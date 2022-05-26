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На курорте в Северной Осетии планируют построить канатную дорогу - РИА Новости, 26.05.2022
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Туризм
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На курорте в Северной Осетии планируют построить канатную дорогу
На курорте в Северной Осетии планируют построить канатную дорогу - РИА Новости, 26.05.2022
На курорте в Северной Осетии планируют построить канатную дорогу
В Северной Осетии на курорте "Мамисон" планируют построить первую канатную дорогу, сообщила исполняющая обязанности председателя комитета региона по туризму... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T07:03
2022-05-26T07:03
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новости - туризм
кабардино-балкарская республика (кбр)
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ПЯТИГОРСК, 26 мая — РИА Новости. В Северной Осетии на курорте "Мамисон" планируют построить первую канатную дорогу, сообщила исполняющая обязанности председателя комитета региона по туризму Мадина Тебиева."Особняком стоит проект всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон". К 2024 году планируется завершить строительство первой канатной дороги", — сказала она.Сейчас в регионе разработано 23 экскурсионных маршрута."В рамках взаимного продвижения турпродукта у нас на стадии согласования новый национальный межрегиональный маршрут со Ставропольским краем и Кабардино-Балкарией", — добавила Тебиева.
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туризм, северный кавказ, ставропольский край, республика северная осетия - алания, новости - туризм, кабардино-балкарская республика (кбр)
07:03 26.05.2022
 
На курорте в Северной Осетии планируют построить канатную дорогу

На курорте "Мамисон" в Северной Осетии планируют к 2024 году построить канатную дорогу

© Фото : Ольга КабановаСеверная Осетия
Северная Осетия - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Фото : Ольга Кабанова
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 26 мая — РИА Новости. В Северной Осетии на курорте "Мамисон" планируют построить первую канатную дорогу, сообщила исполняющая обязанности председателя комитета региона по туризму Мадина Тебиева.
"Особняком стоит проект всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон". К 2024 году планируется завершить строительство первой канатной дороги", — сказала она.
Сейчас в регионе разработано 23 экскурсионных маршрута.
"В рамках взаимного продвижения турпродукта у нас на стадии согласования новый национальный межрегиональный маршрут со Ставропольским краем и Кабардино-Балкарией", — добавила Тебиева.
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