14:47 15.07.2022 (обновлено: 16:38 15.07.2022)
Путин назначил Мантурова вице-премьером
Путин подписал указ о назначении Мантурова вице-премьером
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании Госдумы
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании Госдумы
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Документ опубликован на сайте Кремля.
"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром промышленности и торговли Российской Федерации", — говорится в указе.
Он вступает в силу со дня подписания.
До этого кандидатуру Мантурова утвердила Госдума.
Одновременно глава государства освободил от должности заместителя председателя правительства Юрия Борисова и назначил его генеральным директором "Роскосмоса" вместо Дмитрия Рогозина.
Еще одним указом Путин внес изменения в структуру правительства — вице-премьеров снова стало десять. Несколько дней назад президент увеличил их число до 11, введя должность зампреда правительства — министра промышленности и торговли.
Действующими вице-премьерами остаются Юрий Трутнев, Татьяна Голикова, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Александр Новак.