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Законопроект об автотуризме планируют внести в Госдуму
Законопроект об автотуризме планируют внести в Госдуму
Законопроект об автотуризме, который предполагает создание кластеров и карты национальных автомобильных маршрутов, готовится к внесению в Госдуму, сообщил глава РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:58
2020-12-10T15:58
2020-12-10T15:58
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Законопроект об автотуризме, который предполагает создание кластеров и карты национальных автомобильных маршрутов, готовится к внесению в Госдуму, сообщил глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.В четверг он выступил на "Форуме гостеприимства", который проходит в рамках "Международной недели бизнеса-2020" в Уфе.Глава комитета также заявил о необходимости принять меры "по повышению защиты интересов потребителей туристских услуг, созданию прозрачного и контролируемого рынка турагентской деятельности"."Мы сейчас работаем над документом, который предусматривает введение единого федерального реестра турагентов. Это необходимо для обеления и придания прозрачности рынку агентств и для обеспечения безопасности туристов, которые с введением реестра смогут получить достоверную информацию о праве турагента на продажу продукта конкретного туроператора", — пояснил Пайкин.Кроме того, комитет занимается законопроектом об упрощении порядка оформления виз для иностранцев, приехавших в Россию с целью туризма.
https://ria.ru/20201204/muzei-1587338392.html
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законопроекты, россия, туризм, автомобилисты, новости - туризм, госдума рф, уфа
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Законопроект об автотуризме, который предполагает создание кластеров и карты национальных автомобильных маршрутов, готовится к внесению в Госдуму, сообщил глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.
В четверг он выступил на "Форуме гостеприимства", который проходит в рамках "Международной недели бизнеса-2020" в Уфе.
"Законопроект подразумевает создание кластеров, проработку карты национальных автомобильных маршрутов. Особый упор — на развитие дорожной инфраструктуры, которая сегодня не отвечает современным требованиям", — рассказал Пайкин.
Глава комитета также заявил о необходимости принять меры "по повышению защиты интересов потребителей туристских услуг, созданию прозрачного и контролируемого рынка турагентской деятельности".
"Мы сейчас работаем над документом, который предусматривает введение единого федерального реестра турагентов. Это необходимо для обеления и придания прозрачности рынку агентств и для обеспечения безопасности туристов, которые с введением реестра смогут получить достоверную информацию о праве турагента на продажу продукта конкретного туроператора", — пояснил Пайкин.
Кроме того, комитет занимается законопроектом об упрощении порядка оформления виз для иностранцев, приехавших в Россию с целью туризма.
"Документ позволяет получать российскую туристическую визу до шести месяцев в упрощенном порядке – либо на основании бронирования гостиницы, либо на основании приглашения. Упрощение процедуры въезда в страну стимулирует въездной туризм, и это общемировой тренд, в стороне от которого не осталась и Россия", — рассказал депутат Госдумы.