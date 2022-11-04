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Удивительные путешествия по России: как меняется внутренний туризм - РИА Новости, 04.11.2022
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Туризм
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Удивительные путешествия по России: как меняется внутренний туризм
Удивительные путешествия по России: как меняется внутренний туризм - РИА Новости, 04.11.2022
Удивительные путешествия по России: как меняется внутренний туризм
В стране открывают ранее недоступные для туристов объекты, создают национальные маршруты, новые форматы путешествий. Впереди зимний сезон, и горнолыжные курорты РИА Новости, 04.11.2022
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туризм
туризм
актуальное - туризм
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В стране открывают ранее недоступные для туристов объекты, создают национальные маршруты, новые форматы путешествий. Впереди зимний сезон, и горнолыжные курорты уже вовсю готовятся к приему гостей. О том, что еще ждет россиян от Москвы до Камчатки, — в фотоленте РИА Новости.
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08:00 04.11.2022 (обновлено: 08:15 04.11.2022)
 

Удивительные путешествия по России: как меняется внутренний туризм

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В стране открывают ранее недоступные для туристов объекты, создают национальные маршруты, новые форматы путешествий. Впереди зимний сезон, и горнолыжные курорты уже вовсю готовятся к приему гостей. О том, что еще ждет россиян от Москвы до Камчатки, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Через неделю, 11 ноября, на Шерегеше должен открыться горнолыжный сезон. Там впервые появится трасса для вечернего катания.

Как пообещал министр туризма и молодежной политики Кемеровской области Антон Пятовский, в первый день ночное развлечение будет бесплатным.

К 2027-му на Шерегеше планируют построить гостевые дома на горе Утуя. И еще одна хорошая новость: добираться станет проще. Таштагольский аэропорт уже в 2023-м начнет принимать самолеты.

Участница фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
1 из 15

Через неделю, 11 ноября, на Шерегеше должен открыться горнолыжный сезон. Там впервые появится трасса для вечернего катания.

Как пообещал министр туризма и молодежной политики Кемеровской области Антон Пятовский, в первый день ночное развлечение будет бесплатным.

К 2027-му на Шерегеше планируют построить гостевые дома на горе Утуя. И еще одна хорошая новость: добираться станет проще. Таштагольский аэропорт уже в 2023-м начнет принимать самолеты.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

В Адыгее в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" строится горный экокурорт "Лагонаки". Первая очередь проекта предусматривает 20 километров горнолыжных трасс, трех- и четырехзвездные гостиницы на 650 номеров к 2025 году.

В Северной Осетии появится курорт "Мамисон", к 2024-му там запустят канатную дорогу.

Расширяется "Ведучи" в Чечне, строят новые трассы, оборудуют подъемники.

Вид на Лагонакское нагорье в республике Адыгея
2 из 15

В Адыгее в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" строится горный экокурорт "Лагонаки". Первая очередь проекта предусматривает 20 километров горнолыжных трасс, трех- и четырехзвездные гостиницы на 650 номеров к 2025 году.

В Северной Осетии появится курорт "Мамисон", к 2024-му там запустят канатную дорогу.

Расширяется "Ведучи" в Чечне, строят новые трассы, оборудуют подъемники.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© Фото : пресс-служба РусГидро

Бурно развивается промышленный туризм. В прошлом году для путешественников стали доступны сразу две ГЭС: Чиркейская в Дагестане и Саяно-Шушенская в Хакасии.

Невероятное впечатление — увидеть, как рождается электричество. "Уровень воды в энергетике называется бьефом. Тут их два: верхний и нижний. Перепад порядка 200 метров, такую мощь держит наша плотина", — рассказывают на Саяно-Шушенской. Там же надпись "Россия", крупнейшая в мире: 570 метров в длину и 52 метра в высоту.

В целом, как говорят эксперты, сейчас принимать туристов готовы 250-300 предприятий.

Саяно-Шушенская ГЭС
3 из 15

Бурно развивается промышленный туризм. В прошлом году для путешественников стали доступны сразу две ГЭС: Чиркейская в Дагестане и Саяно-Шушенская в Хакасии.

Невероятное впечатление — увидеть, как рождается электричество. "Уровень воды в энергетике называется бьефом. Тут их два: верхний и нижний. Перепад порядка 200 метров, такую мощь держит наша плотина", — рассказывают на Саяно-Шушенской. Там же надпись "Россия", крупнейшая в мире: 570 метров в длину и 52 метра в высоту.

В целом, как говорят эксперты, сейчас принимать туристов готовы 250-300 предприятий.

© Фото : пресс-служба РусГидро
© Фото : пресс-служба АО "ФПК"

Возвращаются в моду старые добрые туристические поезда. Конечно, теперь железнодорожные круизы намного комфортнее, чем были в СССР. Душ в купе, WiFi почти без перебоев, есть местная сеть с развлечениями, в вагонах-ресторанах — живая музыка и танцы.

Можно выбрать современный или ретропоезд.

Расширяется география. Например, этой зимой предлагают "Величие Севера", "Сибирь". Можно отправиться в гости к Деду Морозу или посмотреть за одну поездку Псков, Великий Новгород, Ярославль.

Летом вас ждут гостеприимный Кавказ, виноградники у моря, "Поезд рыбака" в Астрахань.

Проводница РЖД
4 из 15

Возвращаются в моду старые добрые туристические поезда. Конечно, теперь железнодорожные круизы намного комфортнее, чем были в СССР. Душ в купе, WiFi почти без перебоев, есть местная сеть с развлечениями, в вагонах-ресторанах — живая музыка и танцы.

Можно выбрать современный или ретропоезд.

Расширяется география. Например, этой зимой предлагают "Величие Севера", "Сибирь". Можно отправиться в гости к Деду Морозу или посмотреть за одну поездку Псков, Великий Новгород, Ярославль.

Летом вас ждут гостеприимный Кавказ, виноградники у моря, "Поезд рыбака" в Астрахань.

© Фото : пресс-служба АО "ФПК"
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанк

Чартеры полетели в регионы. Первый туристический борт в Чечню в июне приземлился со стопроцентной загрузкой.

Большим спросом пользовались рейсы в Дагестан, программа стартовала в апреле. "Направление вошло в топ самых популярных по России", — отмечают в "Интуристе".

Не забыли и Дальний Восток. Неделя на Камчатке с перелетом обходилась в 48 тысяч рублей.

Пока неясно, что будет с субсидированием чартеров по России, но туроператоры надеются, что поддержка продолжится.

Аэропорт Северный в Грозном
5 из 15

Чартеры полетели в регионы. Первый туристический борт в Чечню в июне приземлился со стопроцентной загрузкой.

Большим спросом пользовались рейсы в Дагестан, программа стартовала в апреле. "Направление вошло в топ самых популярных по России", — отмечают в "Интуристе".

Не забыли и Дальний Восток. Неделя на Камчатке с перелетом обходилась в 48 тысяч рублей.

Пока неясно, что будет с субсидированием чартеров по России, но туроператоры надеются, что поддержка продолжится.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Ольга Распопова

Турпоток на Дальний Восток в этом году вырос на 38 процентов.

"Здесь сочетаются уникальные природные условия, потрясающая гастрономия и теплое море. Еще в середине лета представители турбизнеса отмечали, что многие базы отдыха были забронированы до конца сезона", — говорит президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

На Курилах планируют развивать транспортную инфраструктуру, экологический туризм, строить глэмпинги и кемпинги.

Во Владивостоке, как сообщают опытные путешественники, есть все: от тигриного сафари и купания на диких пляжах до роскошных казино и ресторанов.

На Сахалине можно почувствовать себя первооткрывателем далеких земель, купаться, серфить, собирать морских ежей на отмелях и любоваться нерпами и сивучами.

Мыс Евстафия
6 из 15

Турпоток на Дальний Восток в этом году вырос на 38 процентов.

"Здесь сочетаются уникальные природные условия, потрясающая гастрономия и теплое море. Еще в середине лета представители турбизнеса отмечали, что многие базы отдыха были забронированы до конца сезона", — говорит президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

На Курилах планируют развивать транспортную инфраструктуру, экологический туризм, строить глэмпинги и кемпинги.

Во Владивостоке, как сообщают опытные путешественники, есть все: от тигриного сафари и купания на диких пляжах до роскошных казино и ресторанов.

На Сахалине можно почувствовать себя первооткрывателем далеких земель, купаться, серфить, собирать морских ежей на отмелях и любоваться нерпами и сивучами.

© РИА Новости / Ольга Распопова
© РИА Новости / Александра Науменко

Появились национальные туристические маршруты.

Среди критериев, по которым отбирают программы, — перспективность, наличие значимых объектов (например, из списка ЮНЕСКО), узнаваемость, навигация, сувениры, соотношение "цена — качество".

В жюри — эксперты, в том числе из АТОР, ну а туристам остается только решить, что им ближе: "Стартап Петра I" в Ростовской области, изучение "Жемчужины Русского Севера" или поездка туда, где начинается Арктика, то есть в Архангельск.

Архитектурно-этнографический музей Вологодской области Семёнково
7 из 15

Появились национальные туристические маршруты.

Среди критериев, по которым отбирают программы, — перспективность, наличие значимых объектов (например, из списка ЮНЕСКО), узнаваемость, навигация, сувениры, соотношение "цена — качество".

В жюри — эксперты, в том числе из АТОР, ну а туристам остается только решить, что им ближе: "Стартап Петра I" в Ростовской области, изучение "Жемчужины Русского Севера" или поездка туда, где начинается Арктика, то есть в Архангельск.

© РИА Новости / Александра Науменко
© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в медиабанк

Кстати, Арктика — еще одно важное направление. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России ищет механизм, который позволит коренным и малочисленным народам Севера развивать этнографический туризм в Арктической зоне.

Весной команда путешественника и исследователя Богдана Булычева в Якутии установила мировой рекорд и предложила новый маршрут к самой северной точке Дальнего Востока и Якутии — мысу Пакса.

Развивают туризм и на Таймыре. Там самая северная материковая точка Евразии — мыс Челюскин, самые северные в мире горы и озеро, а также крупнейший водопад в России.

Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане
8 из 15

Кстати, Арктика — еще одно важное направление. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России ищет механизм, который позволит коренным и малочисленным народам Севера развивать этнографический туризм в Арктической зоне.

Весной команда путешественника и исследователя Богдана Булычева в Якутии установила мировой рекорд и предложила новый маршрут к самой северной точке Дальнего Востока и Якутии — мысу Пакса.

Развивают туризм и на Таймыре. Там самая северная материковая точка Евразии — мыс Челюскин, самые северные в мире горы и озеро, а также крупнейший водопад в России.

© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В пандемию огромную роль сыграла программа кешбэка. Этой возможностью воспользовались сотни тысяч россиян.

Детский кешбэк позволял семьям сэкономить до 20 тысяч рублей при покупке путевок в летние лагеря.

Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения по проекту на 2023-2025 годы.

Туристы гуляют в японском саду Шесть чувств на территории санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA в Крыму
9 из 15

В пандемию огромную роль сыграла программа кешбэка. Этой возможностью воспользовались сотни тысяч россиян.

Детский кешбэк позволял семьям сэкономить до 20 тысяч рублей при покупке путевок в летние лагеря.

Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения по проекту на 2023-2025 годы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев

Зима — вовсе не повод отказываться от отдыха на море. Например, в Краснодарском крае два года назад запустили проект "Зимние пляжи". Романтичные пейзажи, даже позагорать порой можно.

Еще там, как и в других регионах, популяризуют яхтинг. Так, в Сочи хотят построить восемь марин.

Сочинский морской торговый порт
10 из 15

Зима — вовсе не повод отказываться от отдыха на море. Например, в Краснодарском крае два года назад запустили проект "Зимние пляжи". Романтичные пейзажи, даже позагорать порой можно.

Еще там, как и в других регионах, популяризуют яхтинг. Так, в Сочи хотят построить восемь марин.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанк

Дагестан в этом году переманил часть сочинских гостей. Теперь хотят создать курорт, способный привлечь еще более 200 тысяч отдыхающих в год. Площадкой для Каспийского туристического кластера станет Дербентский район.

Городской пляж в Махачкале
11 из 15

Дагестан в этом году переманил часть сочинских гостей. Теперь хотят создать курорт, способный привлечь еще более 200 тысяч отдыхающих в год. Площадкой для Каспийского туристического кластера станет Дербентский район.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Светлана Баева

В 19 регионах при поддержке государства действует программа модульных отелей.

"Несомненное преимущество — возможность возводить дома на склонах и каменистой почве, в горах и в лесу. Одним словом, там, где строительство конструкций из бетона или недоступно или очень дорого", — объясняет президент Национального фонда по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма Андрей Подскребов.

Экопарк Окна в лес в Удмуртии
12 из 15

В 19 регионах при поддержке государства действует программа модульных отелей.

"Несомненное преимущество — возможность возводить дома на склонах и каменистой почве, в горах и в лесу. Одним словом, там, где строительство конструкций из бетона или недоступно или очень дорого", — объясняет президент Национального фонда по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма Андрей Подскребов.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Одна из главных проблем России — дороги — постепенно решается. Этим летом добраться до моря было непросто из-за закрытых аэропортов юга России. Сейчас кабмин прорабатывает вопрос транспортного сообщения между курортами "Лагонаки", "Сочи" и "Архыз".

Кроме того, как обещали в Автодоре, время в пути на личном транспорте от Москвы до Сочи после завершения строительства трассы Джубга — Сочи и обходов Ростова с Краснодаром займет всего 15 часов.

Новая скоростная трасса Джубга-Сочи
13 из 15

Одна из главных проблем России — дороги — постепенно решается. Этим летом добраться до моря было непросто из-за закрытых аэропортов юга России. Сейчас кабмин прорабатывает вопрос транспортного сообщения между курортами "Лагонаки", "Сочи" и "Архыз".

Кроме того, как обещали в Автодоре, время в пути на личном транспорте от Москвы до Сочи после завершения строительства трассы Джубга — Сочи и обходов Ростова с Краснодаром займет всего 15 часов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

"Главное для авто- и мототуризма — качество трасс, и оно выросло многократно", — отмечает руководитель объединения "МотоРоссия" Андрей Иванов.

По его словам, в Якутии и Магаданской области строят дороги с хорошим покрытием, пусть и не асфальтированным.

Автомобильная дорога Чуйский тракт в Республике Алтай. На дальнем плане - Северо-Чуйский хребет
14 из 15

"Главное для авто- и мототуризма — качество трасс, и оно выросло многократно", — отмечает руководитель объединения "МотоРоссия" Андрей Иванов.

По его словам, в Якутии и Магаданской области строят дороги с хорошим покрытием, пусть и не асфальтированным.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Если все планы реализуют, путешествовать по России будет проще и приятнее. Пока, по данным ВЦИОМ, 47 процентов туристов отмечают улучшение качества отдыха в стране. Пора перевалить за половину.

Набережная канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
15 из 15

Если все планы реализуют, путешествовать по России будет проще и приятнее. Пока, по данным ВЦИОМ, 47 процентов туристов отмечают улучшение качества отдыха в стране. Пора перевалить за половину.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
 
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