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В Бурятию отправился первый в этом году туристический чартер

В Бурятию отправился первый в этом году туристический чартер - РИА Новости, 14.02.2022

В Бурятию отправился первый в этом году туристический чартер

Бурятия вновь принимает туристические чартеры, первый из них прибыл в Улан-Удэ 13 февраля, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T16:02

2022-02-14T16:02

2022-02-14T16:02

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Бурятия вновь принимает туристические чартеры, первый из них прибыл в Улан-Удэ 13 февраля, сообщает АТОР.Регион стал одним из первых направлений, получивших поддержку Ростуризма в организации таких рейсов. Этой зимой республика принимает уже четвертую чартерную программу. Причем самолеты летят с полной загрузкой — увидеть Байкал хотят многие, тем более сейчас там празднуют местный Новый год.В ведомстве подчеркивают, что благодаря субсидируемой авиаперевозке пакетный тур от TUI на чартерном рейсе обходится отдыхающим в полтора-два раза дешевле путешествия, организованного с регулярным перелетом.Зимняя программа "Лед Байкала — солнце Бурятии" продлится по 19 марта 2022 года, продолжительность туров восемь ночей, стоимость — от 34,4 тысячи рублей.

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туризм, новости - туризм, байкал, федеральное агентство по туризму (ростуризм), уральские авиалинии, республика бурятия