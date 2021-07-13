https://ria.ru/20210713/marshrutka-1741020853.html

В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком - РИА Новости, 13.07.2021

В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

Одиннадцать человек пострадали в столкновении маршрутного микроавтобуса "Газель" и грузовика Foton в Саратове, сообщили РИА Новости в региональной службе... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T07:47

2021-07-13T07:47

2021-07-13T10:02

авто

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 13 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Одиннадцать человек пострадали в столкновении маршрутного микроавтобуса "Газель" и грузовика Foton в Саратове, сообщили РИА Новости в региональной службе спасения.Авария произошла утром на улице Танкистов, у дома № 57. Пятерым пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, четырех госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще двоих доставили в травмпункт. Детей среди них нет.На фотографиях с места происшествия видно, что в аварию попала маршрутка № 10. У нее смят капот, поврежден кузов в районе переднего левого колеса и треснуло лобовое стекло перед водительским сиденьем.На месте работают сотрудники областной и городской служб спасения, центра медицины катастроф, ДПС и пожарной охраны.В пресс-службе регионального управления ГИБДД вероятным виновником ДТП назвали водителя грузовика. По предварительным данным, он не справился с управлением и врезался в маршрутку, которая от удара столкнулась с мусоровозом. В мэрии добавили, что причиной аварии мог стать отказ тормозов у Foton. Областная прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20210713/dtp-1741025820.html

саратов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, саратов, происшествия