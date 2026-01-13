Антон Алиханов: мы видим устойчивое снижение параллельного импорта в Россию

Кадры являются главным вызовом для российской промышленности на ближайшие годы, говорит министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. В интервью РИА Новости он рассказал, как власти и бизнес работают над решением проблемы дефицита "синих воротничков", стоит ли поощрять тренд на русскость в одежде, каков объем рынка детских товаров в стране, какие отрасли получат дополнительную поддержку в новом году, почему снижается параллельный импорт и рынок контрафакта и какие достижения у России в фармацевтике в 2025 году. Беседовала Александра Веселова.

— У молодого поколения появился тренд на русскость в одежде. Нужно ли его поддерживать?

— Действительно, мы отмечаем устойчивый интерес к элементам национальной идентичности в одежде: традиционным орнаментам, характерным силуэтам, локальным ремесленным техникам. Такой тренд способствует росту числа дизайнерских проектов, работающих с культурным наследием и современными интерпретациями исторических мотивов.

У нас есть ряд механизмов поддержки и популяризации отечественных брендов, один из ключевых — выставки и ярмарки. Также для предприятий легкой промышленности и дизайнерских проектов доступны финансовые и консультационные меры поддержки. Кроме того, реализуются программы по развитию ремесленных центров, интеграции дизайнеров с мастерскими, а также образовательные инициативы, направленные на сохранение традиционных технологий.

— Планируется ли продвигать такую продукцию на внешних рынках?

— Интерес зарубежной аудитории создает дополнительные возможности для российских брендов, использующих элементы национального дизайна. За счет уникальности и аутентичности бренды получают возможность выстраивать нишевое присутствие на внешних рынках: участвовать в международных коллаборациях, продаваться в концепт-сторах и привлекать внимание аудитории, ищущей оригинальные и культурно окрашенные изделия.

Насколько выросло производство детских товаров в России по итогам года?

— В последние годы отрасль детских товаров характеризуется стабильным ростом объемов производства — в 2025 году это более 15 процентов. Преимущественную долю при этом занимает сегмент легкой промышленности, лесопромышленного комплекса, сегмент полиграфической деятельности, товары для ухода за детьми. Объем рынка детских товаров сейчас более двух триллионов рублей.

Безусловно, сегменту игр и игрушек еще есть куда расти, сейчас это около двух процентов всего объема отечественного производства детских товаров. Однако за последние годы у нас появились свои узнаваемые бренды игрушек, не уступающие по качеству зарубежным аналогам, соответствующие установленным стандартам качества и безопасности.

— Какие дополнительные механизмы поддержки спроса детских товаров рассматриваются?

— Развитие отрасли осуществляется в рамках дорожной карты по развитию индустрии детских товаров до 2030 года. Как пример, уже сейчас превалирующая доля детских товаров, таких как игры и игрушки, детская одежда, коляски и детские кресла для автомобилей, мебель, ряд канцелярской продукции, изделия для ухода за детьми, облагаются льготным НДС в размере десяти процентов.

Кроме того, производители детских товаров уже могут воспользоваться такими мерами господдержки от Минпромторга России, как льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП), механизм кластерной инфраструктуры и другие. Совместно с ФРП мы прорабатываем вопрос создания отдельной программы фонда на предоставление заемного финансирования на льготных условиях отечественным производителям игр и игрушек, включая участников всероссийского конкурса "Родная игрушка".

— На полках магазинов много игрушечного транспорта. Планируется ли в России создать линейку таких игрушек?

— Уже сейчас ряд компаний из Ульяновской области Санкт-Петербурга и других регионов производят игрушки — модели российских легковых автомобилей, а также автомобили спецслужб, военную технику и общественный транспорт.

Думаю, все без исключения уже ожидают гражданские самолеты отечественного производства. Сохраняются ли планы по поставкам первых импортозамещенных SJ-100 и МС-21?

— Для оптимизации расходов и в целях снижения себестоимости программы внедряются новые методы управления, направленные, в частности, на фиксацию директивных цен и снижение трудоемкости изготовления, привлекаются альтернативные поставщики. Процесс, безусловно, непростой, однако Минпромторг совместно с авиапроизводителями делает все возможное для достижения поставленных целей.

Когда ожидается начало строительства новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке?

— В соответствии с графиком продолжаем работу по передаче ОСК земельного участка для ее строительства, эта работа практически завершена. Параллельно формируется комплект исходных данных для проектирования самой верфи, состава ее объектов. По окончании разработки концептуального проекта и всей проектно-сметной документации ОСК перейдет уже непосредственно к строительству, предположительно, с конца 2027 года.

— Какой объем финансирования планируется направить для этих целей?

— Рассчитываем, что новая площадка значительно укрепит наши возможности в части строительства именно крупнотоннажного флота, ее мощности будут рассчитаны на выпуск порядка 12 таких судов в год. Совокупный объем инвестиций в этот проект на данном этапе оцениваем примерно в 600 миллиардов рублей, планируется реализация за счет внебюджетных источников финансирования.

— Какие новые меры поддержки для судостроительной отрасли обсуждаются в настоящее время? Когда они могут начать действовать?

— На данный момент в отрасли судостроения считаем целесообразным перейти на три ключевых направления поддержки. Это льготный лизинг, судовой утилизационный грант и субсидирование строительства гражданских судов водного транспорта. Третья мера — это как раз новый механизм поддержки, на сегодняшний день он находится в разработке. Предполагается, что такой инструмент будет работать на одну из важнейших задач — достижение конкурентоспособной для заказчиков экономической модели строительства и эксплуатации судна. Помимо этого, мы продолжаем поддерживать комплексные проекты по созданию судового комплектующего оборудования.

Общий объем финансирования всех этих мер поддержки, предусмотренный новым законом о бюджете, составляет свыше 74 миллиардов рублей на 2026-2028 годы.

— Будут ли дополнительные меры для поддержки отрасли вагоностроения, локомотивостроения и другой ж/д техники в 2026 году?

— В части поддержки вагоностроительных предприятий наша основная задача — увеличить текущую загрузку заводов. На данный момент мощности позволяют выпускать порядка 80 тысяч единиц ежегодно, а по итогам 2025 года прогнозируем объем производства на уровне 45-50 тысяч единиц. Для этого совместно с Минтрансом, РЖД , операторами и отраслевым сообществом по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова разработали и направили на рассмотрение в правительство предложения по дополнительным механизмам поэтапного обновления парка грузовых вагонов, которые стимулируют приобретение инновационных отечественных моделей. Это обеспечит стабильную работу наших предприятий и повысит эффективность ключевых грузовых маршрутов.

Дополнительно рассматривается введение механизма "трейд-ин" на закупку инновационных полувагонов с увеличенной осевой нагрузкой 25 тонна-сил. Однако его реализация будет зависеть от бюджетных возможностей, будем искать соответствующие источники.

Что касается подвижного состава, напомню, в 2025 году мы дополнительно выделили 15 миллиардов рублей, чтобы обеспечить минимально необходимый объем закупки локомотивов и электропоездов со стороны РЖД. Прорабатываем аналогичный сценарий и на последующие годы, исходя из перспективных потребностей.

— Каков объем фармацевтического рынка в России?

— Локальное производство лекарственных препаратов имеет большое значение для обеспечения системы здравоохранения России. Отечественная фармацевтическая отрасль характеризуется наличием сильных отечественных производителей, а также научных и научно-производственных коллективов, способных конкурировать на мировом уровне. Общий объем продаж лекарственных препаратов на российском рынке по итогам I-III кварталов 2025 года увеличился на 13,8 процента в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил порядка 2,2 триллиона рублей. Объем продаж лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2025 год, по итогам девяти месяцев 2025 года в стоимостном выражении увеличился более чем на 11 процентов, до 1,2 триллиона рублей. При этом доля отечественных лекарственных препаратов в общем объеме продаж составила более 40 процентов в стоимостном и более 62 процентов в натуральном выражении.

— Готовы ли российские производители нарастить выпуск базовых препаратов и медицинских изделий?

— Наши производители направляют свои усилия не только на разработку и производство готовой продукции, но и на разработку и организацию производства сырья, ингредиентов и средств для производства. Отдельно стоит отметить, что зарубежные оригинальные лекарственные препараты, регистрируемые в России, как правило, находятся под патентной защитой. За девять месяцев прошлого года был зарегистрирован 21 лекарственный препарат из перечня ЖНВЛП, ранее не производившийся в Российской Федерации, в отношении которых обеспечена технологическая возможность производства.

— Какие новые разработки в области фармацевтики появились в России в 2025 году?

— Действительно, отечественные производители не только разрабатывают и производят воспроизведенные препараты, но и, не отставая от мировых компаний, регистрируют и выводят на рынок собственные разработки. Так, например, в октябре 2025 года АО "Генериум" зарегистрирован инновационный препарат, соответствующий МНН Веренафусп альфа для терапии мукополисахаридоза II типа (синдрома Хантера). Это первый в мире зарегистрированный лекарственный препарат, использующий принципиально новый механизм действия с проникновением через гематоэнцефалический барьер и воздействием в том числе на неврологические симптомы. По данному препарату обеспечена технологическая возможность производства в России по полному циклу.

— Какие новые меры поддержки фармпромышленности планируется запустить в 2026 году? Какие направления являются приоритетными?

— Отечественные фармацевтические компании в настоящее время активно пользуются общесистемными мерами поддержки, такими как льготные займы ФРП или льготными кредитами в рамках кластерной инвестиционной платформы. В ее рамках уже реализуется шесть крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в 66,5 миллиарда рублей, объем льготного кредита в рамках КИП составляет более 41,7 миллиарда рублей.

Вместе с тем мы понимаем, что без внедрения на отечественных предприятиях передовых технологий и новых разработок невозможно эффективное развитие фармацевтической промышленности. Именно поэтому создание оригинальных инновационных препаратов является одним из наших ключевых приоритетов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Прорабатываем и новый механизм для фармотрасли. Он предусматривает компенсацию расходов, связанных с проведением последней фазы клинических исследований оригинальных лекарственных препаратов. Приоритет будет предоставлен тем фармкомпаниям, которые разработали и произвели действительно новую молекулу — first-in-class или best-in-class, то есть лекарственный препарат с принципиально новым механизмом действия, который сможет задать новые стандарты терапии и обладать уникальным эффектом при лечении.

— Половина предприятий в России сообщают о дефиците "синих воротничков". Какова потребность в рабочих кадрах в нашей стране?

— Обеспеченность кадрами, действительно, главный вызов для промышленности на ближайшие годы. В 2025 году Минпромторгом России проведена актуализация кадровой потребности промышленности, которая составит более 2,2 миллиона человек до 2030 года. В рамках курируемых Минпромторгом России четырех национальных проектов по технологическому лидерству запланирована подготовка около 380 тысяч человек. Из них порядка 120 тысяч — с высшим образованием, 260 тысяч — со средним профессиональным образованием.

— В России работают над созданием государственной библиотеки данных, полученных от беспилотных авиационных систем. Для чего нужна такая база?

— Россия действительно работает над созданием государственной библиотеки данных от беспилотных авиационных систем. Зачем это нужно? Во-первых, такая база станет важным инструментом для развития отрасли. Она позволит безопасно хранить и анализировать информацию, полученную в ходе полетов: данные о маршрутах, погодных условиях, работе датчиков. Это поможет улучшить алгоритмы, обеспечить безопасность воздушного пространства и быстрее внедрять беспилотные технологии в реальные секторы экономики — от сельского хозяйства и логистики до мониторинга инфраструктуры. Во-вторых, библиотека данных — это основа для создания единых стандартов и правил использования беспилотников, что особенно важно для их интеграции в общее воздушное пространство.

— Планируется ли ее масштабировать и на беспилотные грузовики?

— Да, такой подход рассматривается и для других видов беспилотного транспорта, включая грузовики. Опыт, полученный при работе с авиационными системами, может быть адаптирован для наземных беспилотников. Это позволит создавать комплексную экосистему данных для всей автономной транспортной системы страны, повышая ее безопасность и эффективность.

— В целом беспилотные технологии на сегодня активно развиваются. Так, "Яндекс" уже тестирует беспилотные такси. В какой степени такие проекты актуальны?

— Беспилотные технологии — это одно из ключевых направлений технологического прогресса, и Россия здесь активно занимает свои позиции. Считаю важным поддерживать такие проекты. Уверен, что по мере готовности нормативной базы и технологий все больше граждан смогут безопасно и комфортно пользоваться такими инновациями.

— На сколько снизился уровень некачественной и контрафактной продукции в России по итогам 2025 года?

— Система маркировки приносит пользу и государству, и бизнесу, и потребителям. Для государства это в первую очередь фискальный эффект, выражающийся в дополнительных поступлениях налогов всех уровней за счет обеления рынка. Так, с начала внедрения маркировки совокупный экономический эффект от внедрения для государства оценивается в 1,2 триллиона рублей за счет обеления рынков.

— В каких сегментах больше всего заметно обеление рынка?

— Благодаря внедрению маркировки нелегальный оборот шин снизился в два раза, нелегальной парфюмерии — в пять раз, в легкой промышленности — на 36 процентов. По данным ННЦК, доля нелегального оборота табачной продукции сократилась с 15,6 процента в 2019 году до 10,8 процента на середину 2025 года. Кроме того, благодаря внедрению "разрешительного режима" на кассах было заблокировано уже более 2,6 миллиарда потенциально опасных продуктов, которые продавались с нарушениями, а продажи просроченной молочной продукции снизились в 122 раза.

— Наблюдаете ли продолжение сокращения объемов параллельного импорта в 2025 году?

— Мы видим устойчивую тенденцию на снижение объемов параллельного импорта в течение года. Если в январе 2025 года объем поставленных товаров в стоимостном выражении с помощью этого механизма составлял 2,39 миллиарда долларов США , то по итогам октября мы зафиксировали среднее значение в два миллиарда долларов в месяц.

В среднем начиная с июня объем поставок колеблется в пределах 1,4-1,8 миллиарда долларов в месяц. Важно отметить, что в 2024 году совокупный объем поставок в январе-октябре составил 34,95 миллиарда долларов США. В то время как в январе-ноябре 2025 года — 20,9 миллиарда долларов США, а по итогам 11 месяцев он сократился на 45 процентов.

В то же время отмечу, что мы будем последовательно добиваться снижения объема параллельного импорта и выходить на траекторию нормальных правоотношений с зарубежными правообладателями.

— С чем связано снижение поставок с использованием такого механизма?

— Такое снижение связано с развитием собственных производственных мощностей и наличием альтернатив из дружественных стран, чьи товары постепенно замещают традиционные бренды. Федеральным законом механизм параллельного импорта продлен на 2026 год.