https://ria.ru/20210222/dtp-1598553944.html

При столкновении легковушки с микроавтобусом в Кызыле пострадали 11 детей

При столкновении легковушки с микроавтобусом в Кызыле пострадали 11 детей

Шестнадцать человек, в том числе 11 детей, пострадали в ДТП с участием "легковушки" и микроавтобуса в Кызыле, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T13:29

2021-02-22T13:29

2021-02-22T13:29

кызыл

республика тыва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65cecec3e1d0d27ed6c0d03b7252948e.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Шестнадцать человек, в том числе 11 детей, пострадали в ДТП с участием "легковушки" и микроавтобуса в Кызыле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса (находились 11 детей), в лечебное учреждение доставлены 16 человек (в том числе 11 детей)", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20201113/bagazhnik-1584507354.html

кызыл

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кызыл, республика тыва, происшествия