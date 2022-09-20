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Российским туристам рассказали о возможностях отдыха в межсезонье - РИА Новости, 20.09.2022
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Туризм
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Российским туристам рассказали о возможностях отдыха в межсезонье
Российским туристам рассказали о возможностях отдыха в межсезонье - РИА Новости, 20.09.2022
Российским туристам рассказали о возможностях отдыха в межсезонье
На туристическом онлайн-форуме "Знай наше. Зима 22/23" представители Якутии, Краснодарского края, курортов Кавказа, Иркутской области и Республики Алтай... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T07:01
2022-09-20T07:01
туризм
туризм
краснодарский край
иркутская область
кавказ
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
республика алтай
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Светлана Баева. На туристическом онлайн-форуме "Знай наше. Зима 22/23" представители Якутии, Краснодарского края, курортов Кавказа, Иркутской области и Республики Алтай рассказали, как будут привлекать туристов в низкий сезон.Зимние пляжи Краснодарского края"Преодоление сезонных барьеров – одна из главных наших задач, – пояснил начальник отдела межрегионального взаимодействия и событийных мероприятий министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Евгений Демченко. – Уже сегодня около 50 процентов нашего турпродукта формируется в низкий сезон".Он подчеркнул, что на Кубани стабильным спросом в любое время пользуется санаторно-курортный отдых. И, если летом загрузка здравниц приближается к 100 процентов, то в низкий сезон – к 70. Популярны и отели с термальными источниками, бассейнами, гостиницы, работающие по системе "все включено"."Два года назад мы запустили проект "Зимние пляжи", море прекрасно в любой сезон, – продолжил Демченко. – Можно полюбоваться пейзажем, даже позагорать".Еще одно круглогодичное направление в Краснодарском крае – активный отдых. "Тут флагман – Красная Поляна, и это не просто горные лыжи. Там предлагают большой набор активностей, есть и познавательные программы, и оздоровительные", – сказал Демченко. Льды Якутии и Иркутской областиЖдут туристов зимой и в Якутии. "Мы подписали с Ростуризмом соглашение о старте чартерной программы", – рассказал генеральный директор "Агентства развития туризма и территориального маркетинга" Якутии Дмитрий Громов. По его словам, политика региона направлена на привлечение частных инвестиций в развитие инфраструктуры.Так, планируется усилить поддержку событийных мероприятий. С 29 ноября по 4 декабря в регионе пройдет фестиваль "Зима начинается в Якутии". Иркутской области, благодаря уникальному льды Байкала, нет необходимости отдельно привлекать туристов зимой. Но цель региона – расширить географию путешествий. "В Иркутске развивается туристический центр города. Мы хотим сделать из него отдельную точку притяжения", – подчеркнул временно замещающий должность руководителя Агентства по туризму Иркутской области Денис Ивлев.Также в планах – развитие Байкальска как города будущего, создание совместных турмаршрутов с Бурятией.Ивлев отметил, что в этом году регион по числу гостей приблизился к показателям 2019-го. Произошло импортозамещение, вместо иностранцев поехали россияне.Горы КавказаГорные курорты Кавказа также продемонстрировали увеличение турпотока. Глава направления оптовых продаж Департамента маркетинга АО "Кавказ РФ" Анна Наумова привела в пример Эльбрус. Он очень популярен у гостей санаториев Кавминвод, но если раньше экскурсии были в основном по пятницам, субботам и воскресеньям, то сейчас – каждый день, включая понедельник.По ее словам, "Архыз" – новый курорт, построенный с нуля, – уже вышел на международный уровень. "Ведучи" в Чечне тоже изменится – там появятся новые канатные дороги, трассы. "Сейчас это маленький уютный курорт, куда любят приезжать местные жители, – отметила Анна Наумова. – Стало модно заниматься горными лыжами в Чеченской республике, хотя это не традиционный вид спорта". По ее словам, в этом году активно идет строительство курорта "Мамисон" в Северной Осетии.Роскошный отдых на АлтаеГлавная проблема Алтая – в распределении турпотока. "Два миллиона гостей для региона с численностью менее 250 тысяч человек – сложная ситуация, тем более 70 процентов отдыхающих приезжают летом", – пояснила заместитель министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Елена Ялбачева. По ее словам, для региона важным является не столько увеличение турпотока, сколько его распределение в течение календарного года. Ялбачева отметила, что в регионе два года длится программа помощи малому и среднему бизнесу – небольшим турфирмам, предприятиям на территории всей республики. Благодаря господдержке предприниматели преобразуют летние гостевые дома в круглогодичные."У нас работают достаточно крупные инвесторы, есть две горнолыжные базы – всесезонный курорт "Манжерок" и "Телецкий". Надеемся на развитие курорта "Каракольские озера", – уточнила эксперт. В конце года на курорте "Манжерок" откроется комплекс, появится примерно 300 номеров категории "пять звезд", коттеджи и шале высоко в горах, в следующем году – новые канатные дороги, трассы.
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туризм, краснодарский край, иркутская область, кавказ, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика алтай, республика саха (якутия), куда поехать, куда можно лететь, куда поехать в выходные, новости - туризм, туристы, отдых на море, актуальное - туризм
Туризм, Туризм, Краснодарский край, Иркутская область, Кавказ, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Республика Алтай, Республика Саха (Якутия), куда поехать, куда можно лететь, куда поехать в выходные, Новости - Туризм, туристы, Отдых на море, Актуальное - Туризм
07:01 20.09.2022
 
Российским туристам рассказали о возможностях отдыха в межсезонье

Представители туристических регионов России рассказали об отдыхе в низкий сезон

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкСнег в Сочи
Снег в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Светлана Баева. На туристическом онлайн-форуме "Знай наше. Зима 22/23" представители Якутии, Краснодарского края, курортов Кавказа, Иркутской области и Республики Алтай рассказали, как будут привлекать туристов в низкий сезон.

Зимние пляжи Краснодарского края

"Преодоление сезонных барьеров – одна из главных наших задач, – пояснил начальник отдела межрегионального взаимодействия и событийных мероприятий министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Евгений Демченко. – Уже сегодня около 50 процентов нашего турпродукта формируется в низкий сезон".
Он подчеркнул, что на Кубани стабильным спросом в любое время пользуется санаторно-курортный отдых. И, если летом загрузка здравниц приближается к 100 процентов, то в низкий сезон – к 70. Популярны и отели с термальными источниками, бассейнами, гостиницы, работающие по системе "все включено".
"Два года назад мы запустили проект "Зимние пляжи", море прекрасно в любой сезон, – продолжил Демченко. – Можно полюбоваться пейзажем, даже позагорать".
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Еще одно круглогодичное направление в Краснодарском крае – активный отдых. "Тут флагман – Красная Поляна, и это не просто горные лыжи. Там предлагают большой набор активностей, есть и познавательные программы, и оздоровительные", – сказал Демченко.

Льды Якутии и Иркутской области

Ждут туристов зимой и в Якутии. "Мы подписали с Ростуризмом соглашение о старте чартерной программы", – рассказал генеральный директор "Агентства развития туризма и территориального маркетинга" Якутии Дмитрий Громов. По его словам, политика региона направлена на привлечение частных инвестиций в развитие инфраструктуры.
Так, планируется усилить поддержку событийных мероприятий. С 29 ноября по 4 декабря в регионе пройдет фестиваль "Зима начинается в Якутии".
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Иркутской области, благодаря уникальному льды Байкала, нет необходимости отдельно привлекать туристов зимой. Но цель региона – расширить географию путешествий.
"В Иркутске развивается туристический центр города. Мы хотим сделать из него отдельную точку притяжения", – подчеркнул временно замещающий должность руководителя Агентства по туризму Иркутской области Денис Ивлев.
Также в планах – развитие Байкальска как города будущего, создание совместных турмаршрутов с Бурятией.
Ивлев отметил, что в этом году регион по числу гостей приблизился к показателям 2019-го. Произошло импортозамещение, вместо иностранцев поехали россияне.

Горы Кавказа

Горные курорты Кавказа также продемонстрировали увеличение турпотока. Глава направления оптовых продаж Департамента маркетинга АО "Кавказ РФ" Анна Наумова привела в пример Эльбрус. Он очень популярен у гостей санаториев Кавминвод, но если раньше экскурсии были в основном по пятницам, субботам и воскресеньям, то сейчас – каждый день, включая понедельник.
По ее словам, "Архыз" – новый курорт, построенный с нуля, – уже вышел на международный уровень.
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"Ведучи" в Чечне тоже изменится – там появятся новые канатные дороги, трассы. "Сейчас это маленький уютный курорт, куда любят приезжать местные жители, – отметила Анна Наумова. – Стало модно заниматься горными лыжами в Чеченской республике, хотя это не традиционный вид спорта".
По ее словам, в этом году активно идет строительство курорта "Мамисон" в Северной Осетии.

Роскошный отдых на Алтае

Главная проблема Алтая – в распределении турпотока. "Два миллиона гостей для региона с численностью менее 250 тысяч человек – сложная ситуация, тем более 70 процентов отдыхающих приезжают летом", – пояснила заместитель министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Елена Ялбачева.
По ее словам, для региона важным является не столько увеличение турпотока, сколько его распределение в течение календарного года.
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Ялбачева отметила, что в регионе два года длится программа помощи малому и среднему бизнесу – небольшим турфирмам, предприятиям на территории всей республики. Благодаря господдержке предприниматели преобразуют летние гостевые дома в круглогодичные.
"У нас работают достаточно крупные инвесторы, есть две горнолыжные базы – всесезонный курорт "Манжерок" и "Телецкий". Надеемся на развитие курорта "Каракольские озера", – уточнила эксперт.
В конце года на курорте "Манжерок" откроется комплекс, появится примерно 300 номеров категории "пять звезд", коттеджи и шале высоко в горах, в следующем году – новые канатные дороги, трассы.
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