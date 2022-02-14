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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220214/buryatiya-1772735070.html
В Бурятию отправился первый в этом году туристический чартер
В Бурятию отправился первый в этом году туристический чартер - РИА Новости, 14.02.2022
В Бурятию отправился первый в этом году туристический чартер
Бурятия вновь принимает туристические чартеры, первый из них прибыл в Улан-Удэ 13 февраля, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:02
2022-02-14T16:02
туризм
туризм
новости - туризм
байкал
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
уральские авиалинии
республика бурятия
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Бурятия вновь принимает туристические чартеры, первый из них прибыл в Улан-Удэ 13 февраля, сообщает АТОР.Регион стал одним из первых направлений, получивших поддержку Ростуризма в организации таких рейсов. Этой зимой республика принимает уже четвертую чартерную программу. Причем самолеты летят с полной загрузкой — увидеть Байкал хотят многие, тем более сейчас там празднуют местный Новый год.В ведомстве подчеркивают, что благодаря субсидируемой авиаперевозке пакетный тур от TUI на чартерном рейсе обходится отдыхающим в полтора-два раза дешевле путешествия, организованного с регулярным перелетом.Зимняя программа "Лед Байкала — солнце Бурятии" продлится по 19 марта 2022 года, продолжительность туров восемь ночей, стоимость — от 34,4 тысячи рублей.
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туризм, новости - туризм, байкал, федеральное агентство по туризму (ростуризм), уральские авиалинии, республика бурятия
16:02 14.02.2022
 
В Бурятию отправился первый в этом году туристический чартер

АТОР: туроператоры рассказали, сколько стоит недельный тур на Байкал на чартере

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаЗдание на территории Иволгинского дацана
Здание на территории Иволгинского дацана - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Бурятия вновь принимает туристические чартеры, первый из них прибыл в Улан-Удэ 13 февраля, сообщает АТОР.
Регион стал одним из первых направлений, получивших поддержку Ростуризма в организации таких рейсов. Этой зимой республика принимает уже четвертую чартерную программу. Причем самолеты летят с полной загрузкой — увидеть Байкал хотят многие, тем более сейчас там празднуют местный Новый год.
В ведомстве подчеркивают, что благодаря субсидируемой авиаперевозке пакетный тур от TUI на чартерном рейсе обходится отдыхающим в полтора-два раза дешевле путешествия, организованного с регулярным перелетом.
Зимняя программа "Лед Байкала — солнце Бурятии" продлится по 19 марта 2022 года, продолжительность туров восемь ночей, стоимость — от 34,4 тысячи рублей.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмБайкалФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Уральские авиалинииРеспублика Бурятия
 
 
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