Рейтинг@Mail.ru
У президента ОАЭ есть свой Aurus, рассказал Мантуров - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 29.01.2026 (обновлено: 17:19 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/manturov-2071029625.html
У президента ОАЭ есть свой Aurus, рассказал Мантуров
У президента ОАЭ есть свой Aurus, рассказал Мантуров - РИА Новости, 29.01.2026
У президента ОАЭ есть свой Aurus, рассказал Мантуров
У президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна есть свой автомобиль Aurus, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:16:00+03:00
2026-01-29T17:19:00+03:00
в мире
оаэ
россия
денис мантуров
мухаммед бен заид аль нахайян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045110893_179:0:3820:2048_1920x0_80_0_0_bbb83943345b18c625758bb9e7e9f56e.jpg
https://ria.ru/20260129/manturov-2071030477.html
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045110893_634:0:3365:2048_1920x0_80_0_0_a5a04fdc33025bc4a13d7b682396e679.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, россия, денис мантуров, мухаммед бен заид аль нахайян
В мире, ОАЭ, Россия, Денис Мантуров, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
У президента ОАЭ есть свой Aurus, рассказал Мантуров

Мантуров: у президента ОАЭ Аль Нахайяна есть свой Aurus

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкAurus
Aurus - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Aurus. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. У президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна есть свой автомобиль Aurus, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«
"Да, конечно", - сказал Мантуров журналистам в ответ на вопрос, есть ли у президента ОАЭ свой Aurus.
«
"Там большой президентский гараж, из которого в том числе выделяются (автомобили - ред.) для делегаций и используются непосредственно президентским (кортежем - ред.) и кортежами руководства Эмиратов", - добавил он.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
У России и ОАЭ есть совместный проект по машинам Aurus, заявил Мантуров
Вчера, 16:18
 
В миреОАЭРоссияДенис МантуровМухаммед бен Заид Аль Нахайян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала