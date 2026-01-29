https://ria.ru/20260129/manturov-2071029625.html
У президента ОАЭ есть свой Aurus, рассказал Мантуров
У президента ОАЭ есть свой Aurus, рассказал Мантуров - РИА Новости, 29.01.2026
У президента ОАЭ есть свой Aurus, рассказал Мантуров
У президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна есть свой автомобиль Aurus, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:16:00+03:00
2026-01-29T16:16:00+03:00
2026-01-29T17:19:00+03:00
оаэ
россия
