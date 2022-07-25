Мантуров возглавил наблюдательные советы "Роскосмоса" и "Ростеха"
Вице-премьер Мантуров вошел в наблюдательные советы "Роскосмоса", "Ростеха" и "Росатома"
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Денис Мантуров вошел в наблюдательные советы "Роскосмоса" и "Росатома", следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.
Отмечается, что Мантуров станет председателем набсовета "Роскосмоса". Ранее занимавший этот пост бывший вице-премьер Юрий Борисов, назначенный гендиректором "Роскосмоса", останется в набсовете, но будет лишь его членом, а не председателем. Кроме того, Мантуров становится председателем набсовета "Ростеха" и председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований вместо ранее занимавшего этот пост Дмитрия Рогозина.
Этим же указом Борисов исключен из комиссии по экспортному контролю, комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества и совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Также Борисов как гендиректор "Роскосмоса" становится спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса.
Наблюдательный совет является высшим органом управления госкорпорациями.