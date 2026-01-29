Продажи Aurus ведутся не только в ОАЭ, заявил Мантуров

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Продажи Aurus ведутся и в ОАЭ, и в соседних странах Персидского залива, эти автомобили используются в основном для членов королевских семей, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Отвечая на вопросы журналистов, в четверг Мантуров сообщил, что у президента ОАЭ есть гараж из Aurus, из которого в том числе машины предоставляются для делегаций и используются руководством эмиратов для кортежа. Кроме того, он рассказал, что у России и ОАЭ есть совместный проект, в рамках которого ведется сборка, сервис и обслуживание Aurus.
"Это небольшой проект. Продажи осуществляются не только на территории эмиратов, но и преимущественно в сопредельных государствах Персидского залива", - сказал Мантуров.
Первый вице-премьер отметил, что машины Aurus используются в основном для членов королевских семей.
"Да, в основном", - ответил он на соответствующий вопрос.