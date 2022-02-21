08:00 21.02.2022 (обновлено: 09:09 21.02.2022)
Интересно и недорого: лучшие национальные туристические маршруты России
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Светлана Баева. В Сибирь — по своей воле, в Тверскую область — по велению души, на Кузбасс — за огнем в сердце. В России 21 маршрут получил статус национального туристского, и на очереди еще несколько. Это значит, что путешественникам гарантированы хорошие гостиницы, опытные экскурсоводы и понятная цена. Для регионов тоже плюс — продвижение и гранты на инфраструктуру. О том, что это за проект, а также о самых интересных программах — в материале РИА Новости.
Стул Распутина и карельский тапас
"Даже метеорит у нас был четыре раза, так что, дорогие туристы, ждем вас", — позиционирует себя Челябинская область. Название маршрута в тему — "Челябинск: к нам прилетают даже метеориты". В программе — город купцов и золотой лихорадки Миасс, музей, где хранится 500-килограммовый метеорит, оружейная фабрика в Златоусте, национальные парки, магнезитовый карьер и даже улица пряничных домиков в Сатке.
Тюменская область для себя выбрала слоган "В Сибирь — по своей воле". Среди "фишек" — знаменитая "уха с нефтью", два главных города: ворота Сибири, Тюмень, и духовная столица региона — Тобольск. А еще село Покровское с музеем Григория Распутина, где среди экспонатов принадлежавший старцу стул: всем присевшим он по легенде обеспечивает карьерный рост.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк
Тобольский Кремль. Вид на стены крепости и Софийско-Успенский собор
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Тобольский Кремль. Вид на стены крепости и Софийско-Успенский собор
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мост
Вид Тюмени
3 из 4
Вид Тюмени
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мост
2 из 4
Тобольский Кремль. Вид на стены крепости и Софийско-Успенский собор
3 из 4
Вид Тюмени
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мост
Гран-тур "Вся Карелия", по словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, создан по принципу тапаса, или испанских закусок: "Всего по чуть-чуть, а так дразнит аппетит, что путешественники хотят потом побольше". В программе — Кивач, Сортавала, Рускеала.
Через Тверскую область проходят сразу два национальных туристских маршрута: "По велению души" и "Государева дорога" — именно по ней проезжали кортежи императорской династии Романовых.
Несмотря на то, что статус национального туристского есть пока лишь у 21 маршрута, охвачена почти вся Россия — от Сахалина до средневекового Выборга.
В декабре порядок и критерии определения таких проектов утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Они вступят в силу 1 июля 2022-го, но работа с регионами идет уже не один год.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк
Бирюзовые озера, образованные на месте старых японских угольных выработок, на острове Сахалин
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Бирюзовые озера, образованные на месте старых японских угольных выработок, на острове Сахалин
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Вид на Выборгский замок со Смоляного мыса
2 из 3
Бирюзовые озера, образованные на месте старых японских угольных выработок, на острове Сахалин
3 из 3
Вид на Выборгский замок со Смоляного мыса
Идею восприняли на ура
Как рассказывает Майя Ломидзе, все началось еще в 2015-м, когда за туризм отвечало Министерство культуры. "Крым, санкции, тренд на импортозамещение, запрет на выезд для очень многих категорий граждан. Мы выступили с инициативой совместно с Минкультом провести экспертизу российских маршрутов", — объясняет она.
По ее словам, идею "восприняли на ура". Создали комитет, определили регламент, который лег в основу постановления правительства. В итоге маршруты вошли в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства".
Императорский путевой дворец в Твери
От цен до туалетов
Стать национальным может не любой маршрут. В числе критериев, по которым отбирают программы, — перспективность, наличие значимых объектов (например, из Списка ЮНЕСКО), узнаваемость, навигация, сувениры.
Маршруты должны пройти защиту при Экспертном совете по внутреннему и въездному туризму при Ростуризме, куда входят представители самого ведомства, РГО, Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, АТОР, РСТ и туроператоры.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТуристы на экскурсии в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии
Туристы на экскурсии в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии
Учитывают все, вплоть до туалетов. "Через каждые 100-150 километров нужна санитарная остановка, необходимы классифицированные гостиницы, указатели. Обязателен завтрак, гастрономия региона также должна присутствовать, актуальные экскурсионные программы", — объясняет Майя Ломидзе.
Важный вопрос — цена. Например, маршрут по Мурманской области защиту при совете не прошел: дорого, хотя эксперты оценили его как "блестящий, невероятный, захватывающий". И дело даже не в проблемах с туалетами по дороге и с подъездом к некоторым объектам — на это еще бы закрыли глаза. "Цена — 25 тысяч за три дня и две ночи — показалась нам высокой", — говорит Ломидзе.
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Рекомендованная стоимость — 3000 рублей в сутки. Но очевидно, что при оценке соотношения "цена — качество", учитывается специфика региона. В среднем туристам предлагают заплатить 12-16 тысяч рублей за трех- или четырехдневное путешествие (без дороги, но с проживанием, экскурсиями, завтраками или полупансионом). Но, например, в Карелии можно уложиться и в десять тысяч, а вот за Сахалин (пять дней) в силу климата и отдаленности придется отдать 40-45 тысяч рублей.
Маршруты не идеальны
Совет не рассматривает Санкт-Петербург, Москву, Казань и Сочи, так как у них все хорошо с массовым туризмом, это хиты. Во всех остальных регионах, по словам Майи Ломидзе, условия не идеальны. Везде чего-то не хватает: указателей, хорошей дороги, туалетов, парковок, достойных музеев или экскурсоводов. Экспертиза нужна не только для оценки содержания маршрута, но и для выявления его недостатков, влияющих на востребованность.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога "Чуйский тракт" и река Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай
Автомобильная дорога "Чуйский тракт" и река Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай
Однако если такие недочеты составляют лишь десять-двадцать процентов программы, то она пройдет защиту, и регион сможет претендовать на получение федерального софинансирования для решения проблем.
Сначала эксперты рассматривают заявку (подробное описание маршрута) региона и присылают свои замечания по длительности, составу объектов. "Многие знают область и, когда видят, например, условную гостиницу "Шахтер" категории "три звезды", понимают, что туристов туда лучше не селить", — объясняют в АТОР.
После корректировок в регион выезжают эксперты. Они должны испытать весь маршрут именно как туристы — с теми же автобусами, гостиницами, ресторанами, гидами. "Потом устраивают круглый стол с участием администрации, глав городов, директоров музеев, местных туроператоров и разбирают программу. Дают рекомендации. После очередного этапа устранения замечаний — финал, то есть защита на Экспертном совете", — рассказывает Ломидзе.
© РИА Новости / Алексей Савостин / Перейти в фотобанкСвечная башня и Борисоглебский собор Борисоглебского монастыря в Торжке
Свечная башня и Борисоглебский собор Борисоглебского монастыря в Торжке
Рекомендации учитывают, причем иногда и до защиты. Так, маршрут "Легенды Бурятии" пока в число национальных не входит, но частично его используют под чартеры на Байкал. Специально для проекта там построили туалеты для путешественников.
В Кемерово тоже были пожелания: поставить указатели, создать пешеходные переходы. "Они справились за несколько месяцев, — говорит Ломидзе. — В Торжке в Тверской области помойка очень портила вид на город. Ее убрали. В Костроме к одному из самых посещаемых объектов — Музею сыра — сделали пешеходный переход".
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИнтерьер крестьянской избы в Музее сыра в Костроме
Интерьер крестьянской избы в Музее сыра в Костроме
Название и позиционирование тоже имеет значение. Например, слоган "Кузбасс в твоем сердце" совету не приглянулся, а вот Челябинск с метеоритами, напротив, вызвал восторг.
Удобное и безопасное путешествие
Сейчас одобрения ждут еще несколько маршрутов. Например, в декабре Агентство стратегических инициатив (АСИ) выбрало десять, претендующих на звание национальных.
"В основе философии — удобное путешествие, которое станет для туриста безопасным, комфортным, интересным и сбалансированным по соотношению "цена — качество", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова. — Эти критерии мы впервые сформулировали и утвердили в правительстве. Мы поможем доработать все десять выбранных маршрутов, поддержим их обустройство, в том числе грантами".
Среди них есть два по Кузбассу: "Горная Шория. К детям Тайги" и "На-гора и в Горы". По словам автора первого тура Натальи Айларовой, в Шории можно "перезарядиться, увидеть тайгу сердцем", научиться мудрости у местных жителей.
Горная Шория
В работе сейчас маршрут по Ростову-на-Дону, а Вологодская область продумывает, как загружать Великий Устюг не только на Новый год.
Цель — сделать регион и поездки по нему понятными путешественникам, чтобы турист мог купить путевку и знать, за что заплатил. Ну и, конечно, есть еще одна важная миссия: выход на международный рынок. Некоторые маршруты к этому готовы и еще до пандемии принимали иностранцев.