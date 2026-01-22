https://ria.ru/20260122/putin-2069695585.html
Путин поручил создать межведомственную комиссию в сфере микроэлектроники
Путин поручил создать межведомственную комиссию в сфере микроэлектроники - РИА Новости, 22.01.2026
Путин поручил создать межведомственную комиссию в сфере микроэлектроники
Президент России Владимир Путин поручил создать в РФ межведомственную комиссию в сфере микроэлектроники, ее возглавят первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T20:33:00+03:00
2026-01-22T20:33:00+03:00
2026-01-22T20:44:00+03:00
россия
экономика
технологии
владимир путин
андрей фурсенко
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063195294_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_1fda3c39834c4649e43159b671431e65.jpg
https://ria.ru/20260122/putin-2069694603.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063195294_212:0:2941:2047_1920x0_80_0_0_62eb06dacbc150ea218634118038fa0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, технологии, владимир путин, андрей фурсенко, денис мантуров
Россия, Экономика, Технологии, Владимир Путин, Андрей Фурсенко, Денис Мантуров
Путин поручил создать межведомственную комиссию в сфере микроэлектроники
Путин поручил создать в РФ межведомственную комиссию в сфере микроэлектроники