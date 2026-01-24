https://ria.ru/20260124/abu-dabi-2070091242.html
Стало известно, где прошли переговоры по Украине в Абу-Даби
Стало известно, где прошли переговоры по Украине в Абу-Даби - РИА Новости, 24.01.2026
Стало известно, где прошли переговоры по Украине в Абу-Даби
Первый день трехсторонней встречи по Украине прошел во дворце Шаты в Абу-Даби, где президент ОАЭ нередко принимает высокопоставленных иностранных гостей,...
Стало известно, где прошли переговоры по Украине в Абу-Даби
РИА Новости: трехсторонняя встреча по Украине прошла во дворце Шаты в Абу-Даби