16:18 29.01.2026 (обновлено: 16:35 29.01.2026)
У России и ОАЭ есть совместный проект по машинам Aurus, заявил Мантуров
Есть совместный проект России и ОАЭ, в рамках которого ведется сборка, сервис и обслуживание Aurus, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
россия, оаэ, экономика, в мире, денис мантуров
Россия, ОАЭ, Экономика, В мире, Денис Мантуров
У России и ОАЭ есть совместный проект по машинам Aurus, заявил Мантуров

Первый вице-премьер России Денис Мантуров
Первый вице-премьер России Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Есть совместный проект России и ОАЭ, в рамках которого ведется сборка, сервис и обслуживание Aurus, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"У нас есть совместный проект, который, собственно, и осуществляет сборку, сервис и обслуживание", - сказал Мантуров журналистам.
У президента ОАЭ есть свой Aurus, рассказал Мантуров
Заголовок открываемого материала