Путин поручил создать межведомственную комиссию в сфере микроэлектроники - РИА Новости, 22.01.2026
20:33 22.01.2026 (обновлено: 20:44 22.01.2026)
Путин поручил создать межведомственную комиссию в сфере микроэлектроники
россия
экономика
технологии
владимир путин
андрей фурсенко
денис мантуров
россия, экономика, технологии, владимир путин, андрей фурсенко, денис мантуров
Россия, Экономика, Технологии, Владимир Путин, Андрей Фурсенко, Денис Мантуров
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать в РФ межведомственную комиссию в сфере микроэлектроники, ее возглавят первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
"В целом следует кардинально повысить эффективность управления развитием отечественной электроники. Знаю идею создания соответствующей межведомственной комиссии... Я попрошу и администрацию президента, и правительство определить детали работы такой комиссии. Считаю необходимым, чтобы её возглавили первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Мантуров Денис Валентинович и помощник президента России Андрей Александрович Фурсенко", - сказал Путин на совещании по развитию интегральной электроники.
Совещание по развитию интегральной электроники - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Путин дал поручения по развитию отечественной электроники
Россия Экономика Технологии Владимир Путин Андрей Фурсенко Денис Мантуров
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
