https://ria.ru/20211231/turizm-1766287251.html

Мишустин утвердил госпрограмму "Развитие туризма"

Мишустин утвердил госпрограмму "Развитие туризма" - РИА Новости, 31.12.2021

Мишустин утвердил госпрограмму "Развитие туризма"

Премьер России Михаил Мишустин утвердил государственную программу "Развитие туризма", сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T12:33

2021-12-31T12:33

2021-12-31T12:37

туризм

общество

михаил мишустин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин утвердил государственную программу "Развитие туризма", сообщает пресс-служба кабмина."В России запускается госпрограмма "Развитие туризма" до 2030 года. Ее утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Общий объем финансового обеспечения государственной программы до 2024 года составляет 724 миллиарда рублей. Из них 168,4 миллиардов – средства федерального бюджета, 75,8 миллиардов рублей – средства консолидированных бюджетов регионов 542,1 миллиарда рублей – внебюджетные источники.Отмечается, что госпрограмма включает в себя три федеральных проекта: "Развитие туристической инфраструктуры", "Повышение доступности туристических продуктов" и "Совершенствование управления в сфере туризма". Все они входят в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", а также комплекс мероприятий "Обеспечение системы управления в сфере туризма".По словам зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, у России есть колоссальный туристический потенциал. Так, в 2021 году принят нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", а с начала 2022 года заработает утвержденная премьер-министром госпрограмма "Развитие туризма". Он отметил, что инвесторы в этом году получили льготные кредиты на строительство отелей общей вместимостью почти 14 тысяч номеров. В рамках новой госпрограммы до 2024 года за счет льготных кредитов по всей стране должно появиться уже свыше 19,5 тысячи номеров."Содействие инвесторам будет оказываться, в том числе при строительстве обеспечивающей инфраструктуры к туристическим объектам. И работу этом направлении ведут совместно Минстрой РФ и Корпорация "Туризм.РФ". В ближайшие три года гранты получат не менее 2,5 тысячи предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма. В 2021 году аналогичную меру поддержки получило 452 проекта", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.Он добавил, что в комплексе все перечисленные меры позволят к 2030 году увеличить количество путешествий внутри страны до 140 миллионов поездок в год, создать не менее 1,7 миллиона рабочих мест, и повысить вклад отрасли в экономику до 8,3 триллионов рублей.Как говорится в сообщении, в результате реализации госпрограммы граждане должны быть обеспечены современной туристической инфраструктурой, должна быть создана и внедрена система поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма, должны быть созданы условия для обеспечения доступности гражданам поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды.Также в числе целей: создание и внедрение цифровых решений, обеспечивающих гражданам доступ к информации о возможностях отдыха внутри страны, а также к туристическим цифровым сервисам, создание сквозной системы финансовой и нефинансовой поддержки, направленной на развитие экспорта туристских услуг, увеличение числа рабочих мест и повышение кадрового потенциала отечественной туристической отрасли, реализация мероприятий по цифровизации госуправления в сфере туризма и ее усовершенствование.

https://realty.ria.ru/20211228/turizm-1765769368.html

https://realty.ria.ru/20211221/kurorty-1764763938.html

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общество, михаил мишустин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), дмитрий чернышенко, россия