https://ria.ru/20220805/dagestan-1807391121.html
Ростуризм продлил чартерную программу в Дагестан
Ростуризм продлил чартерную программу в Дагестан - РИА Новости, 05.08.2022
Ростуризм продлил чартерную программу в Дагестан
Чартерная программа в Дагестан продлена до 24 сентября, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:20
2022-08-05T10:20
2022-08-05T10:20
туризм
туризм
новости - туризм
интурист
республика дагестан
пассажиры
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802702516_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00acab8a5d4b6f37fd8a02d3102e7f5a.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Чартерная программа в Дагестан продлена до 24 сентября, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Теперь отправиться в путешествие можно до 24 сентября, хотя мы планировали завершить ее 3 сентября. Направление пользуется высоким спросом, обычно рейсы заполнены практически за неделю до вылета, погода в регионе отличная", — написала она в Telegram-канале.Чартерная программа в Дагестан от туроператора Fun&Sun стартовала 2 июля. В путевки включены проживание, трансферы и экскурсии. Есть несколько форматов программ: "лайт", "стандарт" и "макси". Они различаются по цене и наполнению экскурсиями. Стоимость туров начинается от 33,5 тысячи рублей.Впервые чартеры в Дагестан поставил туроператор "Интурист". Компания реализовывала программу в 2022 году в период с конца апреля по конец мая.Программа туристических чартеров — одна из мер нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", которая реализуется с 2021 года по инициативе правительства. Она предусматривает субсидирование половины стоимости фрахта самолета, за счет чего туроператоры компенсируют 50 процентов затрат на обслуживание воздушного судна. В результате стоимость путевок снижается в полтора-два раза, а перелеты становятся доступными для путешественников и выгодными для туроператоров.
https://ria.ru/20220804/dagestan-1805903593.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802702516_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e6ce724645354a927b094a74b2ee1e2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, интурист, республика дагестан, пассажиры, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Ростуризм продлил чартерную программу в Дагестан
Ростуризм продлил чартерную программу в Дагестан до 24 сентября
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Чартерная программа в Дагестан продлена до 24 сентября, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Теперь отправиться в путешествие можно до 24 сентября, хотя мы планировали завершить ее 3 сентября. Направление пользуется высоким спросом, обычно рейсы заполнены практически за неделю до вылета, погода в регионе отличная", — написала она в Telegram-канале.
Чартерная программа в Дагестан от туроператора Fun&Sun стартовала 2 июля. В путевки включены проживание, трансферы и экскурсии. Есть несколько форматов программ: "лайт", "стандарт" и "макси". Они различаются по цене и наполнению экскурсиями. Стоимость туров начинается от 33,5 тысячи рублей.
Впервые чартеры в Дагестан поставил туроператор "Интурист". Компания реализовывала программу в 2022 году в период с конца апреля по конец мая.
Программа туристических чартеров — одна из мер нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", которая реализуется с 2021 года по инициативе правительства. Она предусматривает субсидирование половины стоимости фрахта самолета, за счет чего туроператоры компенсируют 50 процентов затрат на обслуживание воздушного судна. В результате стоимость путевок снижается в полтора-два раза, а перелеты становятся доступными для путешественников и выгодными для туроператоров.