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На курорте в Северной Осетии планируют построить канатную дорогу

На курорте в Северной Осетии планируют построить канатную дорогу - РИА Новости, 26.05.2022

На курорте в Северной Осетии планируют построить канатную дорогу

В Северной Осетии на курорте "Мамисон" планируют построить первую канатную дорогу, сообщила исполняющая обязанности председателя комитета региона по туризму... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T07:03

2022-05-26T07:03

2022-05-26T07:03

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ПЯТИГОРСК, 26 мая — РИА Новости. В Северной Осетии на курорте "Мамисон" планируют построить первую канатную дорогу, сообщила исполняющая обязанности председателя комитета региона по туризму Мадина Тебиева."Особняком стоит проект всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон". К 2024 году планируется завершить строительство первой канатной дороги", — сказала она.Сейчас в регионе разработано 23 экскурсионных маршрута."В рамках взаимного продвижения турпродукта у нас на стадии согласования новый национальный межрегиональный маршрут со Ставропольским краем и Кабардино-Балкарией", — добавила Тебиева.

https://ria.ru/20220420/vladikavkaz-1783101516.html

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Мария Селиванова

туризм, северный кавказ, ставропольский край, республика северная осетия - алания, новости - туризм, кабардино-балкарская республика (кбр)