https://ria.ru/20220822/aeroporty-1811197653.html
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 22.08.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 29 августа, сообщает Росавиация. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T09:03
2022-08-22T09:03
2022-08-22T10:44
туризм
россия
анапа
белгород
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791863229_683:0:3376:1515_1920x0_80_0_0_8174ed6c9fecd4163165a93fe1c61461.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 29 августа, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 29 августа 2022 года", — говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.
https://ria.ru/20220817/sochi-1810164615.html
россия
анапа
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791863229_651:0:3382:2048_1920x0_80_0_0_255e67298353fd26c34de4c20e4e0290.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анапа, белгород, новости - туризм
Туризм, Россия, Анапа, Белгород, Новости - Туризм
09:03 22.08.2022 (обновлено: 10:44 22.08.2022)
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Росавиация продлила до 29 августа режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга России