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В Якутии для туристов из России и Китая запустят новый маршрут - РИА Новости, 21.03.2022
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Туризм
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В Якутии для туристов из России и Китая запустят новый маршрут
В Якутии для туристов из России и Китая запустят новый маршрут - РИА Новости, 21.03.2022
В Якутии для туристов из России и Китая запустят новый маршрут
Команда путешественника и исследователя Богдана Булычева в ходе арктической экспедиции в Якутии установила мировой рекорд и предложила новый маршрут, в основе... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:57
2022-03-21T17:57
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
республика саха (якутия)
арктика
айсен николаев
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ЯКУТСК, 21 мар – РИА Новости. Команда путешественника и исследователя Богдана Булычева в ходе арктической экспедиции в Якутии установила мировой рекорд и предложила новый маршрут, в основе которого будет достижение самой северной точки Дальнего Востока и Якутии – мыса Пакса, об этом сообщил глава республики Айсен Николаев на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Впервые стоковый автомобиль своим ходом доехал до 74 градусов северной широты и достиг самой северной континентальной точки Дальнего Востока и Якутии – мыса Пакса", - добавил глава республики."Параллельно с этим команда Богдана Булычева проработала новый туристический маршрут, который в следующем году сможет принимать путешественников как из России, так и из Китая", - отметил глава республики. Вся необходимая для этого имеется, отметил Булычев.Булычев со своей командой вернулся из очередной арктической экспедиции, которая в этом году была посвящена 100-летнему юбилею Якутии. В ходе поездки они сняли видеодневник о российском Севере, местных народностях, жизни в арктических поселках, северной природе.
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туризм, новости - туризм, туристы, республика саха (якутия), арктика, айсен николаев
17:57 21.03.2022
 
В Якутии для туристов из России и Китая запустят новый маршрут

Глава Якутии Николаев: участники экспедиции Богдана Булычева разработали новый турмаршрут

© РИА Новости / В. Яковлев / Перейти в фотобанкЯкутский пейзаж
Якутский пейзаж - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / В. Яковлев
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ЯКУТСК, 21 мар – РИА Новости. Команда путешественника и исследователя Богдана Булычева в ходе арктической экспедиции в Якутии установила мировой рекорд и предложила новый маршрут, в основе которого будет достижение самой северной точки Дальнего Востока и Якутии – мыса Пакса, об этом сообщил глава республики Айсен Николаев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Впервые стоковый автомобиль своим ходом доехал до 74 градусов северной широты и достиг самой северной континентальной точки Дальнего Востока и Якутии – мыса Пакса", - добавил глава республики.
"Параллельно с этим команда Богдана Булычева проработала новый туристический маршрут, который в следующем году сможет принимать путешественников как из России, так и из Китая", - отметил глава республики. Вся необходимая для этого имеется, отметил Булычев.
Булычев со своей командой вернулся из очередной арктической экспедиции, которая в этом году была посвящена 100-летнему юбилею Якутии. В ходе поездки они сняли видеодневник о российском Севере, местных народностях, жизни в арктических поселках, северной природе.
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