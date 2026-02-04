https://ria.ru/20260204/rf-2072334204.html
Мантуров обсудил с губернатором Омской области создание завода
Мантуров обсудил с губернатором Омской области создание шинного завода
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров обсудил с губернатором Омской области Виталием Хоценко создание в регионе нового шинного завода с объемом инвестиций порядка 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении правительства РФ.
"Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров
провел в Москве
рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко
, где были подведены итоги развития промышленности региона в 2025 году и планы на ближайшие годы… Денис Мантуров и Виталий Хоценко также обсудили создание в Омске
нового шинного завода с объемом инвестиций порядка 50 млрд рублей и развитие предприятий ОПК", - сказано в сообщении.
Там отмечается, что промышленное производство в регионе по итогам 2025 года выросло на 3%. Омская область входит в топ-20 регионов России по обрабатывающей промышленности, а в Сибири находится на первом месте.
"В 2025 году было введено в эксплуатацию три крупных промышленных объекта с общим объемом инвестиций более 8 млрд рублей. Отдельное внимание регион уделяет логистическим проектам: к 2030 в году планируется создать более 8 тысяч новых рабочих мест в этой сфере", - говорится в сообщении.