https://ria.ru/20201210/avtoturizm-1588576849.html

Законопроект об автотуризме планируют внести в Госдуму

Законопроект об автотуризме планируют внести в Госдуму

Законопроект об автотуризме, который предполагает создание кластеров и карты национальных автомобильных маршрутов, готовится к внесению в Госдуму, сообщил глава РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T15:58

2020-12-10T15:58

2020-12-10T15:58

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Законопроект об автотуризме, который предполагает создание кластеров и карты национальных автомобильных маршрутов, готовится к внесению в Госдуму, сообщил глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.В четверг он выступил на "Форуме гостеприимства", который проходит в рамках "Международной недели бизнеса-2020" в Уфе.Глава комитета также заявил о необходимости принять меры "по повышению защиты интересов потребителей туристских услуг, созданию прозрачного и контролируемого рынка турагентской деятельности"."Мы сейчас работаем над документом, который предусматривает введение единого федерального реестра турагентов. Это необходимо для обеления и придания прозрачности рынку агентств и для обеспечения безопасности туристов, которые с введением реестра смогут получить достоверную информацию о праве турагента на продажу продукта конкретного туроператора", — пояснил Пайкин.Кроме того, комитет занимается законопроектом об упрощении порядка оформления виз для иностранцев, приехавших в Россию с целью туризма.

https://ria.ru/20201204/muzei-1587338392.html

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законопроекты, россия, туризм, автомобилисты, новости - туризм, госдума рф, уфа