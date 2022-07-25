https://ria.ru/20220725/manturov-1804861351.html

Мантуров возглавил наблюдательные советы "Роскосмоса" и "Ростеха"

Мантуров возглавил наблюдательные советы "Роскосмоса" и "Ростеха" - РИА Новости, 25.07.2022

Мантуров возглавил наблюдательные советы "Роскосмоса" и "Ростеха"

Вице-премьер РФ Денис Мантуров вошел в наблюдательные советы "Роскосмоса" и "Росатома", следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:30

2022-07-25T18:30

2022-07-25T18:30

политика

россия

роскосмос

ростех

фонд перспективных исследований

космос - риа наука

денис мантуров

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Денис Мантуров вошел в наблюдательные советы "Роскосмоса" и "Росатома", следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.Отмечается, что Мантуров станет председателем набсовета "Роскосмоса". Ранее занимавший этот пост бывший вице-премьер Юрий Борисов, назначенный гендиректором "Роскосмоса", останется в набсовете, но будет лишь его членом, а не председателем. Кроме того, Мантуров становится председателем набсовета "Ростеха" и председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований вместо ранее занимавшего этот пост Дмитрия Рогозина.Этим же указом Борисов исключен из комиссии по экспортному контролю, комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества и совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Также Борисов как гендиректор "Роскосмоса" становится спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса.Наблюдательный совет является высшим органом управления госкорпорациями.

https://ria.ru/20220719/rogozin-1803454617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, роскосмос, ростех, фонд перспективных исследований, космос - риа наука, денис мантуров