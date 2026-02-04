Мантуров обсудил с губернатором Омской области создание завода

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров обсудил с губернатором Омской области Виталием Хоценко создание в регионе нового шинного завода с объемом инвестиций порядка 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении правительства РФ.

Там отмечается, что промышленное производство в регионе по итогам 2025 года выросло на 3%. Омская область входит в топ-20 регионов России по обрабатывающей промышленности, а в Сибири находится на первом месте.