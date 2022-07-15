https://ria.ru/20220715/manturov-1802730436.html

Путин назначил Мантурова вице-премьером

Путин назначил Мантурова вице-премьером - РИА Новости, 15.07.2022

Путин назначил Мантурова вице-премьером

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Документ опубликован на сайте... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:47

2022-07-15T14:47

2022-07-15T16:38

политика

денис мантуров

владимир путин

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802725497_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_74f7cc7c23291e3060abc23c9ef9bbee.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Документ опубликован на сайте Кремля."В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром промышленности и торговли Российской Федерации", — говорится в указе.Он вступает в силу со дня подписания.До этого кандидатуру Мантурова утвердила Госдума.Одновременно глава государства освободил от должности заместителя председателя правительства Юрия Борисова и назначил его генеральным директором "Роскосмоса" вместо Дмитрия Рогозина.Еще одним указом Путин внес изменения в структуру правительства — вице-премьеров снова стало десять. Несколько дней назад президент увеличил их число до 11, введя должность зампреда правительства — министра промышленности и торговли.Действующими вице-премьерами остаются Юрий Трутнев, Татьяна Голикова, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Александр Новак.

https://ria.ru/20220715/kontrsanktsii-1802718789.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, денис мантуров, владимир путин, госдума рф