У России и ОАЭ есть совместный проект по машинам Aurus, заявил Мантуров
У России и ОАЭ есть совместный проект по машинам Aurus, заявил Мантуров - РИА Новости, 29.01.2026
У России и ОАЭ есть совместный проект по машинам Aurus, заявил Мантуров
Есть совместный проект России и ОАЭ, в рамках которого ведется сборка, сервис и обслуживание Aurus, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 29.01.2026
