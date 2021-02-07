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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Самарой
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Самарой
Восемь пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Самарой, в том числе ребенок, остаются в тяжелом состоянии, состояние еще троих оценивается как средней степени... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T21:27
2021-02-07T21:27
2021-02-07T21:27
дтп с микроавтобусом под самарой
самарская область
тольятти
сызранский район
происшествия
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САМАРА, 7 фев – РИА Новости. Восемь пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Самарой, в том числе ребенок, остаются в тяжелом состоянии, состояние еще троих оценивается как средней степени тяжести, сообщила пресс-служба минздрава региона.Вечером 29 января на 873-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Погибли 12 человек, еще 11 человек пострадали."В настоящее время за жизнь 11 пострадавших, получивших тяжелые травмы, продолжают бороться врачи Самары, Тольятти и Сызрани… Состояние трех пациентов оценивается как средней степени тяжести, остальные находятся в стабильно тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.По данным ведомства, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в воскресенье проконтролировал организацию помощи ребенку, пострадавшему в ДТП. Мальчик находится под наблюдением врачей областной больницы имени Середавина. Сейчас состояние ребенка стабильное, ему оказывается необходимая медпомощь.Среди погибших и пострадавших – жители Ульяновской и Самарской областей. После аварии следователи возбудили уголовное дело. По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу. Он арестован.
https://ria.ru/20210207/dtp-1596385486.html
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дтп с микроавтобусом под самарой, самарская область, тольятти, сызранский район, происшествия