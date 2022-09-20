https://ria.ru/20220920/zima-1817951284.html

Российским туристам рассказали о возможностях отдыха в межсезонье

Российским туристам рассказали о возможностях отдыха в межсезонье - РИА Новости, 20.09.2022

Российским туристам рассказали о возможностях отдыха в межсезонье

На туристическом онлайн-форуме "Знай наше. Зима 22/23" представители Якутии, Краснодарского края, курортов Кавказа, Иркутской области и Республики Алтай... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T07:01

2022-09-20T07:01

2022-09-20T07:01

туризм

туризм

краснодарский край

иркутская область

кавказ

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

республика алтай

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Светлана Баева. На туристическом онлайн-форуме "Знай наше. Зима 22/23" представители Якутии, Краснодарского края, курортов Кавказа, Иркутской области и Республики Алтай рассказали, как будут привлекать туристов в низкий сезон.Зимние пляжи Краснодарского края"Преодоление сезонных барьеров – одна из главных наших задач, – пояснил начальник отдела межрегионального взаимодействия и событийных мероприятий министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Евгений Демченко. – Уже сегодня около 50 процентов нашего турпродукта формируется в низкий сезон".Он подчеркнул, что на Кубани стабильным спросом в любое время пользуется санаторно-курортный отдых. И, если летом загрузка здравниц приближается к 100 процентов, то в низкий сезон – к 70. Популярны и отели с термальными источниками, бассейнами, гостиницы, работающие по системе "все включено"."Два года назад мы запустили проект "Зимние пляжи", море прекрасно в любой сезон, – продолжил Демченко. – Можно полюбоваться пейзажем, даже позагорать".Еще одно круглогодичное направление в Краснодарском крае – активный отдых. "Тут флагман – Красная Поляна, и это не просто горные лыжи. Там предлагают большой набор активностей, есть и познавательные программы, и оздоровительные", – сказал Демченко. Льды Якутии и Иркутской областиЖдут туристов зимой и в Якутии. "Мы подписали с Ростуризмом соглашение о старте чартерной программы", – рассказал генеральный директор "Агентства развития туризма и территориального маркетинга" Якутии Дмитрий Громов. По его словам, политика региона направлена на привлечение частных инвестиций в развитие инфраструктуры.Так, планируется усилить поддержку событийных мероприятий. С 29 ноября по 4 декабря в регионе пройдет фестиваль "Зима начинается в Якутии". Иркутской области, благодаря уникальному льды Байкала, нет необходимости отдельно привлекать туристов зимой. Но цель региона – расширить географию путешествий. "В Иркутске развивается туристический центр города. Мы хотим сделать из него отдельную точку притяжения", – подчеркнул временно замещающий должность руководителя Агентства по туризму Иркутской области Денис Ивлев.Также в планах – развитие Байкальска как города будущего, создание совместных турмаршрутов с Бурятией.Ивлев отметил, что в этом году регион по числу гостей приблизился к показателям 2019-го. Произошло импортозамещение, вместо иностранцев поехали россияне.Горы КавказаГорные курорты Кавказа также продемонстрировали увеличение турпотока. Глава направления оптовых продаж Департамента маркетинга АО "Кавказ РФ" Анна Наумова привела в пример Эльбрус. Он очень популярен у гостей санаториев Кавминвод, но если раньше экскурсии были в основном по пятницам, субботам и воскресеньям, то сейчас – каждый день, включая понедельник.По ее словам, "Архыз" – новый курорт, построенный с нуля, – уже вышел на международный уровень. "Ведучи" в Чечне тоже изменится – там появятся новые канатные дороги, трассы. "Сейчас это маленький уютный курорт, куда любят приезжать местные жители, – отметила Анна Наумова. – Стало модно заниматься горными лыжами в Чеченской республике, хотя это не традиционный вид спорта". По ее словам, в этом году активно идет строительство курорта "Мамисон" в Северной Осетии.Роскошный отдых на АлтаеГлавная проблема Алтая – в распределении турпотока. "Два миллиона гостей для региона с численностью менее 250 тысяч человек – сложная ситуация, тем более 70 процентов отдыхающих приезжают летом", – пояснила заместитель министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Елена Ялбачева. По ее словам, для региона важным является не столько увеличение турпотока, сколько его распределение в течение календарного года. Ялбачева отметила, что в регионе два года длится программа помощи малому и среднему бизнесу – небольшим турфирмам, предприятиям на территории всей республики. Благодаря господдержке предприниматели преобразуют летние гостевые дома в круглогодичные."У нас работают достаточно крупные инвесторы, есть две горнолыжные базы – всесезонный курорт "Манжерок" и "Телецкий". Надеемся на развитие курорта "Каракольские озера", – уточнила эксперт. В конце года на курорте "Манжерок" откроется комплекс, появится примерно 300 номеров категории "пять звезд", коттеджи и шале высоко в горах, в следующем году – новые канатные дороги, трассы.

https://ria.ru/20220125/krasnodar-1769208994.html

https://ria.ru/20220908/yakutiya-1814101651.html

https://ria.ru/20220902/elbrus-1813469171.html

https://ria.ru/20220919/forum-1817927658.html

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Лана Баева

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