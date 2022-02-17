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Друг рассказал об убитом в Карачаево-Черкесии туристе
Друг рассказал об убитом в Карачаево-Черкесии туристе - РИА Новости, 17.02.2022
Друг рассказал об убитом в Карачаево-Черкесии туристе
Руководитель объединения "МотоРоссия" Андрей Иванов рассказал РИА Новости, что убитый в Карачаево-Черкесии турист из Москвы Олег Албегов был волонтером... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T19:47
2022-02-17T19:47
2022-02-17T20:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
карачаево-черкесская республика (кчр)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Руководитель объединения "МотоРоссия" Андрей Иванов рассказал РИА Новости, что убитый в Карачаево-Черкесии турист из Москвы Олег Албегов был волонтером программы помощи мотоциклистам на дорогах.Ранее МВД по Карачаево-Черкесской Республике и региональный СК сообщали, что накануне жители Москвы ехали из аэропорта в Минводах к Архызу на микроавтобусе. В какой-то момент машина остановилась рядом со станицей Кардоникская, к ней подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у москвичей возник словесный конфликт, переросший в драку. Во время потасовки был ранен гость из столицы, он скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", полиция ищет подозреваемого – уроженца станицы Сторожевая Карачаево-Черкесии.По словам Иванова, он был знаком с Албеговым десять лет."Хороший парень. Добрый, открытый. Волонтер, участник программы помощи мотоциклистам на дорогах: если мотоциклист попадает в ДТП, ребята садятся на мотоциклы и приезжают , чтобы оказать первую помощь, помочь с оформлением", - сообщил Иванов.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), карачаево-черкесская республика (кчр), новости - туризм
19:47 17.02.2022 (обновлено: 20:00 17.02.2022)
Друг рассказал об убитом в Карачаево-Черкесии туристе
Глава "МотоРоссия" Иванов: убитый в КЧР турист был волонтером-мотоциклистом