Удивительные путешествия по России: как меняется внутренний туризм

Через неделю, 11 ноября, на Шерегеше должен открыться горнолыжный сезон. Там впервые появится трасса для вечернего катания.

Как пообещал министр туризма и молодежной политики Кемеровской области Антон Пятовский, в первый день ночное развлечение будет бесплатным.

К 2027-му на Шерегеше планируют построить гостевые дома на горе Утуя. И еще одна хорошая новость: добираться станет проще. Таштагольский аэропорт уже в 2023-м начнет принимать самолеты.