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Власти Адыгеи ускорят подготовку документов для проекта курорта "Лагонаки" - РИА Новости, 18.05.2022
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https://ria.ru/20220518/adygeya-1789292618.html
Власти Адыгеи ускорят подготовку документов для проекта курорта "Лагонаки"
Власти Адыгеи ускорят подготовку документов для проекта курорта "Лагонаки" - РИА Новости, 18.05.2022
Власти Адыгеи ускорят подготовку документов для проекта курорта "Лагонаки"
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил своему кабмину ускорить подготовку документации для реализации проекта по созданию экокурорта "Лагонаки". РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:31
2022-05-18T17:31
республика адыгея
экономика
россия
майкоп
новости - туризм
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил своему кабмину ускорить подготовку документации для реализации проекта по созданию экокурорта "Лагонаки".В начале апреля корпорация "Туризм.РФ" подписала с руководством Адыгеи соглашение о совместном развитии туринфраструктуры, которое касается в первую очередь реализации экокурорта "Лагонаки". Ожидается, что в рамках первой очереди реализации проекта будет проложено 20 километров горнолыжных трасс, будут построены трех- и четырех-звездные гостиницы на 650 номеров."Сегодня важно не упустить время, своевременно подготовить всю необходимо техническую, проектную документацию, активнее взаимодействовать с экспертным сообществом, федеральными ведомствами - в полной мере использовать уникальные возможности в сочетании с инструментами поддержки туристической отрасли, которые дает Правительство России. Такую задачу поставил сегодня на совещании с членами Кабинета министров республики Адыгея", - написал в своем Telegram в среду Кумпилов.Он отметил, что обсудил с членами кабмина предложения по строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для туристских кластеров, а также потребности в финансировании.Власти Адыгеи и АНО "Красная поляна" подписали соглашение о создании всесезонного горного экокурорта "Лагонаки" в июне прошлого года, это стало возможным после создания на территории Лагонакского нагорья биосферного полигона. Документом предусматривается использование Лагонакского нагорья для строительства 36 километров горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. В начале января Правительство РФ исключило из границ полигона Фишт-Оштенский горный массив, запретив там любую застройку, с том числе любых объектов туринфраструктуры. Объем инвестиций составит 23 миллиарда рублей, проект будет реализован до 2025 года, ожидается, что посещаемость экокурорта будет составлять не менее полумиллиона человек в год.
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экономика, россия, майкоп, новости - туризм, республика адыгея
17:31 18.05.2022
 
Власти Адыгеи ускорят подготовку документов для проекта курорта "Лагонаки"

Власти Адыгеи ускорят подготовку документов для реализации проекта экокурорта "Лагонаки"

© Fotolia / Arestov AndrewДом правительства Республики Адыгея, Майкоп
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Fotolia / Arestov Andrew
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил своему кабмину ускорить подготовку документации для реализации проекта по созданию экокурорта "Лагонаки".
В начале апреля корпорация "Туризм.РФ" подписала с руководством Адыгеи соглашение о совместном развитии туринфраструктуры, которое касается в первую очередь реализации экокурорта "Лагонаки". Ожидается, что в рамках первой очереди реализации проекта будет проложено 20 километров горнолыжных трасс, будут построены трех- и четырех-звездные гостиницы на 650 номеров.
"Сегодня важно не упустить время, своевременно подготовить всю необходимо техническую, проектную документацию, активнее взаимодействовать с экспертным сообществом, федеральными ведомствами - в полной мере использовать уникальные возможности в сочетании с инструментами поддержки туристической отрасли, которые дает Правительство России. Такую задачу поставил сегодня на совещании с членами Кабинета министров республики Адыгея", - написал в своем Telegram в среду Кумпилов.
Он отметил, что обсудил с членами кабмина предложения по строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для туристских кластеров, а также потребности в финансировании.
"Изменение инфраструктурных мощностей в последующем даст нам возможность прорывного развития и в туриндустрии, и в сопутствующих отраслях – полностью изменит структуру экономики Адыгеи", - добавил глава республики.
Власти Адыгеи и АНО "Красная поляна" подписали соглашение о создании всесезонного горного экокурорта "Лагонаки" в июне прошлого года, это стало возможным после создания на территории Лагонакского нагорья биосферного полигона. Документом предусматривается использование Лагонакского нагорья для строительства 36 километров горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. В начале января Правительство РФ исключило из границ полигона Фишт-Оштенский горный массив, запретив там любую застройку, с том числе любых объектов туринфраструктуры. Объем инвестиций составит 23 миллиарда рублей, проект будет реализован до 2025 года, ожидается, что посещаемость экокурорта будет составлять не менее полумиллиона человек в год.
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