23:20 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/rf-2072334204.html
Мантуров обсудил с губернатором Омской области создание завода
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров обсудил с губернатором Омской области Виталием Хоценко создание в регионе нового шинного завода с объемом инвестиций... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T23:20:00+03:00
2026-02-04T23:20:00+03:00
экономика
россия
омская область
москва
денис мантуров
виталий хоценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052037625_0:55:3053:1772_1920x0_80_0_0_beb09889512b6c1d755fd603a61d8693.jpg
https://ria.ru/20250811/omsk-2034590281.html
россия
омская область
москва
Денис Мантуров
Денис Мантуров
Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров обсудил с губернатором Омской области Виталием Хоценко создание в регионе нового шинного завода с объемом инвестиций порядка 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении правительства РФ.
"Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров провел в Москве рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко, где были подведены итоги развития промышленности региона в 2025 году и планы на ближайшие годы… Денис Мантуров и Виталий Хоценко также обсудили создание в Омске нового шинного завода с объемом инвестиций порядка 50 млрд рублей и развитие предприятий ОПК", - сказано в сообщении.
Там отмечается, что промышленное производство в регионе по итогам 2025 года выросло на 3%. Омская область входит в топ-20 регионов России по обрабатывающей промышленности, а в Сибири находится на первом месте.
"В 2025 году было введено в эксплуатацию три крупных промышленных объекта с общим объемом инвестиций более 8 млрд рублей. Отдельное внимание регион уделяет логистическим проектам: к 2030 в году планируется создать более 8 тысяч новых рабочих мест в этой сфере", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи. 11 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Губернатор Омской области рассказал Путину о росте инвестиций в регионе
11 августа 2025, 14:38
 
ЭкономикаРоссияОмская областьМоскваДенис МантуровВиталий Хоценко
 
 
