Продажи Aurus ведутся не только в ОАЭ, заявил Мантуров - РИА Новости, 29.01.2026
16:18 29.01.2026 (обновлено: 16:28 29.01.2026)
Продажи Aurus ведутся не только в ОАЭ, заявил Мантуров
Продажи Aurus ведутся не только в ОАЭ, заявил Мантуров - РИА Новости, 29.01.2026
Продажи Aurus ведутся не только в ОАЭ, заявил Мантуров
Продажи Aurus ведутся и в ОАЭ, и в соседних странах Персидского залива, эти автомобили используются в основном для членов королевских семей, сообщил первый... РИА Новости, 29.01.2026
2026
в мире, оаэ
В мире, ОАЭ
Продажи Aurus ведутся не только в ОАЭ, заявил Мантуров

Мантуров: продажи Aurus ведутся и в ОАЭ, и в соседних странах Персидского залива

© РИА Новости / Илья Питалев
Автомобиль Aurus Komendant на ПМЭФ-2024
Автомобиль Aurus Komendant на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Продажи Aurus ведутся и в ОАЭ, и в соседних странах Персидского залива, эти автомобили используются в основном для членов королевских семей, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Отвечая на вопросы журналистов, в четверг Мантуров сообщил, что у президента ОАЭ есть гараж из Aurus, из которого в том числе машины предоставляются для делегаций и используются руководством эмиратов для кортежа. Кроме того, он рассказал, что у России и ОАЭ есть совместный проект, в рамках которого ведется сборка, сервис и обслуживание Aurus.
«
"Это небольшой проект. Продажи осуществляются не только на территории эмиратов, но и преимущественно в сопредельных государствах Персидского залива", - сказал Мантуров.
Первый вице-премьер отметил, что машины Aurus используются в основном для членов королевских семей.
«
"Да, в основном", - ответил он на соответствующий вопрос.
В миреОАЭ
 
 
