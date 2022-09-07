https://ria.ru/20220907/turpotok-1815263191.html
Рост турпотока на Дальнем Востоке составил 38 процентов
Рост турпотока на Дальнем Востоке составил 38 процентов - РИА Новости, 07.09.2022
Рост турпотока на Дальнем Востоке составил 38 процентов
Увеличение туристического потока на Дальнем Востоке составило 38%, в то время как рост числа мест размещения составил 8%, поэтому необходимо стимулировать... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T20:08
2022-09-07T20:08
2022-09-07T20:08
туризм
экономика
юрий трутнев
дальний восток
россия
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Увеличение туристического потока на Дальнем Востоке составило 38%, в то время как рост числа мест размещения составил 8%, поэтому необходимо стимулировать строительство мест размещения, сказал журналистам по итогам ВЭФ вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев."У нас увеличение притока туристического на Дальнем Востоке за прошедший год – 38%, а места размещения "подросли" на 8%. Это что значит? Это значит, что идет отставание того, что мы можем предложить, от того, в чем нуждаются люди. И спор о том, нужны ли дополнительные преференции или нет, теряет смысл", - сказал Трутнев.По его словам, уровень налогов определяется тем, как с этими налогами в состоянии жить бизнес. "Если бизнес отстает, свои средства не вкладывает в развитие инфраструктуры туризма, значит, налоги, избыточны… Поэтому вне всякого сомнения надо увеличивать преференции на Дальнем Востоке по отношению к строительству гостиниц", - добавил полпред.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, юрий трутнев, дальний восток, россия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), туризм, новости - туризм
Туризм, Экономика, Юрий Трутнев, Дальний Восток, Россия, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Туризм, Новости - Туризм
Рост турпотока на Дальнем Востоке составил 38 процентов
Трутнев заявил об увеличении турпотока на Дальний Восток на 38 процентов
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Увеличение туристического потока на Дальнем Востоке составило 38%, в то время как рост числа мест размещения составил 8%, поэтому необходимо стимулировать строительство мест размещения, сказал журналистам по итогам ВЭФ вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"У нас увеличение притока туристического на Дальнем Востоке за прошедший год – 38%, а места размещения "подросли" на 8%. Это что значит? Это значит, что идет отставание того, что мы можем предложить, от того, в чем нуждаются люди. И спор о том, нужны ли дополнительные преференции или нет, теряет смысл", - сказал Трутнев.
По его словам, уровень налогов определяется тем, как с этими налогами в состоянии жить бизнес. "Если бизнес отстает, свои средства не вкладывает в развитие инфраструктуры туризма, значит, налоги, избыточны… Поэтому вне всякого сомнения надо увеличивать преференции на Дальнем Востоке по отношению к строительству гостиниц", - добавил полпред.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.