https://ria.ru/20220907/turpotok-1815263191.html

Рост турпотока на Дальнем Востоке составил 38 процентов

Рост турпотока на Дальнем Востоке составил 38 процентов - РИА Новости, 07.09.2022

Рост турпотока на Дальнем Востоке составил 38 процентов

Увеличение туристического потока на Дальнем Востоке составило 38%, в то время как рост числа мест размещения составил 8%, поэтому необходимо стимулировать... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T20:08

2022-09-07T20:08

2022-09-07T20:08

туризм

экономика

юрий трутнев

дальний восток

россия

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Увеличение туристического потока на Дальнем Востоке составило 38%, в то время как рост числа мест размещения составил 8%, поэтому необходимо стимулировать строительство мест размещения, сказал журналистам по итогам ВЭФ вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев."У нас увеличение притока туристического на Дальнем Востоке за прошедший год – 38%, а места размещения "подросли" на 8%. Это что значит? Это значит, что идет отставание того, что мы можем предложить, от того, в чем нуждаются люди. И спор о том, нужны ли дополнительные преференции или нет, теряет смысл", - сказал Трутнев.По его словам, уровень налогов определяется тем, как с этими налогами в состоянии жить бизнес. "Если бизнес отстает, свои средства не вкладывает в развитие инфраструктуры туризма, значит, налоги, избыточны… Поэтому вне всякого сомнения надо увеличивать преференции на Дальнем Востоке по отношению к строительству гостиниц", - добавил полпред.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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экономика, юрий трутнев, дальний восток, россия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), туризм, новости - туризм