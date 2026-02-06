Мантуров провел стратсессию по инновационному развитию военной медицины

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров провел стратегическую сессию по вопросу инновационного развития военной медицины в современных условиях, сообщается на официальном сайте правительства.
"Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров посетил военный технополис "ЭРА" и провел стратегическую сессию, ключевой темой которой стало инновационное развитие военной медицины в современных условиях", - говорится в сообщении.
Участники заседания обсудили направления развития медицинского обеспечения участников специальной военной операции, возможности российской промышленности для нужд медицинской службы Вооруженных сил РФ. Особое внимание уделено реализации первоочередных мероприятий по обеспечению медицинского обеспечения участников СВО и внедрению инновационных разработок.
По словам Мантурова, чьи слова приводит правительство, в медицинских организациях Минобороны РФ активно используются передовые технологии для повышения качества и точности хирургических вмешательств.
"Что касается протезирования, в этой области мы вышли на флагманский уровень. Отечественные разработки позволяют максимально восполнять утраченные функции. Важнейшая задача, поставленная президентом, связана с обеспечением широкого тиражирования технологий протезирования в интересах ветеранов СВО. Для этого необходимо усилить взаимодействие федеральных ведомств, имея в виду Минздрав, Минтруд, Минпромторг и Минобороны", - подчеркнул первый вице-премьер.
