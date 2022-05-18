https://ria.ru/20220518/adygeya-1789292618.html

Власти Адыгеи ускорят подготовку документов для проекта курорта "Лагонаки"

Власти Адыгеи ускорят подготовку документов для проекта курорта "Лагонаки" - РИА Новости, 18.05.2022

Власти Адыгеи ускорят подготовку документов для проекта курорта "Лагонаки"

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил своему кабмину ускорить подготовку документации для реализации проекта по созданию экокурорта "Лагонаки". РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:31

2022-05-18T17:31

2022-05-18T17:31

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КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил своему кабмину ускорить подготовку документации для реализации проекта по созданию экокурорта "Лагонаки".В начале апреля корпорация "Туризм.РФ" подписала с руководством Адыгеи соглашение о совместном развитии туринфраструктуры, которое касается в первую очередь реализации экокурорта "Лагонаки". Ожидается, что в рамках первой очереди реализации проекта будет проложено 20 километров горнолыжных трасс, будут построены трех- и четырех-звездные гостиницы на 650 номеров."Сегодня важно не упустить время, своевременно подготовить всю необходимо техническую, проектную документацию, активнее взаимодействовать с экспертным сообществом, федеральными ведомствами - в полной мере использовать уникальные возможности в сочетании с инструментами поддержки туристической отрасли, которые дает Правительство России. Такую задачу поставил сегодня на совещании с членами Кабинета министров республики Адыгея", - написал в своем Telegram в среду Кумпилов.Он отметил, что обсудил с членами кабмина предложения по строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для туристских кластеров, а также потребности в финансировании.Власти Адыгеи и АНО "Красная поляна" подписали соглашение о создании всесезонного горного экокурорта "Лагонаки" в июне прошлого года, это стало возможным после создания на территории Лагонакского нагорья биосферного полигона. Документом предусматривается использование Лагонакского нагорья для строительства 36 километров горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. В начале января Правительство РФ исключило из границ полигона Фишт-Оштенский горный массив, запретив там любую застройку, с том числе любых объектов туринфраструктуры. Объем инвестиций составит 23 миллиарда рублей, проект будет реализован до 2025 года, ожидается, что посещаемость экокурорта будет составлять не менее полумиллиона человек в год.

https://ria.ru/20220225/adygeya-1775078230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, майкоп, новости - туризм, республика адыгея