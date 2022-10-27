https://ria.ru/20221027/kurorty-1827155724.html

Курорты "Лагонаки", "Сочи" и "Архыз" соединят

Курорты "Лагонаки", "Сочи" и "Архыз" соединят - РИА Новости, 27.10.2022

Курорты "Лагонаки", "Сочи" и "Архыз" соединят

Кабмин проработает вопрос организации транспортного сообщения между курортами "Лагонаки", "Сочи" и "Архыз", заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:02

2022-10-27T13:02

2022-10-27T13:02

туризм

дмитрий чернышенко

россия

сочи

республика адыгея

краснодарский край

строительство

железная дорога

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Кабмин проработает вопрос организации транспортного сообщения между курортами "Лагонаки", "Сочи" и "Архыз", заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.По словам Чернышенко, сейчас строятся два новых горнолыжных курорта: "Лагонаки" в Адыгее и "Долина Васта" рядом с "Розой Хутор" в Краснодарском крае."Их соединение прямой автотранспортной артерией создаст возможности для ускоренного развития туризма на юге России, в частности, в Республике Адыгея", — пояснил он.Также планируется запустить железнодорожное сообщение между горными курортами Сочи и "Архызом" в Карачаево-Черкесии."Безусловно, все это отразится на социально-экономической ситуации в субъектах, где будут создаваться рабочие места и развиваться малый и средний бизнес. А для российских туристов появятся новые возможности для отдыха", — уточнил Чернышенко.В свою очередь в аппарате вице-премьера добавили, что дорожная карта по данному вопросу будет представлена в декабре, а ответственные за выполнение — Минстрой, Минэкономразвития, Минтранс, Минфин, Минприроды России, Росжелдор, Автодор, РЖД, "Туризм.РФ" и "Кавказ.РФ".

https://ria.ru/20221027/kuban-1827072963.html

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сочи

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

дмитрий чернышенко, россия, сочи, республика адыгея, краснодарский край, строительство, железная дорога, новости - туризм, туризм, туристы, курорт