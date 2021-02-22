https://ria.ru/20210222/dtp-1598553944.html
При столкновении легковушки с микроавтобусом в Кызыле пострадали 11 детей
При столкновении легковушки с микроавтобусом в Кызыле пострадали 11 детей
Шестнадцать человек, в том числе 11 детей, пострадали в ДТП с участием "легковушки" и микроавтобуса в Кызыле, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T13:29
2021-02-22T13:29
2021-02-22T13:29
кызыл
республика тыва
происшествия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Шестнадцать человек, в том числе 11 детей, пострадали в ДТП с участием "легковушки" и микроавтобуса в Кызыле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса (находились 11 детей), в лечебное учреждение доставлены 16 человек (в том числе 11 детей)", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20201113/bagazhnik-1584507354.html
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кызыл, республика тыва, происшествия