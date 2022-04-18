https://ria.ru/20220418/predpriyatiya-1784059249.html

Эксперты рассказали о перспективах развития промышленного туризма в России

Эксперты рассказали о перспективах развития промышленного туризма в России - РИА Новости, 18.04.2022

Эксперты рассказали о перспективах развития промышленного туризма в России

Эксперты обсудили развитие промышленного туризма в России, сейчас на регулярной основе принимать путешественников готовы 250-300 предприятий. Такие цифры... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:42

2022-04-18T12:42

2022-04-18T12:44

туризм

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

кемеровская область

челябинск

ижмаш

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Эксперты обсудили развитие промышленного туризма в России, сейчас на регулярной основе принимать путешественников готовы 250-300 предприятий. Такие цифры специалисты озвучили на конференции "За впечатлениями — на завод! Как, кому и зачем туристической компании продавать промышленный туризм?" на портале Profi.Travel."В Акселераторе по промышленному туризму Агентства стратегических инициатив (АСИ) приняли участие 30 регионов России, в каждом было представлено по пять-десять предприятий", – рассказала руководитель программы по развитию промышленного туризма Ольга Шандуренко.Шандуренко отметила Кузбасс, где расположен горнолыжный курорт Шерегеш. Сначала Кемеровская область хотела привлекать туристов, абстрагируясь от имиджа промышленного региона, но аналитика и запросы показали, что это как раз можно сделать брендом. Ведь посещение заводов и шахт для путешественников – возможность увидеть то, что раньше было недоступно.Также, по словам Шандуренко, интересен опыт Севастополя, который сделал ставку на виноделие: "Можно посетить несколько предприятий, от "Золотой Балки" до локальных хозяйств, где владельцы могут позволить себе различные эксперименты, например, создание биодинамического вина". Во время гости заезжают и на устричную ферму.Ольга Шандуренко подчеркнула, что такой туризм – это не только посещение предприятий тяжелой промышленности, продуктовых фабрик и виноделен, но и IT-компаний и даже театров, но не во время спектаклей. Например, некоторые дают туристам возможность увидеть закулисье постановки, посмотреть, как двигается сцена, какие механизмы за это отвечают.По ее словам, цель таких путешествий – своими глазами увидеть, как идет конвейер, как упаковывают шоколад, как льется вода, которая потом превращается в энергию. Почувствовать себя металлургом, шахтером, программистом, создателем мороженого – это самая большая ценность промышленного туризма. Школьникам такие путешествия могут помочь в выборе профессии.Эксперт отметила, что сейчас нет единого реестра компаний, готовых принимать туристов, он формируется. В то же время, по словам Шандуренко, практически на любом производстве можно организовать безопасные экскурсии. Главное – правильно проработать трафик, состав групп, логистику, правила и экипировку. Например, на некоторые предприятия нужно записываться заранее, экскурсантов проверяет служба безопасности. Тем не менее, у путешественников по России есть возможность посетить крупнейшие ГЭС, а также завод "Ижмаш", где делают знаменитый автомат Калашникова. А еще – попасть на производство андроидов, на предприятия по добыче золота, на пасеки или винодельни.

https://ria.ru/20211123/vinodelie-1759396142.html

https://ria.ru/20220127/moskva-1769282171.html

https://ria.ru/20210908/sayano-shushenskayages-1748972372.html

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кемеровская область

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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