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В Мурманской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Мурманской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 12.11.2021
В Мурманской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Десять человек пострадали, из них пятеро госпитализированы, в результате заноса микроавтобуса Mercedes в Кольском районе Мурманской области в четверг вечером,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T09:37
2021-11-12T10:13
происшествия
мурманская область
кандалакша
мурманск
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МУРМАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Десять человек пострадали, из них пятеро госпитализированы, в результате заноса микроавтобуса Mercedes в Кольском районе Мурманской области в четверг вечером, сообщили в ГИБДД по региону в пятницу.Авария произошла вечером в четверг в районе 1326 километра автодороги Р-21 "Кола" (Кольский район). Как установили в ГИБДД, водитель рейсового микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь со стороны города Мурманска в сторону города Кандалакши, выезжая с правого поворота, не справился с управлением, микроавтобус занесло, он опрокинулся в кювет."В результате ДТП пять пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения и пять пассажиров обслужены амбулаторно. Сотрудниками полиции проводится проверка", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.
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происшествия, мурманская область, кандалакша, мурманск
09:37 12.11.2021 (обновлено: 10:13 12.11.2021)
 
В Мурманской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Мурманской области десять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МУРМАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Десять человек пострадали, из них пятеро госпитализированы, в результате заноса микроавтобуса Mercedes в Кольском районе Мурманской области в четверг вечером, сообщили в ГИБДД по региону в пятницу.
Авария произошла вечером в четверг в районе 1326 километра автодороги Р-21 "Кола" (Кольский район). Как установили в ГИБДД, водитель рейсового микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь со стороны города Мурманска в сторону города Кандалакши, выезжая с правого поворота, не справился с управлением, микроавтобус занесло, он опрокинулся в кювет.
"В результате ДТП пять пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения и пять пассажиров обслужены амбулаторно. Сотрудниками полиции проводится проверка", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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ПроисшествияМурманская областьКандалакшаМурманск
 
 
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