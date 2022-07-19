https://ria.ru/20220719/turisty-1803520992.html
Российские туристы по дороге на юг стоят в многочасовых пробках
Российские туристы по дороге на юг стоят в многочасовых пробках - РИА Новости, 19.07.2022
Российские туристы по дороге на юг стоят в многочасовых пробках
Российские туристы по дороге в Краснодарский край и Крым вынуждены стоять в многочасовых пробках из-за ремонта трасс, время в пути до курортов на юге страны... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:03
2022-07-19T18:03
2022-07-19T18:13
туризм
зарина догузова
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские туристы по дороге в Краснодарский край и Крым вынуждены стоять в многочасовых пробках из-за ремонта трасс, время в пути до курортов на юге страны увеличилось в некоторых случаях в полтора раза, заявил РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.При этом, указывает он, количество туристов, отправляющихся на юг России на своей машине, увеличилось на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Рост нагрузки на дороги связан с закрытием аэропортов и сокращением полетов за границу.Он отметил, что препятствия для автотуристов создает не только ремонт или сужения дорог, но и длительное ожидание на железнодорожных переездах в Краснодарском крае.Волков указывает, что сложная ситуация с заторами на подъездах к Геленджику, через которые туристы едут в том числе в Абхазию и Сочи. Есть пробки в Ростовской и Воронежской областях на южном направлении. Эксперт считает, что для выхода из этой ситуации необходимо отрегулировать с Росавтодором проведение ремонтных работ на дорогах только в ночное время, а на участках, где есть сужение, увеличить количество постов ДПС и регулировщиков, обеспечить безопасность на железнодорожных переездах. В начале июля глава Ростуризма Зарина Догузова во время совещания президента РФ с правительством говорила, что ведомство и Росавтодор скорректировали летние ремонтные работы по ряду федеральных трасс для того, чтобы путешествия на авто для граждан были максимально комфортными.
https://ria.ru/20220608/keshbek-1794065722.html
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зарина догузова, россия, краснодарский край, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное дорожное агентство (росавтодор), новости - туризм
18:03 19.07.2022 (обновлено: 18:13 19.07.2022)
Российские туристы по дороге на юг стоят в многочасовых пробках
В ОСИГ заявили, что время в пути до курортов на юге страны для туристов увеличилось
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские туристы по дороге в Краснодарский край и Крым вынуждены стоять в многочасовых пробках из-за ремонта трасс, время в пути до курортов на юге страны увеличилось в некоторых случаях в полтора раза, заявил РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
"Это проблема ежегодная, но в этом году она катастрофическая. Чтобы добраться до юга страны, требуются сутки и более, тогда как раньше на это уходило 17-18 часов", – сказал Волков, который в ночь на вторник сам вернулся из Крыма в Москву.
При этом, указывает он, количество туристов, отправляющихся на юг России на своей машине, увеличилось на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Рост нагрузки на дороги связан с закрытием аэропортов и сокращением полетов за границу.
Он отметил, что препятствия для автотуристов создает не только ремонт или сужения дорог, но и длительное ожидание на железнодорожных переездах в Краснодарском крае.
Волков указывает, что сложная ситуация с заторами на подъездах к Геленджику, через которые туристы едут в том числе в Абхазию и Сочи. Есть пробки в Ростовской и Воронежской областях на южном направлении.
Эксперт считает, что для выхода из этой ситуации необходимо отрегулировать с Росавтодором проведение ремонтных работ на дорогах только в ночное время, а на участках, где есть сужение, увеличить количество постов ДПС и регулировщиков, обеспечить безопасность на железнодорожных переездах.
"Необходимо разработать программу придорожного сервиса в регионах, где проходит трасса М4, а также М11 и М12. И привлечь к этому инвесторов для создания качественных объектов питания и размещения", – заключил он.
В начале июля глава Ростуризма Зарина Догузова во время совещания президента РФ с правительством говорила, что ведомство и Росавтодор скорректировали летние ремонтные работы по ряду федеральных трасс для того, чтобы путешествия на авто для граждан были максимально комфортными.