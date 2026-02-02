Рейтинг@Mail.ru
Ксения Шойгу возглавила Фонд развития "Долины Менделеева"
20:05 02.02.2026 (обновлено: 20:28 02.02.2026)
Ксения Шойгу возглавила Фонд развития "Долины Менделеева"
Ксения Шойгу возглавила Фонд развития "Долины Менделеева" - РИА Новости, 02.02.2026
Ксения Шойгу возглавила Фонд развития "Долины Менделеева"
Руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу возглавила Фонд развития Инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева", который будет... РИА Новости, 02.02.2026
россия, ксения шойгу, денис мантуров
Россия, Ксения Шойгу, Денис Мантуров
Ксения Шойгу возглавила Фонд развития "Долины Менделеева"

Ксения Шойгу возглавила Фонд развития инновационного центра "Долина Менделеева"

© Фото : Фонд развития Инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева"Ксения Шойгу
Ксения Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : Фонд развития Инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева"
Ксения Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу возглавила Фонд развития Инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева", который будет работать над созданием Ангаро-Енисейского кластера по добыче металлов, говорится в пресс-релизе центра.
«
"Ксения Шойгу назначена генеральным директором Фонда развития инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева". Организация будет выполнять функции проектного офиса по созданию кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе", - сказано в сообщении.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
России жизненно необходима суверенная отрасль РЗМ, заявил Шойгу
24 октября 2025, 00:29
Фонд станет центральным звеном в управлении процессом формирования в кластере полного контура индустрии XXI века на базе стратегического сырья и высокотехнологичных материалов, суверенных технологических цепочек, чистой и дешевой энергии, систем искусственного интеллекта, указано в сообщении.
Кластер является проектом нового уклада, нацеленный на достижение технологического суверенитета России и укрепление национальной безопасности страны. Он создается под руководством правительства РФ, функции куратора и координатора проекта выполняет аппарат Совбеза России.
"Ксения Шойгу в своей новой должности будет выстраивать работу по трем ключевым направлениям - стратегическое планирование и операционное сопровождение, привлечение инвесторов и обеспечение мер государственной поддержки, координация и интеграция участников, контроль реализации этапов, формирование отчетности и обеспечение прозрачности реализации проекта", - пояснили в сообщении.
Отмечается, что Шойгу имеет большой опыт работы с зарубежными инвесторами в части привлечения проектного финансирования и создания позитивного имиджа проекта в глазах мирового инвестсообщества, что поможет успешной работе над Ангаро-Енисейским кластером.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Шойгу рассказал о создании кластера глубокой переработки металлов
7 ноября 2025, 11:12
«
"Проект по развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона реализуется в рамках поручений президента России и нацелен на формирование полного производственного цикла и нового технологического уклада - от базовых решений до высокотехнологичных продуктов. Ключевая задача Фонда - собрать и синхронизировать всех участников этой большой системы, выстроить понятные правила взаимодействия и создать управленческую основу, при которой формируются взаимовыгодные решения и точки совместного роста, объединяются интересы государства, бизнеса и населения", - прокомментировала Шойгу.
Первый вице-премьер РФ, председатель попечительского совета Фонда развития ИНТЦ "Долина Менделеева" Денис Мантуров подчеркнул, что Ангаро-Енисейский кластер переработки редких и редкоземельных металлов является ключевым элементом нацпрограммы по созданию инновационных научно-технологических центров в Сибири.
"Мы работаем над привлечением партнеров и инвесторов из дружественных стран – уже есть определенные результаты", - добавил Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении инновационного центра.
Также в Фонд по развитию ИНТЦ "Долина Менделеева придут ключевые представители команды, ранее участвовавшие в реализации проекта "Остров фортов" и обладающие уникальным управленческим и отраслевым опытом. Работа Фонда будет выстраиваться с привлечением генеральных конструкторов по направлениям деятельности проекта, а также профильных специалистов по науке и отраслевых экспертов.
Кластер глубокой переработки критически важных редких и редкоземельных металлов (РЗМ) планируется создать в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Проект кластера, как ожидается, объединит десятки предприятий, научных институтов и вузов в единую сеть. Кластер позволит создать высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью и даст возможность сформировать разветвленную систему кооперации в контуре редкоземельной металлургии - от технологии до конечного продукта.
Ксения Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Ксения Шойгу открыла новый сезон "Гонки героев"
21 апреля 2025, 13:52
 
РоссияКсения ШойгуДенис Мантуров
 
 
