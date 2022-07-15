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Биография Дениса Мантурова - РИА Новости, 15.07.2022
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Биография Дениса Мантурова
Биография Дениса Мантурова - РИА Новости, 15.07.2022
Биография Дениса Мантурова
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров родился 23 февраля 1969 года в Мурманске. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:18
2022-07-15T15:00
справки
мурманск
денис мантуров
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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров родился 23 февраля 1969 года в Мурманске. В 1994 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "социология", в 1997 году – аспирантуру МГУ, кандидат экономических наук. С 2000 года по 2002 год обучался в докторантуре Московского авиационного института (МАИ). В 2006 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности – "юриспруденция". В 2022 году окончил докторантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы, доктор экономических наук. В 1990-х годах работал в российско-индийской компании "АэроРепкон", занимавшейся частными авиаперевозками и экспортом российских вертолетов.В 1996 году создал компанию "Белл Лайн Центр Столичный", ставшую одним из первых дилеров сотового оператора "Билайн". С 1998 года по 2000 год – заместитель генерального директора ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод". В 2000-2001 годах Денис Мантуров занимал должность коммерческого директора ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля".С 2001 года 2003 год был заместителем председателя ФГУП "Государственная инвестиционная корпорация" (Госинкор).С 2003 года по 2007 год – генеральный директор ОАО "ОПК "Оборонпром".В сентябре 2007 года Мантуров был назначен заместителем министра промышленности и энергетики РФ, в мае 2008 года – заместителем министра промышленности и торговли РФ. С 2 февраля 2012 года являлся исполняющим обязанности министра промышленности и торговли РФ. 21 мая 2012 года указом президента РФ Денис Мантуров был назначен министром промышленности и торговли РФ. 18 мая 2018 года, а затем 21 января 2020 года был переназначен на этот пост. 12 июля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому количество заместителей премьер-министра РФ увеличивается с 10 до 11. Этот вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. В тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин внес кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера на утверждение в Госдуму. Денис Мантуров – член президиума Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, член президиума Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России. Председатель Наблюдательного совета госкорпорации "Ростех".Действительный государственный советник РФ 1 класса.Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007), орденом Дружбы (2008), орденом Почета (2009), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013), орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2017). Удостоен высшей государственной награды Венгрии для иностранцев – ордена "За заслуги" третьей степени "Средний крест со звездой" (2021). Женат, двое детей.Сумма задекларированного дохода за 2021 год – 704,664 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, мурманск, денис мантуров
11:18 15.07.2022 (обновлено: 15:00 15.07.2022)
 

Биография Дениса Мантурова

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров родился 23 февраля 1969 года в Мурманске.
В 1994 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "социология", в 1997 году – аспирантуру МГУ, кандидат экономических наук. С 2000 года по 2002 год обучался в докторантуре Московского авиационного института (МАИ). В 2006 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности – "юриспруденция". В 2022 году окончил докторантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы, доктор экономических наук.
В 1990-х годах работал в российско-индийской компании "АэроРепкон", занимавшейся частными авиаперевозками и экспортом российских вертолетов.
В 1996 году создал компанию "Белл Лайн Центр Столичный", ставшую одним из первых дилеров сотового оператора "Билайн".
С 1998 года по 2000 год – заместитель генерального директора ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод".
В 2000-2001 годах Денис Мантуров занимал должность коммерческого директора ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля".
С 2001 года 2003 год был заместителем председателя ФГУП "Государственная инвестиционная корпорация" (Госинкор).
С 2003 года по 2007 год – генеральный директор ОАО "ОПК "Оборонпром".
В сентябре 2007 года Мантуров был назначен заместителем министра промышленности и энергетики РФ, в мае 2008 года – заместителем министра промышленности и торговли РФ.
С 2 февраля 2012 года являлся исполняющим обязанности министра промышленности и торговли РФ.
21 мая 2012 года указом президента РФ Денис Мантуров был назначен министром промышленности и торговли РФ. 18 мая 2018 года, а затем 21 января 2020 года был переназначен на этот пост.
12 июля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому количество заместителей премьер-министра РФ увеличивается с 10 до 11. Этот вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. В тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин внес кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера на утверждение в Госдуму.
Денис Мантуров – член президиума Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, член президиума Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России.
Председатель Наблюдательного совета госкорпорации "Ростех".
Действительный государственный советник РФ 1 класса.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007), орденом Дружбы (2008), орденом Почета (2009), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013), орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2017). Удостоен высшей государственной награды Венгрии для иностранцев – ордена "За заслуги" третьей степени "Средний крест со звездой" (2021).
Женат, двое детей.
Сумма задекларированного дохода за 2021 год – 704,664 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМурманскДенис Мантуров
 
 
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