16:52 29.01.2026
Мантуров ответил на вопрос о закрытости переговоров в Абу-Даби
Мантуров ответил на вопрос о закрытости переговоров в Абу-Даби
россия, абу-даби, оаэ, денис мантуров
Россия, Абу-Даби, ОАЭ, Денис Мантуров
Мантуров ответил на вопрос о закрытости переговоров в Абу-Даби

Мантуров: мероприятия на площадке ОАЭ проходят в разных форматах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, отвечая на вопрос, связанный с закрытостью переговорного процесса в Абу-Даби, указал, что в ОАЭ разные мероприятия проходят в разных режимах.
"Насколько я помню, там разные мероприятия проводились. И всегда все было по-разному", - сказал Мантуров журналистам, отвечая на вопрос, всегда ли мероприятия на площадке ОАЭ носят закрытый характер.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Мероприятие проходило в закрытом от СМИ режиме.
Игорь Костюков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Глава российской делегации раскрыл подробности переговоров в Абу-Даби
РоссияАбу-ДабиОАЭДенис Мантуров
 
 
