Рейтинг@Mail.ru
На Камчатку прибыл первый чартерный рейс из Москвы - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220611/kamchatka-1794769703.html
На Камчатку прибыл первый чартерный рейс из Москвы
На Камчатку прибыл первый чартерный рейс из Москвы - РИА Новости, 11.06.2022
На Камчатку прибыл первый чартерный рейс из Москвы
Первый чартерный рейс из Москвы прибыл в субботу на Камчатку в рамках национального проекта по туризму, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:58
2022-06-11T14:58
туризм
россия
камчатский край
москва
аэрофлот
ifly
петропавловск-камчатский
дмитрий чернышенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742590735_635:1239:2074:2048_1920x0_80_0_0_850756ffcf929a6c67350e30c8dcc98a.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн - РИА Новости. Первый чартерный рейс из Москвы прибыл в субботу на Камчатку в рамках национального проекта по туризму, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края."Первый полет чартерной программы был выполнен на специальном самолете компании IFly, но все мы сейчас знаем, что авиакомпания "Аэрофлот" увеличила количество регулярных рейсов, и сейчас их может быть три в день. Поэтому FUN&amp;SUN следующий рейс планируют выполнять с помощью "Аэрофлота"", - приводит пресс-служба слова министра туризма Камчатского края Владимира Русанова.В пресс-службе уточнили, что стоимость тура, который включает перелет из Москвы, недельное проживание, питание и минимальную экскурсионную программу, составляет от 48 тысяч рублей.Первым рейсом на полуостров прибыли 170 туристов, а также представители турбизнеса, всего более 200 пассажиров. Сейчас чартерная программа на Камчатку рассчитана на шесть перелетов, однако количество рейсов планируется увеличить, добавили в пресс-службе региона."С июля чартерные программы запускают и наш камчатский туроператор по направлению Москва – Петропавловск-Камчатский, также с помощью авиакомпании "Аэрофлот"", - сказал Владимир Русанов.Программа туристических чартеров - одна из мер нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", реализуемая с 2021 года по инициативе правительства. В рамках программы субсидируется половина стоимости фрахта самолета, за счет чего туроператоры компенсируют половину затрат на обслуживание воздушного судна. В результате стоимость пакетных туров снижается в 1,5-2 раза, а чартеры становятся доступными для туристов и выгодными для туроператоров. В 2021 году ей воспользовались 26 тысяч человек, в конце апреля рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
https://ria.ru/20220602/kamchatka-1792623512.html
https://ria.ru/20220608/chartery-1793890186.html
россия
камчатский край
москва
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742590735_657:1193:1797:2048_1920x0_80_0_0_f798c0320d5dbd85c36534aec70b0775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, камчатский край, москва, аэрофлот, ifly, петропавловск-камчатский, дмитрий чернышенко, новости - туризм
14:58 11.06.2022
 
На Камчатку прибыл первый чартерный рейс из Москвы

На Камчатке приземлился первый чартерный рейс из Москвы

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет "Аэрофлота" на летном поле
Самолет Аэрофлота на летном поле - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет "Аэрофлота" на летном поле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн - РИА Новости. Первый чартерный рейс из Москвы прибыл в субботу на Камчатку в рамках национального проекта по туризму, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
"Первый полет чартерной программы был выполнен на специальном самолете компании IFly, но все мы сейчас знаем, что авиакомпания "Аэрофлот" увеличила количество регулярных рейсов, и сейчас их может быть три в день. Поэтому FUN&SUN следующий рейс планируют выполнять с помощью "Аэрофлота"", - приводит пресс-служба слова министра туризма Камчатского края Владимира Русанова.
Автобус и трап в международном аэропорту Елизово - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 16:49Туризм
Вертолетное сообщение между Камчаткой и Северными Курилами будет ежедневным
В пресс-службе уточнили, что стоимость тура, который включает перелет из Москвы, недельное проживание, питание и минимальную экскурсионную программу, составляет от 48 тысяч рублей.
Первым рейсом на полуостров прибыли 170 туристов, а также представители турбизнеса, всего более 200 пассажиров. Сейчас чартерная программа на Камчатку рассчитана на шесть перелетов, однако количество рейсов планируется увеличить, добавили в пресс-службе региона.
"С июля чартерные программы запускают и наш камчатский туроператор по направлению Москва – Петропавловск-Камчатский, также с помощью авиакомпании "Аэрофлот"", - сказал Владимир Русанов.
Программа туристических чартеров - одна из мер нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", реализуемая с 2021 года по инициативе правительства. В рамках программы субсидируется половина стоимости фрахта самолета, за счет чего туроператоры компенсируют половину затрат на обслуживание воздушного судна. В результате стоимость пакетных туров снижается в 1,5-2 раза, а чартеры становятся доступными для туристов и выгодными для туроператоров. В 2021 году ей воспользовались 26 тысяч человек, в конце апреля рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Пассажиры у стойки регистрации в аэропорту Ремезов в Тобольске - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 16:58Туризм
Названо число пассажиров чартеров по России в 2022 году
 
ТуризмРоссияКамчатский крайМоскваАэрофлотiFlyПетропавловск-КамчатскийДмитрий ЧернышенкоНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала