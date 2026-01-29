Рейтинг@Mail.ru
Лавров, Лихачев и Орешкин участвуют в переговорах Путина с президентом ОАЭ
29.01.2026
14:50 29.01.2026
Лавров, Лихачев и Орешкин участвуют в переговорах Путина с президентом ОАЭ
Лавров, Лихачев и Орешкин участвуют в переговорах Путина с президентом ОАЭ - РИА Новости, 29.01.2026
Лавров, Лихачев и Орешкин участвуют в переговорах Путина с президентом ОАЭ
политика, россия, оаэ, владимир путин, сергей лавров, алексей лихачев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сбербанк россии, ростех
Политика, Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Сергей Лавров, Алексей Лихачев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Сбербанк России, Ростех
Лавров, Лихачев и Орешкин участвуют в переговорах Путина с президентом ОАЭ

Лавров, Лихачев и Орешкин участвуют во встрече Путина с президентом ОАЭ в Кремле

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, глава "Росатома" Алексей Лихачев, замглавы администрации президента Максим Орешкин и другие члены правительства РФ принимают участие во встрече президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры Путина с президентом ОАЭ проходят в Кремле в четверг.
Так, со стороны России в переговорах участвуют Лавров, Лихачев, Орешкин, а также глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, глава Минпромторга ФР Антон Алиханов, министр экономического развития России Максим Решетников, помощник президента РФ Юрий Ушаков, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Среди членов делегации также были руководитель "Сбербанка" Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
Российскую делегацию также представляли начальник Главного управления генерального штаба адмирал Игорь Костюков, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, а также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Путин и президент ОАЭ переговорили с Грефом в Кремле
