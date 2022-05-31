https://ria.ru/20220531/avtoputeshestviya-1791955457.html

Для автотуристов в России организовали 133 новых маршрута

Для автотуристов в России организовали 133 новых маршрута - РИА Новости, 31.05.2022

Для автотуристов в России организовали 133 новых маршрута

Ростуризм предлагает 133 автомобильных маршрута для путешествий по всей России, в том числе по Золотому кольцу, Карелии, Крыму и Кавказу, рассказали в... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:12

2022-05-31T15:12

2022-05-31T15:12

туризм

туризм

новости - туризм

зарина догузова

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

вциом

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ростуризм предлагает 133 автомобильных маршрута для путешествий по всей России, в том числе по Золотому кольцу, Карелии, Крыму и Кавказу, рассказали в пресс-службе ведомства.Она отметила, что автомобильные путешествия очень востребованы у россиян. Согласно исследованию ВЦИОМ о планах соотечественников на летний отпуск в 2022 году, 24 процента опрошенных предпочитают ездить на отдых на машине."Кроме того, по данным Росстата, так по России путешествует каждый третий, а из-за пандемии этот вид проведения отпуска окончательно оформился в тренд еще в 2020 году", – уточняют в Ростуризме. Большинство туристов – 76 процентов – едут, чтобы отдохнуть в глэмпинге на территории природного заповедника, практически так же популярны экскурсионно-познавательные и гастрономические поездки.При этом автотуристы любят как хорошо знакомые маршруты (81 процент), так и новые пути (68 процентов респондентов).

https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html

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Лана Баева

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