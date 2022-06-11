На Камчатку прибыл первый чартерный рейс из Москвы
На Камчатке приземлился первый чартерный рейс из Москвы
Самолет "Аэрофлота" на летном поле. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн - РИА Новости. Первый чартерный рейс из Москвы прибыл в субботу на Камчатку в рамках национального проекта по туризму, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
"Первый полет чартерной программы был выполнен на специальном самолете компании IFly, но все мы сейчас знаем, что авиакомпания "Аэрофлот" увеличила количество регулярных рейсов, и сейчас их может быть три в день. Поэтому FUN&SUN следующий рейс планируют выполнять с помощью "Аэрофлота"", - приводит пресс-служба слова министра туризма Камчатского края Владимира Русанова.
В пресс-службе уточнили, что стоимость тура, который включает перелет из Москвы, недельное проживание, питание и минимальную экскурсионную программу, составляет от 48 тысяч рублей.
Первым рейсом на полуостров прибыли 170 туристов, а также представители турбизнеса, всего более 200 пассажиров. Сейчас чартерная программа на Камчатку рассчитана на шесть перелетов, однако количество рейсов планируется увеличить, добавили в пресс-службе региона.
"С июля чартерные программы запускают и наш камчатский туроператор по направлению Москва – Петропавловск-Камчатский, также с помощью авиакомпании "Аэрофлот"", - сказал Владимир Русанов.
Программа туристических чартеров - одна из мер нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", реализуемая с 2021 года по инициативе правительства. В рамках программы субсидируется половина стоимости фрахта самолета, за счет чего туроператоры компенсируют половину затрат на обслуживание воздушного судна. В результате стоимость пакетных туров снижается в 1,5-2 раза, а чартеры становятся доступными для туристов и выгодными для туроператоров. В 2021 году ей воспользовались 26 тысяч человек, в конце апреля рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.