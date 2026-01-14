Рейтинг@Mail.ru
От России такой наглости не ожидали: Америку ждут неприятности
08:00 14.01.2026
От России такой наглости не ожидали: Америку ждут неприятности
От России такой наглости не ожидали: Америку ждут неприятности
Вчера на фоне международных новостных блокбастеров вроде "неминуемого нападения США на Иран" совершенно незаметно для отечественного потребителя проскочила... РИА Новости, 14.01.2026
РИА Новости
2026
Кирилл Стрельников
От России такой наглости не ожидали: Америку ждут неприятности

Вчера на фоне международных новостных блокбастеров вроде "неминуемого нападения США на Иран" совершенно незаметно для отечественного потребителя проскочила новость о "внутрянке" американского ВПК, хотя новость под определенным ракурсом очень важная.
Вчера впервые в истории Министерство войны США (оно же Пентагон) своими собственными деньгами (миллиард долларов) вошло в капитал своего подрядчика, который выпускает остродефицитные двигатели для ракет Tomahawk, Patriot, THAAD и некоторых других. Это произошло в рамках инициативы Go Direct to Supplier ("Иди напрямую к поставщику"), и подразумевается, что это поможет сильно сэкономить деньги и ускорить производство, так как в такой конфигурации поставщик не сможет завышать цены и под разными предлогами тянуть время, если что пойдет не так.
Также 7 января Трамп подписал указ, согласно которому ключевым компаниям американского ВПК запрещается выплачивать дивиденды и выкупать свои акции, а для их руководителей устанавливается потолок зарплаты и компенсаций — до тех пор, пока они "не станут выпускать превосходный продукт в срок и в рамках бюджета".
Совершенно очевидно, что это экстраординарная мера, и может возникнуть вопрос: а в чем проблема? Оборонный бюджет США уже больше триллиона, а в следующем году — полтора, чего они там собрались экономить на иголках?
Ответ может означать только одно.
Если руководству США нужно увеличить производство большинства критических видов вооружений даже не в разы, а в десятки раз, и нужно сделать это очень-очень быстро и максимально дешево, то Америка готовится к большой войне, которая "съедает" технику и боеприпасы с умопомрачительной скоростью и в головокружительных объемах.
Простой подсчет от National Interest: сейчас США производят около 36 000 155-миллиметровых снарядов в месяц, а ВСУ расходуют минимум восемь тысяч этих снарядов в день. Чиновники Пентагона утверждают, что в случае войны в Тайваньском проливе ВС США могли бы исчерпать все запасы дальнобойных боеприпасов в течение нескольких дней.
По мнению военных американских экспертов, "несмотря на рекордные бюджеты, американский ВПК сейчас структурно неспособен эффективно их использовать из-за атрофии производства, дефицита рабочей силы, монополизации, бюджетной неопределенности и потери финансовой дисциплины". Например, задержка по заказам "святых Джавелин" — три года, авиационных ракет Hellfire — два года, и так далее.
Это вызывает в Пентагоне бешенство: вчера Хегсет заявил, что "в современной войне победителем будет тот, кто быстрее всех внедряет инновации и совершенствуется", то есть по какой-то причине было принято решение срочно переводить экономику США на военные рельсы и военная экономика должна стать экономной.
Российское руководство самым пристальным образом мониторит воинственные приготовления как американцев, так и европейцев, потому что совершенно неважно, кто и что сейчас из них говорит и кто с кем дружит, враждует, захватывает и вводит тарифы: если что, в большой фарш будут брошены все и считать нужно всех.
Недавно в ходе совещания по вопросам выполнения гособоронзаказа первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что планы поставок вооружений в войска на 2025 год выполнены, а на 2026 год — обеспечены всеми необходимыми ресурсами. По словам первого вице-премьера, "рост в первую очередь обеспечен за счет масштабного техперевооружения в период реализации государственной программы по модернизации оборонно-промышленного комплекса", а также за счет роста производительности труда.
Например, по сравнению с 2022 годом рост производства средств связи и РЭБ составил 12,5 раза, средств индивидуальной бронезащиты в 17,9 раза, боеприпасов и средств поражения — более чем в 22 раза, а по боевой авиационной технике в прошлом году был поставлен исторический рекорд.
С учетом, мягко говоря, большого расхода техники и боеприпасов в рамках СВО, а также все ужесточающегося санкционного режима, российское государство находит возможность наращивать военно-промышленное производство до такого уровня, при котором идет успешная продажа вооружений на экспорт.
Об этом в том числе шла речь на встрече Мантурова с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в понедельник.
На встрече Мантуров сообщил, что "всего в 2025 году апробацию на линии фронта прошло более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники", благодаря чему успешно опробованная в рамках СВО техника на мировом рынке вооружений "продвигает себя сама".
В частности, сейчас портфель "твердых" контрактов составляет рекордные 70 миллиардов долларов, а военно-техническое сотрудничество охватывает 33 страны. Ажиотажным спросом пользуются российские системы ПВО, авиационная техника, системы залпового огня, беспилотные системы (дроны), а также комплексы радиоэлектронной борьбы. В планах России — сохранить и упрочить второе место в мире по экспорту вооружений.
На днях министр иностранных дел Финляндии Валтонен прямым текстом заявила, что война с Россией будет для Запада оставаться "на столе" вне зависимости от остановки боевых действий на Украине: "Мы считаем, что российская угроза носит долгосрочный характер. Это означает, что давление необходимо продолжать независимо от возможного прекращения огня или мирного соглашения".
Если еще у кого-то были вопросы по поводу того, зачем наши военные заводы работают в три смены, то их теперь быть не должно.
