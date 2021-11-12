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В Мурманской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Мурманской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 12.11.2021
В Мурманской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Десять человек пострадали, из них пятеро госпитализированы, в результате заноса микроавтобуса Mercedes в Кольском районе Мурманской области в четверг вечером,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T09:37
2021-11-12T09:37
2021-11-12T10:13
происшествия
мурманская область
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МУРМАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Десять человек пострадали, из них пятеро госпитализированы, в результате заноса микроавтобуса Mercedes в Кольском районе Мурманской области в четверг вечером, сообщили в ГИБДД по региону в пятницу.Авария произошла вечером в четверг в районе 1326 километра автодороги Р-21 "Кола" (Кольский район). Как установили в ГИБДД, водитель рейсового микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь со стороны города Мурманска в сторону города Кандалакши, выезжая с правого поворота, не справился с управлением, микроавтобус занесло, он опрокинулся в кювет."В результате ДТП пять пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения и пять пассажиров обслужены амбулаторно. Сотрудниками полиции проводится проверка", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.
https://ria.ru/20211112/krasnoyarsk-1758678307.html
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происшествия, мурманская область, кандалакша, мурманск
09:37 12.11.2021 (обновлено: 10:13 12.11.2021)
В Мурманской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Мурманской области десять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса