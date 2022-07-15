Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил Мантурова вице-премьером - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220715/manturov-1802730436.html
Путин назначил Мантурова вице-премьером
Путин назначил Мантурова вице-премьером - РИА Новости, 15.07.2022
Путин назначил Мантурова вице-премьером
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Документ опубликован на сайте... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:47
2022-07-15T16:38
политика
денис мантуров
владимир путин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802725497_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_74f7cc7c23291e3060abc23c9ef9bbee.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Документ опубликован на сайте Кремля."В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром промышленности и торговли Российской Федерации", — говорится в указе.Он вступает в силу со дня подписания.До этого кандидатуру Мантурова утвердила Госдума.Одновременно глава государства освободил от должности заместителя председателя правительства Юрия Борисова и назначил его генеральным директором "Роскосмоса" вместо Дмитрия Рогозина.Еще одним указом Путин внес изменения в структуру правительства — вице-премьеров снова стало десять. Несколько дней назад президент увеличил их число до 11, введя должность зампреда правительства — министра промышленности и торговли.Действующими вице-премьерами остаются Юрий Трутнев, Татьяна Голикова, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Александр Новак.
https://ria.ru/20220715/kontrsanktsii-1802718789.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802725497_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_fec38c6d6690de19a784c1de55461480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, денис мантуров, владимир путин, госдума рф
14:47 15.07.2022 (обновлено: 16:38 15.07.2022)
 
Путин назначил Мантурова вице-премьером

Путин подписал указ о назначении Мантурова вице-премьером

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании Госдумы
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании Госдумы - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании Госдумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Документ опубликован на сайте Кремля.
"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром промышленности и торговли Российской Федерации", — говорится в указе.
Он вступает в силу со дня подписания.
До этого кандидатуру Мантурова утвердила Госдума.
Одновременно глава государства освободил от должности заместителя председателя правительства Юрия Борисова и назначил его генеральным директором "Роскосмоса" вместо Дмитрия Рогозина.
Еще одним указом Путин внес изменения в структуру правительства — вице-премьеров снова стало десять. Несколько дней назад президент увеличил их число до 11, введя должность зампреда правительства — министра промышленности и торговли.
Действующими вице-премьерами остаются Юрий Трутнев, Татьяна Голикова, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Александр Новак.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
14:24
Мантуров заявил о подготовке контрсанкций в промышленности
 
ПолитикаДенис МантуровВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала