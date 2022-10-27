https://ria.ru/20221027/kurorty-1827155724.html
Курорты "Лагонаки", "Сочи" и "Архыз" соединят
Курорты "Лагонаки", "Сочи" и "Архыз" соединят - РИА Новости, 27.10.2022
Курорты "Лагонаки", "Сочи" и "Архыз" соединят
Кабмин проработает вопрос организации транспортного сообщения между курортами "Лагонаки", "Сочи" и "Архыз", заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:02
2022-10-27T13:02
2022-10-27T13:02
туризм
дмитрий чернышенко
россия
сочи
республика адыгея
краснодарский край
строительство
железная дорога
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Кабмин проработает вопрос организации транспортного сообщения между курортами "Лагонаки", "Сочи" и "Архыз", заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.По словам Чернышенко, сейчас строятся два новых горнолыжных курорта: "Лагонаки" в Адыгее и "Долина Васта" рядом с "Розой Хутор" в Краснодарском крае."Их соединение прямой автотранспортной артерией создаст возможности для ускоренного развития туризма на юге России, в частности, в Республике Адыгея", — пояснил он.Также планируется запустить железнодорожное сообщение между горными курортами Сочи и "Архызом" в Карачаево-Черкесии."Безусловно, все это отразится на социально-экономической ситуации в субъектах, где будут создаваться рабочие места и развиваться малый и средний бизнес. А для российских туристов появятся новые возможности для отдыха", — уточнил Чернышенко.В свою очередь в аппарате вице-премьера добавили, что дорожная карта по данному вопросу будет представлена в декабре, а ответственные за выполнение — Минстрой, Минэкономразвития, Минтранс, Минфин, Минприроды России, Росжелдор, Автодор, РЖД, "Туризм.РФ" и "Кавказ.РФ".
https://ria.ru/20221027/kuban-1827072963.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий чернышенко, россия, сочи, республика адыгея, краснодарский край, строительство, железная дорога, новости - туризм, туризм, туристы, курорт
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Курорты "Лагонаки", "Сочи" и "Архыз" соединят
Кабмин проработает транспортное сообщение между курортами "Лагонаки", "Сочи" и "Архыз"