https://ria.ru/20221018/dtp-1824799983.html

Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2021-2022 годах

Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2021-2022 годах - РИА Новости, 18.10.2022

Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2021-2022 годах

на 29-м километре Киевского шоссе в новой Москве маршрутный микроавтобус наехал на отбойник и опрокинулся. По данным представителя экстренных служб столицы, в... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:01

2022-10-18T11:01

2022-10-18T11:01

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202218 октября на 29-м километре Киевского шоссе в новой Москве маршрутный микроавтобус наехал на отбойник и опрокинулся. По данным представителя экстренных служб столицы, в результате ДТП один человек погиб, еще девять пострадали. 29 сентября на выезде из Махачкалы грузовик столкнулся с микроавтобусом и двумя легковушками. В результате аварии погибли пять человек, в тот числе водитель грузовика. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной систему у грузовика. 19 сентября в Саратове маршрутный микроавтобус протаранил световую опору на улице Политехнической в Октябрьском районе. По данным МВД, микроавтобус следовал по маршруту №57, водитель был трезв. 27 августа в центре Омска маршрутный микроавтобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, пострадали девять человек. 15 августа в Чебоксарах возле остановки общественного транспорта по проспекту Тракторостроителей водитель микроавтобуса Ford Transit маршрута "Чебоксары – Новочебоксарск" совершил наезд на стоявшую фуру. По данным Госавтоинспекции, в салоне маршрутки в момент аварии находилось 24 человека. В результате ДТП пострадали 11 человек. 31 июля на автодороге Астрахань-Ставрополь в Ставропольском крае столкнулись маршрутное такси "Газель", выполнявшее рейс "Малый Барханчак – Ставрополь", и легковой автомобиль. Водитель Chevrolet Cruze совершил обгон в разрешенном месте, но не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. В результате столкновения обе машины загорелись. Жертвами ДТП стали восемь человек, еще шесть пострадали. Сообщалось, что в числе погибших был ребенок. 25 июля в Башкирии на 1413-м километре автодороги М-5 "Урал" микроавтобус Ford Transit, перевозивший из села Языково в Уфу более 20 пассажиров, столкнулся с "Камазом", который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ. В результате ДТП шесть человек погибли, 10 пострадали, среди них трое детей. 4 июня в Темрюкском районе Краснодарского края водитель рейсового микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство столкнулось с деревом. В результате аварии четыре человека погибли, 19 человек пострадали, среди них трое подростков. 2 июня на федеральной автодороге "Сибирь" в Топкинском районе Кемеровской области столкнулись рейсовый микроавтобус, следовавший из Новосибирска в Кемерово, и грузовик. В результате ДТП пострадали 13 человек. 7 мая в Челябинской области микроавтобус, следовавший из Екатеринбурга в Златоуст, опрокинулся на автодороге "Миасс – Карабаш". В момент ДТП в нем находились 15 пассажиров. В результате аварии один пассажир погиб, еще четверо были госпитализированы. 25 марта на 146-м километре автодороги М-2 "Крым" в Заокском районе Тульской области грузовик въехал в микроавтобус, который совершил вынужденную остановку для ремонтных работ. Микроавтобус передвигался по маршруту "Щекино – Москва". В момент происшествия водитель микроавтобуса производил ремонтные действия, находясь перед транспортным средством. В результате происшествия от полученных травм он скончался на месте. Семь пассажиров микроавтобуса пострадали. 14 февраля на трассе в Могойтуйском районе Забайкалья столкнулись рейсовый микроавтобус Fiat и автомобиль Subaru Legacy. В результате ДТП один человек погиб, еще 10, в том числе ребенок, пострадали. 13 января на трассе у села Первомайское Энгельсского района Саратовской области столкнулись маршрутный микроавтобус, грузовой и легковой автомобили. В результате три человека погибли, еще двое пострадали. 202111 ноября в районе 1326 километра автодороги Р-21 "Кола" в Кольском районе Мурманской области произошла авария. Водитель рейсового микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь в сторону города Кандалакши, не справился с управлением, микроавтобус занесло, он опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадали десять человек: пять пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения, еще пять обслужены амбулаторно.13 июля утром в Саратове на улице Танкистов произошло столкновение маршрутного микроавтобуса "ГАЗель" и грузовика Foton. В ГИБДД вероятным виновником ДТП назвали водителя грузовика, который не справился с управлением и врезался в маршрутку, которая от удара столкнулась с мусоровозом. В результате столкновения пострадали 11 человек – пятерым из них оказали медицинскую помощь на месте, четырех госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще двоих доставили в травмпункт. 24 апреля в Краснодарском крае на 73-м километре автодороги Краснодар – Верхнебаканский водитель, управляя "ВАЗ 2106", при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с микроавтобусом "ГАЗель", который следовал по маршруту "Абинск – Холмская". В микроавтобусе на момент аварии находилось восемь пассажиров. В ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля, водитель ВАЗа и пять пассажира микроавтобуса "ГАЗель" получили травмы. 22 февраля в республике Тува произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса. Пострадали 16 человек, в том числе 11 детей. 29 января на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района Самарской области произошла авария с участием грузового автомобиля DAF, легкового автомобиля Chevrolet Niva и пассажирского микроавтобуса Citroen. Погибли 12 человек, 11 пострадали. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, дтп