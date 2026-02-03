Рейтинг@Mail.ru
Россия является мировым лидером по экспорту удобрений, заявил Минпромторг - РИА Новости, 03.02.2026
10:38 03.02.2026
Россия является мировым лидером по экспорту удобрений, заявил Минпромторг
Россия является мировым лидером по экспорту удобрений, заявил Минпромторг
Россия является мировым лидером по экспорту удобрений, заявил Минпромторг

Минпромторг: Россия является мировым лидером по экспорту удобрений

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия является одним из мировых лидеров по экспорту продукции химпрома, прежде всего минеральных удобрений, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Россия является одним из мировых лидеров по экспорту продукции химической промышленности, прежде всего минеральных удобрений", - рассказали в ведомстве.
В конце января первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на фоне информации о сокращении мощностей химического производства в Европе заявлял, что мощности российской химической промышленности в последние годы показывают только рост - так, с 2022 года они увеличились примерно на 14%.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что российские предприятия химической промышленности производят тысячи видов продукции, конкурентоспособных не только в России, но и за рубежом.
Удобрение - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Евросоюз за четыре года так и не нашел альтернативу российским удобрениям
29 января, 07:34
 
ЭкономикаРоссияЕвропаДенис МантуровВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
