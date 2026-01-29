Мантуров ответил на вопрос о закрытости переговоров в Абу-Даби

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, отвечая на вопрос, связанный с закрытостью переговорного процесса в Абу-Даби, указал, что в ОАЭ разные мероприятия проходят в разных режимах.