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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220217/turist-1773322325.html
В Карачаево-Черкесии зарезали туриста из Москвы
В Карачаево-Черкесии зарезали туриста из Москвы - РИА Новости, 17.02.2022
В Карачаево-Черкесии зарезали туриста из Москвы
Полиция в Карачаево-Черкесии ищет местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины из Москвы, сообщает МВД по региону. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:55
2022-02-17T16:08
туризм
новости - туризм
происшествия
зеленчукский район
карачаево-черкесская республика (кчр)
москва
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ПЯТИГОРСК, 17 фев — РИА Новости. Полиция в Карачаево-Черкесии ищет местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины из Москвы, сообщает МВД по региону.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на обочине дороги произошел конфликт, в результате которого один человек погиб."По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК ("Убийство"), разыскивается Бостанов Абдуллах Магометович 1988 года рождения, уроженец станицы Сторожевая", — говорится в релизе.По данным МВД, накануне в дежурную часть поступила информация о том, что на 11-м километре федеральной автодороги "Подъезд к Архызу" в Зеленчукском районе 35-летний москвич получил ножевое ранение, от которого скончался по пути в больницу.В полиции уточнили, что подозреваемый скрылся на автомобиле. Других деталей они не привели. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220211/mytischi-1772254484.html
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новости - туризм, происшествия, зеленчукский район, карачаево-черкесская республика (кчр), москва
13:55 17.02.2022 (обновлено: 16:08 17.02.2022)
 
В Карачаево-Черкесии зарезали туриста из Москвы

В Карачаево-Черкесии зарезали туриста из Москвы, подозреваемого ищут

© Фото : Следственное управление СК РФ по КЧРСотрудники Следственного комитета России на месте убийства жителя Москвы в Карачаево-Черкесии
Сотрудники Следственного комитета России на месте убийства жителя Москвы в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Фото : Следственное управление СК РФ по КЧР
Сотрудники Следственного комитета России на месте убийства жителя Москвы в Карачаево-Черкесии
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 17 фев — РИА Новости. Полиция в Карачаево-Черкесии ищет местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины из Москвы, сообщает МВД по региону.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на обочине дороги произошел конфликт, в результате которого один человек погиб.
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"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК ("Убийство"), разыскивается Бостанов Абдуллах Магометович 1988 года рождения, уроженец станицы Сторожевая", — говорится в релизе.
По данным МВД, накануне в дежурную часть поступила информация о том, что на 11-м километре федеральной автодороги "Подъезд к Архызу" в Зеленчукском районе 35-летний москвич получил ножевое ранение, от которого скончался по пути в больницу.
В полиции уточнили, что подозреваемый скрылся на автомобиле. Других деталей они не привели. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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ТуризмНовости - ТуризмПроисшествияЗеленчукский районКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Москва
 
 
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