https://ria.ru/20220804/puteshestvuy-1807267031.html

Узбекистан стал партнером туристического форума "Путешествуй!" на ВДНХ

Узбекистан стал партнером туристического форума "Путешествуй!" на ВДНХ - РИА Новости, 04.08.2022

Узбекистан стал партнером туристического форума "Путешествуй!" на ВДНХ

На ВДНХ с 4 по 7 августа проходит российский туристический форум "Путешествуй!" одной из его главных тем стал автотуризм, а страной-партнером – Узбекистан. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:47

2022-08-04T16:47

2022-08-04T19:31

туризм

туризм

новости - туризм

николай валуев

ольга захарова

узбекистан

россия

самарканд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807229322_0:20:1280:740_1920x0_80_0_0_51e205e844ebdbf16713be1bbb853666.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На ВДНХ с 4 по 7 августа проходит российский туристический форум "Путешествуй!" одной из его главных тем стал автотуризм, а страной-партнером – Узбекистан.Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, соорганизаторы - Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и ВДНХ. Форум проходит при поддержке Русского географического общества и Ассоциации туроператоров России (АТОР).Одна из главных тем - развитие придорожного сервиса, ей посвящен специальный проект. Перед павильоном 55 гости ВДНХ могут увидеть 3D карту РФ размером в 560 квадратных метров, а также всевозможные автодома, кемперы, примеры быстровозводимых отелей. Все дни форума у гостей есть возможность пройти мастер-классы с Гастрономической картой России. Узнать о древних русских калачах с начинками, вайнахской кухне, арктических и алтайских блюдах, секретах приготовления рыбы из Волги.Замглавы Ростуризма Елена Лысенкова отметила, что нужно улучшать существующий номерной фонд в гостиницах и создавать новый. Коснулась она и быстровозводимых отелей, которые должны появиться во многих регионах страны. "Нужно, чтобы такой отель создавался на заводе – под ключ, с кроватями и шторками, потом его можно легко и быстро установить в любом регионе", — сказала она. По словам замглавы Ростуризма, при поддержке государства в этом году планируется создать 2,5 тысячи новых номеров.Также, по ее словам, необходимо разрабатывать новые туристические маршруты, чтобы сетью была окутана вся страна. Речь идет и об экскурсиях по, например, ВДНХ, и об уникальных путешествиях по затерянным деревням Кавказа.Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев подчеркнул, что авто/мототуризм может создать ту среду путешествий выходного дня, которая хороша и для крупных городов-миллионников, и для более мелких агломераций. Даже поезда не дают такой свободы и возможности увидеть те города и достопримечательности, которые хочет путешественник. По его словам, в центральной части России дорожный сервис более-менее развит, но не хватает мотелей, автокемпингов. Улучшается инфраструктура платной дороги Москва – Санкт-Петербург, появляются новые заправки, там все реже можно увидеть обсохших водителей. По его словам, в новом законе о туризме должен упоминаться и такой вид путешествий. Также он добавил, что для туристов на личном транспорте можно было бы ввести кешбэк – например, 50 процентов от стоимости платных дорог, которых в России все больше.Сам депутат рассказал, что планирует отправиться в середине августа в автопутешествие с женой, посетить Брянск.Директор Центра развития региональной экономики и городской среды Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова напомнила, что путешествие на машине – это дешево, так как можно взять всю семью. Кроме того, оно обеспечивает социальную дистанцию, ведь вирусы никуда не делись.Но речь на форуме шла не только об автопутешествиях. Самым ярким событием первого дня форума стало открытие шатра страны-партнера форума – Республики Узбекистан. Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в России Бортижон Асадов напомнил, что только за первое полугодие турпоток из нашей страны в солнечную республику вырос в 2,5 раза. В Узбекистане развиты многие виды туризма – спортивный, этнический, гастрономический, культурный. Города наших стран связывает большое число авиарейсов.Для того, чтобы показать все возможности Узбекистана, удивить гостей и окунуть их в атмосферу солнечной страны, в Россию прибыли повара, артисты. Например, в день открытия в шатре можно было попробовать настоящий узбекский плов, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Гости наряжались в национальную одежду, слушали музыкантов, удивлялись необычным фруктам.Узбекистан представлен на форуме двумя стендами: на улице можно почувствовать всю самобытность страны, узнать о ее культуре, обычаях, гастрономии, а в 55 павильоне – даже купить авиабилеты и туры.Там же представлен новый, уникальный проект в Самарканде – Silk Road Samarkand – который полностью откроется в конце сентября. Сам древний Самарканд называют Римом Востока, а уникальный туристический центр – еще один повод посетить его.К услугам гостей – номера на три тысячи человек и первые пятизвездочные отели в Самарканде, гребной канал шириной 188 метров и длиной – более двух километров, конгресс-центр, мосты, пешеходные и велодорожки."В последние годы наше сотрудничество с Узбекистаном в плане туризма стало еще более плотным, — отметила Елена Лысенкова. – Для нас и российских туристов Узбекистан является одним из самых интересных направлений". Благодаря форуму еще больше россиян познакомятся с этой удивительной страной поближе. Но, как отметил Бортижон Асадов, такого знакомства с государством, расположенным в самом сердце Центральной Азии, все же недостаточно, стоит задуматься о поездке в Узбекистан.

https://ria.ru/20220804/puteshestviya-1807171551.html

https://ria.ru/20211126/uzbekistan-1760487845.html

узбекистан

россия

самарканд

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, николай валуев, ольга захарова, узбекистан, россия, самарканд, федеральное агентство по туризму (ростуризм), фонд "росконгресс", русское географическое общество, вднх, москва, куда можно лететь, куда сходить , туристы