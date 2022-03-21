https://ria.ru/20220321/arktika-1779301794.html
В Якутии для туристов из России и Китая запустят новый маршрут
В Якутии для туристов из России и Китая запустят новый маршрут - РИА Новости, 21.03.2022
В Якутии для туристов из России и Китая запустят новый маршрут
Команда путешественника и исследователя Богдана Булычева в ходе арктической экспедиции в Якутии установила мировой рекорд и предложила новый маршрут, в основе... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:57
2022-03-21T17:57
2022-03-21T17:57
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арктика
айсен николаев
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ЯКУТСК, 21 мар – РИА Новости. Команда путешественника и исследователя Богдана Булычева в ходе арктической экспедиции в Якутии установила мировой рекорд и предложила новый маршрут, в основе которого будет достижение самой северной точки Дальнего Востока и Якутии – мыса Пакса, об этом сообщил глава республики Айсен Николаев на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Впервые стоковый автомобиль своим ходом доехал до 74 градусов северной широты и достиг самой северной континентальной точки Дальнего Востока и Якутии – мыса Пакса", - добавил глава республики."Параллельно с этим команда Богдана Булычева проработала новый туристический маршрут, который в следующем году сможет принимать путешественников как из России, так и из Китая", - отметил глава республики. Вся необходимая для этого имеется, отметил Булычев.Булычев со своей командой вернулся из очередной арктической экспедиции, которая в этом году была посвящена 100-летнему юбилею Якутии. В ходе поездки они сняли видеодневник о российском Севере, местных народностях, жизни в арктических поселках, северной природе.
https://ria.ru/20220112/yakutiya-1765947254.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, республика саха (якутия), арктика, айсен николаев
В Якутии для туристов из России и Китая запустят новый маршрут
Глава Якутии Николаев: участники экспедиции Богдана Булычева разработали новый турмаршрут
ЯКУТСК, 21 мар – РИА Новости. Команда путешественника и исследователя Богдана Булычева в ходе арктической экспедиции в Якутии установила мировой рекорд и предложила новый маршрут, в основе которого будет достижение самой северной точки Дальнего Востока и Якутии – мыса Пакса, об этом сообщил глава республики Айсен Николаев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Впервые стоковый автомобиль своим ходом доехал до 74 градусов северной широты и достиг самой северной континентальной точки Дальнего Востока и Якутии – мыса Пакса", - добавил глава республики.
"Параллельно с этим команда Богдана Булычева проработала новый туристический маршрут, который в следующем году сможет принимать путешественников как из России, так и из Китая", - отметил глава республики. Вся необходимая для этого имеется, отметил Булычев.
Булычев со своей командой вернулся из очередной арктической экспедиции, которая в этом году была посвящена 100-летнему юбилею Якутии. В ходе поездки они сняли видеодневник о российском Севере, местных народностях, жизни в арктических поселках, северной природе.