристов в России организовали 133 новых маршрута
Ростуризм предлагает туристам 133 маршрута для автомобильных путешествий по стране
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ростуризм предлагает 133 автомобильных маршрута для путешествий по всей России, в том числе по Золотому кольцу, Карелии, Крыму и Кавказу, рассказали в пресс-службе ведомства.
"Наша страна настолько большая и разнообразная, везде хочется побывать. Автомобиль – самый простой и удобный способ для путешествия с семьей или с друзьями. Мы сформировали более ста тридцати автомаршрутов, ознакомиться с которыми можно на портале Ростуризма Russia.Travel", – прокомментировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Она отметила, что автомобильные путешествия очень востребованы у россиян. Согласно исследованию ВЦИОМ о планах соотечественников на летний отпуск в 2022 году, 24 процента опрошенных предпочитают ездить на отдых на машине.
"Кроме того, по данным Росстата, так по России путешествует каждый третий, а из-за пандемии этот вид проведения отпуска окончательно оформился в тренд еще в 2020 году", – уточняют в Ростуризме.
Большинство туристов – 76 процентов – едут, чтобы отдохнуть в глэмпинге на территории природного заповедника, практически так же популярны экскурсионно-познавательные и гастрономические поездки.
При этом автотуристы любят как хорошо знакомые маршруты (81 процент), так и новые пути (68 процентов респондентов).