https://ria.ru/20220611/kamchatka-1794769703.html

На Камчатку прибыл первый чартерный рейс из Москвы

На Камчатку прибыл первый чартерный рейс из Москвы - РИА Новости, 11.06.2022

На Камчатку прибыл первый чартерный рейс из Москвы

Первый чартерный рейс из Москвы прибыл в субботу на Камчатку в рамках национального проекта по туризму, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T14:58

2022-06-11T14:58

2022-06-11T14:58

туризм

россия

камчатский край

москва

аэрофлот

ifly

петропавловск-камчатский

дмитрий чернышенко

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн - РИА Новости. Первый чартерный рейс из Москвы прибыл в субботу на Камчатку в рамках национального проекта по туризму, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края."Первый полет чартерной программы был выполнен на специальном самолете компании IFly, но все мы сейчас знаем, что авиакомпания "Аэрофлот" увеличила количество регулярных рейсов, и сейчас их может быть три в день. Поэтому FUN&SUN следующий рейс планируют выполнять с помощью "Аэрофлота"", - приводит пресс-служба слова министра туризма Камчатского края Владимира Русанова.В пресс-службе уточнили, что стоимость тура, который включает перелет из Москвы, недельное проживание, питание и минимальную экскурсионную программу, составляет от 48 тысяч рублей.Первым рейсом на полуостров прибыли 170 туристов, а также представители турбизнеса, всего более 200 пассажиров. Сейчас чартерная программа на Камчатку рассчитана на шесть перелетов, однако количество рейсов планируется увеличить, добавили в пресс-службе региона."С июля чартерные программы запускают и наш камчатский туроператор по направлению Москва – Петропавловск-Камчатский, также с помощью авиакомпании "Аэрофлот"", - сказал Владимир Русанов.Программа туристических чартеров - одна из мер нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", реализуемая с 2021 года по инициативе правительства. В рамках программы субсидируется половина стоимости фрахта самолета, за счет чего туроператоры компенсируют половину затрат на обслуживание воздушного судна. В результате стоимость пакетных туров снижается в 1,5-2 раза, а чартеры становятся доступными для туристов и выгодными для туроператоров. В 2021 году ей воспользовались 26 тысяч человек, в конце апреля рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

https://ria.ru/20220602/kamchatka-1792623512.html

https://ria.ru/20220608/chartery-1793890186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, камчатский край, москва, аэрофлот, ifly, петропавловск-камчатский, дмитрий чернышенко, новости - туризм