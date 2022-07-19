https://ria.ru/20220719/turisty-1803520992.html

Российские туристы по дороге на юг стоят в многочасовых пробках

Российские туристы по дороге на юг стоят в многочасовых пробках - РИА Новости, 19.07.2022

Российские туристы по дороге на юг стоят в многочасовых пробках

Российские туристы по дороге в Краснодарский край и Крым вынуждены стоять в многочасовых пробках из-за ремонта трасс, время в пути до курортов на юге страны... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T18:03

2022-07-19T18:03

2022-07-19T18:13

туризм

зарина догузова

россия

краснодарский край

москва

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155730/20/1557302019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dff4c3238e7c4119f48a7777749d040d.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские туристы по дороге в Краснодарский край и Крым вынуждены стоять в многочасовых пробках из-за ремонта трасс, время в пути до курортов на юге страны увеличилось в некоторых случаях в полтора раза, заявил РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.При этом, указывает он, количество туристов, отправляющихся на юг России на своей машине, увеличилось на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Рост нагрузки на дороги связан с закрытием аэропортов и сокращением полетов за границу.Он отметил, что препятствия для автотуристов создает не только ремонт или сужения дорог, но и длительное ожидание на железнодорожных переездах в Краснодарском крае.Волков указывает, что сложная ситуация с заторами на подъездах к Геленджику, через которые туристы едут в том числе в Абхазию и Сочи. Есть пробки в Ростовской и Воронежской областях на южном направлении. Эксперт считает, что для выхода из этой ситуации необходимо отрегулировать с Росавтодором проведение ремонтных работ на дорогах только в ночное время, а на участках, где есть сужение, увеличить количество постов ДПС и регулировщиков, обеспечить безопасность на железнодорожных переездах. В начале июля глава Ростуризма Зарина Догузова во время совещания президента РФ с правительством говорила, что ведомство и Росавтодор скорректировали летние ремонтные работы по ряду федеральных трасс для того, чтобы путешествия на авто для граждан были максимально комфортными.

https://ria.ru/20220608/keshbek-1794065722.html

https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html

россия

краснодарский край

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

зарина догузова, россия, краснодарский край, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное дорожное агентство (росавтодор), новости - туризм