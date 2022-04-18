https://ria.ru/20220418/predpriyatiya-1784059249.html
Эксперты рассказали о перспективах развития промышленного туризма в России
Эксперты рассказали о перспективах развития промышленного туризма в России - РИА Новости, 18.04.2022
Эксперты рассказали о перспективах развития промышленного туризма в России
Эксперты обсудили развитие промышленного туризма в России, сейчас на регулярной основе принимать путешественников готовы 250-300 предприятий. Такие цифры... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:42
2022-04-18T12:42
2022-04-18T12:44
туризм
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
кемеровская область
челябинск
ижмаш
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Эксперты обсудили развитие промышленного туризма в России, сейчас на регулярной основе принимать путешественников готовы 250-300 предприятий. Такие цифры специалисты озвучили на конференции "За впечатлениями — на завод! Как, кому и зачем туристической компании продавать промышленный туризм?" на портале Profi.Travel."В Акселераторе по промышленному туризму Агентства стратегических инициатив (АСИ) приняли участие 30 регионов России, в каждом было представлено по пять-десять предприятий", – рассказала руководитель программы по развитию промышленного туризма Ольга Шандуренко.Шандуренко отметила Кузбасс, где расположен горнолыжный курорт Шерегеш. Сначала Кемеровская область хотела привлекать туристов, абстрагируясь от имиджа промышленного региона, но аналитика и запросы показали, что это как раз можно сделать брендом. Ведь посещение заводов и шахт для путешественников – возможность увидеть то, что раньше было недоступно.Также, по словам Шандуренко, интересен опыт Севастополя, который сделал ставку на виноделие: "Можно посетить несколько предприятий, от "Золотой Балки" до локальных хозяйств, где владельцы могут позволить себе различные эксперименты, например, создание биодинамического вина". Во время гости заезжают и на устричную ферму.Ольга Шандуренко подчеркнула, что такой туризм – это не только посещение предприятий тяжелой промышленности, продуктовых фабрик и виноделен, но и IT-компаний и даже театров, но не во время спектаклей. Например, некоторые дают туристам возможность увидеть закулисье постановки, посмотреть, как двигается сцена, какие механизмы за это отвечают.По ее словам, цель таких путешествий – своими глазами увидеть, как идет конвейер, как упаковывают шоколад, как льется вода, которая потом превращается в энергию. Почувствовать себя металлургом, шахтером, программистом, создателем мороженого – это самая большая ценность промышленного туризма. Школьникам такие путешествия могут помочь в выборе профессии.Эксперт отметила, что сейчас нет единого реестра компаний, готовых принимать туристов, он формируется. В то же время, по словам Шандуренко, практически на любом производстве можно организовать безопасные экскурсии. Главное – правильно проработать трафик, состав групп, логистику, правила и экипировку. Например, на некоторые предприятия нужно записываться заранее, экскурсантов проверяет служба безопасности. Тем не менее, у путешественников по России есть возможность посетить крупнейшие ГЭС, а также завод "Ижмаш", где делают знаменитый автомат Калашникова. А еще – попасть на производство андроидов, на предприятия по добыче золота, на пасеки или винодельни.
https://ria.ru/20211123/vinodelie-1759396142.html
https://ria.ru/20220127/moskva-1769282171.html
https://ria.ru/20210908/sayano-shushenskayages-1748972372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
агентство стратегических инициатив (аси), россия, кемеровская область, челябинск, ижмаш, туризм, новости - туризм, туристы, куда поехать, куда поехать в выходные, что посмотреть
12:42 18.04.2022 (обновлено: 12:44 18.04.2022)
Эксперты рассказали о перспективах развития промышленного туризма в России
АСИ: около 300 предприятий России готовы принимать гостей и развивать промышленный туризм
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Эксперты обсудили развитие промышленного туризма в России, сейчас на регулярной основе принимать путешественников готовы 250-300 предприятий. Такие цифры специалисты озвучили на конференции "За впечатлениями — на завод! Как, кому и зачем туристической компании продавать промышленный туризм?" на портале Profi.Travel.
"В Акселераторе по промышленному туризму Агентства стратегических инициатив (АСИ) приняли участие 30 регионов России, в каждом было представлено по пять-десять предприятий", – рассказала руководитель программы по развитию промышленного туризма Ольга Шандуренко.
Шандуренко отметила Кузбасс, где расположен горнолыжный курорт Шерегеш. Сначала Кемеровская область хотела привлекать туристов, абстрагируясь от имиджа промышленного региона, но аналитика и запросы показали, что это как раз можно сделать брендом. Ведь посещение заводов и шахт для путешественников – возможность увидеть то, что раньше было недоступно.
Также, по словам Шандуренко, интересен опыт Севастополя, который сделал ставку на виноделие: "Можно посетить несколько предприятий, от "Золотой Балки" до локальных хозяйств, где владельцы могут позволить себе различные эксперименты, например, создание биодинамического вина". Во время гости заезжают и на устричную ферму.
Ольга Шандуренко подчеркнула, что такой туризм – это не только посещение предприятий тяжелой промышленности, продуктовых фабрик и виноделен, но и IT-компаний и даже театров, но не во время спектаклей. Например, некоторые дают туристам возможность увидеть закулисье постановки, посмотреть, как двигается сцена, какие механизмы за это отвечают.
"Но важно попасть именно на производство. Например, посещение музея при предприятии – это не промышленный туризм", – объяснила эксперт.
По ее словам, цель таких путешествий – своими глазами увидеть, как идет конвейер, как упаковывают шоколад, как льется вода, которая потом превращается в энергию.
Почувствовать себя металлургом, шахтером, программистом, создателем мороженого – это самая большая ценность промышленного туризма. Школьникам такие путешествия могут помочь в выборе профессии.
Эксперт отметила, что сейчас нет единого реестра компаний, готовых принимать туристов, он формируется.
В то же время, по словам Шандуренко, практически на любом производстве можно организовать безопасные экскурсии. Главное – правильно проработать трафик, состав групп, логистику, правила и экипировку.
Например, на некоторые предприятия нужно записываться заранее, экскурсантов проверяет служба безопасности.
Тем не менее, у путешественников по России есть возможность посетить крупнейшие ГЭС, а также завод "Ижмаш", где делают знаменитый автомат Калашникова. А еще – попасть на производство андроидов, на предприятия по добыче золота, на пасеки или винодельни.