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В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком - РИА Новости, 13.07.2021
В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
Одиннадцать человек пострадали в столкновении маршрутного микроавтобуса "Газель" и грузовика Foton в Саратове, сообщили РИА Новости в региональной службе... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T07:47
2021-07-13T10:02
авто
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 13 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Одиннадцать человек пострадали в столкновении маршрутного микроавтобуса "Газель" и грузовика Foton в Саратове, сообщили РИА Новости в региональной службе спасения.Авария произошла утром на улице Танкистов, у дома № 57. Пятерым пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, четырех госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще двоих доставили в травмпункт. Детей среди них нет.На фотографиях с места происшествия видно, что в аварию попала маршрутка № 10. У нее смят капот, поврежден кузов в районе переднего левого колеса и треснуло лобовое стекло перед водительским сиденьем.На месте работают сотрудники областной и городской служб спасения, центра медицины катастроф, ДПС и пожарной охраны.В пресс-службе регионального управления ГИБДД вероятным виновником ДТП назвали водителя грузовика. По предварительным данным, он не справился с управлением и врезался в маршрутку, которая от удара столкнулась с мусоровозом. В мэрии добавили, что причиной аварии мог стать отказ тормозов у Foton. Областная прокуратура начала проверку.
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авто, саратов, происшествия
В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:47 13.07.2021 (обновлено: 10:02 13.07.2021)
 
CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Саратовской области / ДТП на улице Танкистов в Саратове
ДТП на улице Танкистов в Саратове - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Саратовской области /

В Саратове 11 человек пострадали при столкновении маршрутки и грузовика

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 13 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Одиннадцать человек пострадали в столкновении маршрутного микроавтобуса "Газель" и грузовика Foton в Саратове, сообщили РИА Новости в региональной службе спасения.
Авария произошла утром на улице Танкистов, у дома № 57. Пятерым пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, четырех госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще двоих доставили в травмпункт. Детей среди них нет.
На фотографиях с места происшествия видно, что в аварию попала маршрутка № 10. У нее смят капот, поврежден кузов в районе переднего левого колеса и треснуло лобовое стекло перед водительским сиденьем.
На месте работают сотрудники областной и городской служб спасения, центра медицины катастроф, ДПС и пожарной охраны.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД вероятным виновником ДТП назвали водителя грузовика. По предварительным данным, он не справился с управлением и врезался в маршрутку, которая от удара столкнулась с мусоровозом. В мэрии добавили, что причиной аварии мог стать отказ тормозов у Foton. Областная прокуратура начала проверку.
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