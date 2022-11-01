https://ria.ru/20221101/keshbek-1828491640.html

Путин поручил представить предложения о выделении средств на туркешбэк

Путин поручил представить предложения о выделении средств на туркешбэк - РИА Новости, 01.11.2022

Путин поручил представить предложения о выделении средств на туркешбэк

Президент России Владимир Путин поручил правительству России предоставить предложения о выделении в 2023-2025 годах дополнительных средств на возмещение части... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T18:53

2022-11-01T18:53

2022-11-01T19:01

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России предоставить предложения о выделении в 2023-2025 годах дополнительных средств на возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации представить предложения... по выделению в 2023–2025 годах дополнительных бюджетных ассигнований на возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги, приобретенной в рамках программы поддержки доступных внутренних туристических поездок, в том числе в организации отдыха детей и их оздоровления", - говорится в поручении.Срок исполнения - до 1 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20221024/keshbek-1826372243.html

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