От России такой наглости не ожидали: Америку ждут неприятности

Вчера на фоне международных новостных блокбастеров вроде "неминуемого нападения США на Иран" совершенно незаметно для отечественного потребителя проскочила новость о "внутрянке" американского ВПК, хотя новость под определенным ракурсом очень важная.

Вчера впервые в истории Министерство войны США (оно же Пентагон ) своими собственными деньгами (миллиард долларов) вошло в капитал своего подрядчика, который выпускает остродефицитные двигатели для ракет Tomahawk, Patriot, THAAD и некоторых других. Это произошло в рамках инициативы Go Direct to Supplier ("Иди напрямую к поставщику"), и подразумевается, что это поможет сильно сэкономить деньги и ускорить производство, так как в такой конфигурации поставщик не сможет завышать цены и под разными предлогами тянуть время, если что пойдет не так.

Также 7 января Трамп подписал указ, согласно которому ключевым компаниям американского ВПК запрещается выплачивать дивиденды и выкупать свои акции, а для их руководителей устанавливается потолок зарплаты и компенсаций — до тех пор, пока они "не станут выпускать превосходный продукт в срок и в рамках бюджета".

Совершенно очевидно, что это экстраординарная мера, и может возникнуть вопрос: а в чем проблема? Оборонный бюджет США уже больше триллиона, а в следующем году — полтора, чего они там собрались экономить на иголках?

Ответ может означать только одно.

Если руководству США нужно увеличить производство большинства критических видов вооружений даже не в разы, а в десятки раз, и нужно сделать это очень-очень быстро и максимально дешево, то Америка готовится к большой войне, которая "съедает" технику и боеприпасы с умопомрачительной скоростью и в головокружительных объемах.

Простой подсчет от National Interest: сейчас США производят около 36 000 155-миллиметровых снарядов в месяц, а ВСУ расходуют минимум восемь тысяч этих снарядов в день. Чиновники Пентагона утверждают, что в случае войны в Тайваньском проливе ВС США могли бы исчерпать все запасы дальнобойных боеприпасов в течение нескольких дней.

По мнению военных американских экспертов, "несмотря на рекордные бюджеты, американский ВПК сейчас структурно неспособен эффективно их использовать из-за атрофии производства, дефицита рабочей силы, монополизации, бюджетной неопределенности и потери финансовой дисциплины". Например, задержка по заказам "святых Джавелин" — три года, авиационных ракет Hellfire — два года, и так далее.

Это вызывает в Пентагоне бешенство: вчера Хегсет заявил, что "в современной войне победителем будет тот, кто быстрее всех внедряет инновации и совершенствуется", то есть по какой-то причине было принято решение срочно переводить экономику США на военные рельсы и военная экономика должна стать экономной.

Российское руководство самым пристальным образом мониторит воинственные приготовления как американцев, так и европейцев, потому что совершенно неважно, кто и что сейчас из них говорит и кто с кем дружит, враждует, захватывает и вводит тарифы: если что, в большой фарш будут брошены все и считать нужно всех.

Недавно в ходе совещания по вопросам выполнения гособоронзаказа первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что планы поставок вооружений в войска на 2025 год выполнены, а на 2026 год — обеспечены всеми необходимыми ресурсами. По словам первого вице-премьера, "рост в первую очередь обеспечен за счет масштабного техперевооружения в период реализации государственной программы по модернизации оборонно-промышленного комплекса", а также за счет роста производительности труда.

Например, по сравнению с 2022 годом рост производства средств связи и РЭБ составил 12,5 раза, средств индивидуальной бронезащиты в 17,9 раза, боеприпасов и средств поражения — более чем в 22 раза, а по боевой авиационной технике в прошлом году был поставлен исторический рекорд.

С учетом, мягко говоря, большого расхода техники и боеприпасов в рамках СВО, а также все ужесточающегося санкционного режима, российское государство находит возможность наращивать военно-промышленное производство до такого уровня, при котором идет успешная продажа вооружений на экспорт.

Об этом в том числе шла речь на встрече Мантурова с президентом России Владимиром Путиным , которая состоялась в понедельник.

На встрече Мантуров сообщил, что "всего в 2025 году апробацию на линии фронта прошло более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники", благодаря чему успешно опробованная в рамках СВО техника на мировом рынке вооружений "продвигает себя сама".

В частности, сейчас портфель "твердых" контрактов составляет рекордные 70 миллиардов долларов, а военно-техническое сотрудничество охватывает 33 страны. Ажиотажным спросом пользуются российские системы ПВО, авиационная техника, системы залпового огня, беспилотные системы (дроны), а также комплексы радиоэлектронной борьбы. В планах России — сохранить и упрочить второе место в мире по экспорту вооружений.

На днях министр иностранных дел Финляндии Валтонен прямым текстом заявила, что война с Россией будет для Запада оставаться "на столе" вне зависимости от остановки боевых действий на Украине : "Мы считаем, что российская угроза носит долгосрочный характер. Это означает, что давление необходимо продолжать независимо от возможного прекращения огня или мирного соглашения".