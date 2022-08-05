https://ria.ru/20220805/dagestan-1807391121.html

Ростуризм продлил чартерную программу в Дагестан

Ростуризм продлил чартерную программу в Дагестан - РИА Новости, 05.08.2022

Ростуризм продлил чартерную программу в Дагестан

Чартерная программа в Дагестан продлена до 24 сентября, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:20

2022-08-05T10:20

2022-08-05T10:20

туризм

туризм

новости - туризм

интурист

республика дагестан

пассажиры

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Чартерная программа в Дагестан продлена до 24 сентября, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Теперь отправиться в путешествие можно до 24 сентября, хотя мы планировали завершить ее 3 сентября. Направление пользуется высоким спросом, обычно рейсы заполнены практически за неделю до вылета, погода в регионе отличная", — написала она в Telegram-канале.Чартерная программа в Дагестан от туроператора Fun&Sun стартовала 2 июля. В путевки включены проживание, трансферы и экскурсии. Есть несколько форматов программ: "лайт", "стандарт" и "макси". Они различаются по цене и наполнению экскурсиями. Стоимость туров начинается от 33,5 тысячи рублей.Впервые чартеры в Дагестан поставил туроператор "Интурист". Компания реализовывала программу в 2022 году в период с конца апреля по конец мая.Программа туристических чартеров — одна из мер нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", которая реализуется с 2021 года по инициативе правительства. Она предусматривает субсидирование половины стоимости фрахта самолета, за счет чего туроператоры компенсируют 50 процентов затрат на обслуживание воздушного судна. В результате стоимость путевок снижается в полтора-два раза, а перелеты становятся доступными для путешественников и выгодными для туроператоров.

https://ria.ru/20220804/dagestan-1805903593.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, интурист, республика дагестан, пассажиры, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм)