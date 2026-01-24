Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, где прошли переговоры по Украине в Абу-Даби - РИА Новости, 24.01.2026
17:59 24.01.2026
Стало известно, где прошли переговоры по Украине в Абу-Даби
Стало известно, где прошли переговоры по Украине в Абу-Даби
Первый день трехсторонней встречи по Украине прошел во дворце Шаты в Абу-Даби, где президент ОАЭ нередко принимает высокопоставленных иностранных гостей,... РИА Новости, 24.01.2026
Стало известно, где прошли переговоры по Украине в Абу-Даби

РИА Новости: трехсторонняя встреча по Украине прошла во дворце Шаты в Абу-Даби

© REUTERS / UAE GOVERNMENTТрехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / UAE GOVERNMENT
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 24 янв - РИА Новости. Первый день трехсторонней встречи по Украине прошел во дворце Шаты в Абу-Даби, где президент ОАЭ нередко принимает высокопоставленных иностранных гостей, передает корреспондент РИА Новости.
Делегации встретились во дворце Шаты на берегу канала, впадающего в Персидский залив.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Зеленский назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными
Вчера, 17:26
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян регулярно принимает гостей в этой резиденции, в частности, в апреле здесь состоялась встреча с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, а в феврале 2025 года шейх принял здесь первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова.
В пятницу и субботу в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
МИД ОАЭ рассказал, что обсуждали на переговорах по Украине в Абу-Даби
Вчера, 16:51
 
