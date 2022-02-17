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В Карачаево-Черкесии зарезали туриста из Москвы

В Карачаево-Черкесии зарезали туриста из Москвы - РИА Новости, 17.02.2022

В Карачаево-Черкесии зарезали туриста из Москвы

Полиция в Карачаево-Черкесии ищет местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины из Москвы, сообщает МВД по региону. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:55

2022-02-17T13:55

2022-02-17T16:08

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ПЯТИГОРСК, 17 фев — РИА Новости. Полиция в Карачаево-Черкесии ищет местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины из Москвы, сообщает МВД по региону.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на обочине дороги произошел конфликт, в результате которого один человек погиб."По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК ("Убийство"), разыскивается Бостанов Абдуллах Магометович 1988 года рождения, уроженец станицы Сторожевая", — говорится в релизе.По данным МВД, накануне в дежурную часть поступила информация о том, что на 11-м километре федеральной автодороги "Подъезд к Архызу" в Зеленчукском районе 35-летний москвич получил ножевое ранение, от которого скончался по пути в больницу.В полиции уточнили, что подозреваемый скрылся на автомобиле. Других деталей они не привели. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/mytischi-1772254484.html

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новости - туризм, происшествия, зеленчукский район, карачаево-черкесская республика (кчр), москва