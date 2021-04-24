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В Краснодарском крае два человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В Краснодарском крае два человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Два человека погибли, еще шестеро получили травмы при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Краснодарском крае, сообщает ГИБДД РФ. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T17:07
2021-04-24T17:07
2021-04-24T17:15
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краснодарский край
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Два человека погибли, еще шестеро получили травмы при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Краснодарском крае, сообщает ГИБДД РФ."По предварительным данным, 24 апреля в 11.00 на 73-м километре автодороги "Краснодар - Верхнебаканский" водитель 1961 года рождения, управляя ВАЗ 2106, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом "Газель" (следовал по маршруту "Абинск - Холмская", перевозил восемь пассажиров)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля, водитель ВАЗа и пять пассажира микроавтобуса "Газель" получили травмы.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства происшествия.
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости.
Два человека погибли, еще шестеро получили травмы при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Краснодарском крае
, сообщает ГИБДД РФ
.
"По предварительным данным, 24 апреля в 11.00 на 73-м километре автодороги "Краснодар - Верхнебаканский" водитель 1961 года рождения, управляя ВАЗ 2106, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом "Газель" (следовал по маршруту "Абинск - Холмская", перевозил восемь пассажиров)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля, водитель ВАЗа и пять пассажира микроавтобуса "Газель" получили травмы.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства происшествия.