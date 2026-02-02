Ксения Шойгу возглавила Фонд развития "Долины Менделеева"

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу возглавила Фонд развития Инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева", который будет работать над созданием Ангаро-Енисейского кластера по добыче металлов, говорится в пресс-релизе Руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу возглавила Фонд развития Инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева", который будет работать над созданием Ангаро-Енисейского кластера по добыче металлов, говорится в пресс-релизе центра

« Ксения Шойгу назначена генеральным директором Фонда развития инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева". Организация будет выполнять функции проектного офиса по созданию кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе", - сказано в сообщении.

Фонд станет центральным звеном в управлении процессом формирования в кластере полного контура индустрии XXI века на базе стратегического сырья и высокотехнологичных материалов, суверенных технологических цепочек, чистой и дешевой энергии, систем искусственного интеллекта, указано в сообщении.

Кластер является проектом нового уклада, нацеленный на достижение технологического суверенитета России и укрепление национальной безопасности страны. Он создается под руководством правительства РФ, функции куратора и координатора проекта выполняет аппарат Совбеза России.

"Ксения Шойгу в своей новой должности будет выстраивать работу по трем ключевым направлениям - стратегическое планирование и операционное сопровождение, привлечение инвесторов и обеспечение мер государственной поддержки, координация и интеграция участников, контроль реализации этапов, формирование отчетности и обеспечение прозрачности реализации проекта", - пояснили в сообщении.

Отмечается, что Шойгу имеет большой опыт работы с зарубежными инвесторами в части привлечения проектного финансирования и создания позитивного имиджа проекта в глазах мирового инвестсообщества, что поможет успешной работе над Ангаро-Енисейским кластером.

« "Проект по развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона реализуется в рамках поручений президента России и нацелен на формирование полного производственного цикла и нового технологического уклада - от базовых решений до высокотехнологичных продуктов. Ключевая задача Фонда - собрать и синхронизировать всех участников этой большой системы, выстроить понятные правила взаимодействия и создать управленческую основу, при которой формируются взаимовыгодные решения и точки совместного роста, объединяются интересы государства, бизнеса и населения", - прокомментировала Шойгу.

Первый вице-премьер РФ, председатель попечительского совета Фонда развития ИНТЦ "Долина Менделеева" Денис Мантуров подчеркнул, что Ангаро-Енисейский кластер переработки редких и редкоземельных металлов является ключевым элементом нацпрограммы по созданию инновационных научно-технологических центров в Сибири.

"Мы работаем над привлечением партнеров и инвесторов из дружественных стран – уже есть определенные результаты", - добавил Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении инновационного центра.

Также в Фонд по развитию ИНТЦ "Долина Менделеева придут ключевые представители команды, ранее участвовавшие в реализации проекта "Остров фортов" и обладающие уникальным управленческим и отраслевым опытом. Работа Фонда будет выстраиваться с привлечением генеральных конструкторов по направлениям деятельности проекта, а также профильных специалистов по науке и отраслевых экспертов.