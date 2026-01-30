Рейтинг@Mail.ru
Медведев, Белоусов и Силуанов приняли участие в заседании комиссии по ВТС - РИА Новости, 30.01.2026
22:16 30.01.2026
Медведев, Белоусов и Силуанов приняли участие в заседании комиссии по ВТС
политика
россия
дмитрий медведев
андрей белоусов
антон силуанов
ростех
рособоронэкспорт
россия
политика, россия, дмитрий медведев, андрей белоусов, антон силуанов, ростех, рособоронэкспорт
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Андрей Белоусов, Антон Силуанов, Ростех, Рособоронэкспорт
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов и глава Минфина Антон Силуанов приняли участие в заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с другими странами, которое провел в пятницу президент России Владимир Путин.
Как сообщается на сайте Кремля, в заседании также приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Также в числе участников были глава "Ростеха" Сергей Чемезов, вице-премьер Александр Новак, помощник президента - начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычёва, начальник управления президента по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
ПолитикаРоссияДмитрий МедведевАндрей БелоусовАнтон СилуановРостехРособоронэкспорт
 
 
Заголовок открываемого материала