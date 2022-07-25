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Мантуров возглавил наблюдательные советы "Роскосмоса" и "Ростеха" - РИА Новости, 25.07.2022
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Мантуров возглавил наблюдательные советы "Роскосмоса" и "Ростеха"
Мантуров возглавил наблюдательные советы "Роскосмоса" и "Ростеха" - РИА Новости, 25.07.2022
Мантуров возглавил наблюдательные советы "Роскосмоса" и "Ростеха"
Вице-премьер РФ Денис Мантуров вошел в наблюдательные советы "Роскосмоса" и "Росатома", следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:30
2022-07-25T18:30
политика
россия
роскосмос
ростех
фонд перспективных исследований
космос - риа наука
денис мантуров
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Денис Мантуров вошел в наблюдательные советы "Роскосмоса" и "Росатома", следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.Отмечается, что Мантуров станет председателем набсовета "Роскосмоса". Ранее занимавший этот пост бывший вице-премьер Юрий Борисов, назначенный гендиректором "Роскосмоса", останется в набсовете, но будет лишь его членом, а не председателем. Кроме того, Мантуров становится председателем набсовета "Ростеха" и председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований вместо ранее занимавшего этот пост Дмитрия Рогозина.Этим же указом Борисов исключен из комиссии по экспортному контролю, комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества и совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Также Борисов как гендиректор "Роскосмоса" становится спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса.Наблюдательный совет является высшим органом управления госкорпорациями.
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политика, россия, роскосмос, ростех, фонд перспективных исследований, космос - риа наука, денис мантуров
18:30 25.07.2022
 
Мантуров возглавил наблюдательные советы "Роскосмоса" и "Ростеха"

Вице-премьер Мантуров вошел в наблюдательные советы "Роскосмоса", "Ростеха" и "Росатома"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Денис Мантуров вошел в наблюдательные советы "Роскосмоса" и "Росатома", следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.
Отмечается, что Мантуров станет председателем набсовета "Роскосмоса". Ранее занимавший этот пост бывший вице-премьер Юрий Борисов, назначенный гендиректором "Роскосмоса", останется в набсовете, но будет лишь его членом, а не председателем. Кроме того, Мантуров становится председателем набсовета "Ростеха" и председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований вместо ранее занимавшего этот пост Дмитрия Рогозина.
Этим же указом Борисов исключен из комиссии по экспортному контролю, комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества и совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Также Борисов как гендиректор "Роскосмоса" становится спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса.
Наблюдательный совет является высшим органом управления госкорпорациями.
Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
19 июля, 14:12
Слуцкий считает, что Рогозин будет курировать "знаковое направление"
 
ПолитикаРоссияРоскосмосРостехФонд перспективных исследованийКосмос - РИА НаукаДенис Мантуров
 
 
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