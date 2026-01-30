Медведев, Белоусов и Силуанов приняли участие в заседании комиссии по ВТС

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов и глава Минфина Антон Силуанов приняли участие в заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с другими странами, которое провел в пятницу президент России Владимир Путин.